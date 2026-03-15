Résultat municipale 2026 au Crotoy (80550) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Crotoy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Crotoy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Crotoy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe EVRARD
Philippe EVRARD Ensemble, gardons le CAP 		1 099 83,13%
Jean-Louis VIGNOLLE
Jean-Louis VIGNOLLE (1 élu) NOUVEL ELAN POUR LE CROTOY ET SAINT FIRMIN 		223 16,87%
  • Jean-Louis VIGNOLLE
Participation au scrutin Le Crotoy
Taux de participation 72,46%
Taux d'abstention 27,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Nombre de votants 1 355

Source : ministère de l’Intérieur

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