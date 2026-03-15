Résultat municipale 2026 au Deschaux (39120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Deschaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Deschaux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Deschaux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe DUPRE
Philippe DUPRE (12 élus) Ensemble pour une commune qui nous rassemble 		300 51,37%
  • Philippe DUPRE
  • Marie-Noelle MEUGIN
  • David LELIEVRE
  • Laetitia PRINCE
  • Joris TROSSAT
  • Sophie BRUGNOT
  • Philippe RABBE
  • Christelle DEDENON
  • Hervé JANTET
  • Christelle MELARD
  • Corentin JUPPET
  • Marion BOILLAUD
Patrik JACQUOT
Patrik JACQUOT (3 élus) UNION ET PROGRES POUR LE DESCHAUX 		222 38,01%
  • Patrik JACQUOT
  • Catherine DEJEUX
  • Pierre BELSOT
Nathalie PERRET-TRAMUT
Nathalie PERRET-TRAMUT Votre voix nos actions 		62 10,62%
Participation au scrutin Le Deschaux
Taux de participation 76,76%
Taux d'abstention 23,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,34%
Nombre de votants 588

Source : ministère de l’Intérieur

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