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19:20 - Comment la composition démographique du Crotoy façonne les résultats électoraux ? Dans les rues du Crotoy, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 8,42% d'agriculteurs pour 1 965 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 244 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (27,89%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les habitants, dont 34,94% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 56,98% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1827,65 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. En résumé, Le Crotoy incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Que pèse le Rassemblement national au Crotoy aux élections de 2026 ? Le mouvement lepéniste n'était pas officiellement en lice à la dernière municipale au Crotoy il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 38,74% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 58,78% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 36,11% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le RN validait 47,41% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 44,06% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 53,08% pour le RN. Ce dernier achèvera sa course en tête avec 57,84% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Matthias Renault.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation au Crotoy Il y a six ans au Crotoy, le premier tour du scrutin municipal avait vu 66,60 % des électeurs aller jusqu'aux bureaux de votes dans la commune, un niveau remarquable. 1 264 votants s'étaient alors mobilisés alors que débutait la crise du Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 1 422 habitants qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 77,92 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 57,63 % des électeurs (soit environ 1 046 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 68,42 %, bien au-delà des 49,67 % enregistrés en 2022. Si on tente de dégager une tendance, le territoire apparaît donc résolument comme une zone soucieuse de voter. En parallèle de ces municipales de 2026, la valeur de la participation jouera en définitive sur les résultats du Crotoy.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans au Crotoy L'analyse des scrutins de 2024 révèle que Le Crotoy demeurait à l'époque une localité à dominante nationaliste. Lors des européennes, le résultat au Crotoy s'était en effet cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,06%), devançant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,91%) et la liste 'Alliance rurale' de Jean Lassalle (11,59%). Matthias Renault (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des législatives au Crotoy après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 53,08%. Emmanuel Maquet (Les Républicains) se trouvait à la deuxième place avec 26,83%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Matthias Renault culminant à 57,84% des votes localement.

14:57 - Le Crotoy : des verdicts très parlants dans les urnes il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Le Crotoy portaient leur choix sur Nicolas Lottin (RN) avec 36,11% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Emmanuel Maquet (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 52,59%. Lors du premier tour de la présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Le Crotoy accordaient par ailleurs leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 38,74%, devant Emmanuel Macron qui obtenait 27,01%. Le duel final se soldait finalement par un score de 58,78% pour Marine Le Pen, contre 41,22% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Le Crotoy une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Impôts au Crotoy : un enjeu central pour 2026 Tandis que les impôts locaux se sont accrus au Crotoy entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 11,50 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 673 260 €, en net recul par rapport aux 867 450 € enregistrés en 2020. Il faut dire qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement sa portée et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal au Crotoy s'est établi à près de 53,00 % en 2024 (contre 26,92 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne au Crotoy s'est chiffrée à environ 3 080 euros en 2024 (contre 1 866 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale au Crotoy Les résultats des dernières municipales au Crotoy ont livré un enseignement précieux sur la configuration politique locale. Au terme du premier tour à l'époque, Philippe Evrard a fait la course en tête en recueillant 803 voix (66,41%). Juste derrière, Jean-Michel Noiret a rassemblé 406 bulletins valides (33,58%). Cette victoire écrasante de Philippe Evrard a rendu tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 au Crotoy, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse face à ce succès éclatant, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.