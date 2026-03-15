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19:18 - Tendances démographiques et électorales au Deschaux : ce qu'il faut retenir Les facteurs démographiques et socio-économiques du Deschaux révèlent des tendances évidentes qui pourraient affecter le résultat des élections municipales. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans le bourg, 34% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 7,28% de plus de 75 ans. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (17,86%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 524 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (7,84%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,59%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction au Deschaux mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 21,29% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Les électeurs du Deschaux séduits par le RN ? Le RN n'avait pas concouru au moment de la dernière municipale au Deschaux il y a six ans, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 40,90% des votes lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 63,60% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 33,42% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, au Deschaux comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 48,22% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 52,26% pour le mouvement lepéniste. Il clôturera le scrutin en tête avec 56,53% le dimanche suivant et la victoire de Justine Gruet.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation au Deschaux au crible Pour rappel, l'abstention s'élevait à 62,83 % au Deschaux lors de la dernière municipale (au-dessus de la moyenne nationale) alors que l'événement avait lieu dans un contexte de pandémie de Covid. Il est pourtant communément admis que l'élection municipale reste, avec l'élection présidentielle, le moment où les citoyens votent le plus, le choix de leur maire et du chef de l'État leur tenant tout particulièrement à cœur. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est ainsi fixé à 17,84 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 41,67 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 23,62 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 48,15 % des inscrits. En regardant l'ensemble, les chiffres dessinent le portrait d'une commune qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport aux tendances françaises. Cette donnée au Deschaux sera en tout cas l'un des pivots de ces élections municipales 2026.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans au Deschaux Pour le tour unique des européennes de 2024 au Deschaux, les votes s'étaient majoritairement portés sur Jordan Bardella (48,22%). Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Aurore Vuillemin-Plancon (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 52,26% au premier tour, devant Justine Gruet (Les Républicains) avec 31,24%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Aurore Vuillemin-Plancon culminant à 56,53% des votes dans la localité. Ce retour sur les résultats de 2024 révèle donc que Le Deschaux s'affirmait alors toujours comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Au Deschaux, la dernière présidentielle était marquée par un vote pour le RN La physionomie politique de Le Deschaux dessine un bastion pour le courant national-populiste. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle au Deschaux était en effet marquée par la domination de Marine Le Pen avec 40,90% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 22,70%. Lors de la finale de l'élection au Le Deschaux, les électeurs accordaient 63,60% pour Marine Le Pen, contre 36,40% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Le Deschaux soutenaient en priorité Aurore Vuillemin-Plançon (RN) avec 33,42% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Justine Gruet (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 64,62% des voix.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 au Deschaux Sur le plan de la fiscalité locale du Deschaux, le produit fiscal par foyer s'est établi à 697 € en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 468 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 38,23 % en 2024 (contre environ 13,87 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que près de 4 400 euros de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 114 240 € perçus en 2020 pour un taux stable d'environ 9,00 %. Cette disparition en fait désormais une recette marginale, ce qui justifie cette chute importante de produit pour la commune.

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Patrik Jacquot au Deschaux L'analyse des résultats des élections municipales il y a six ans au Deschaux est particulièrement éclairante. Unique liste en présence, 'Ensemble pour le deschaux' menée par Patrik Jacquot a naturellement rassemblé 223 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent n'a pas nécessité de second tour. Pour ce scrutin de 2026 au Deschaux, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Au moment des résultats des municipales au Deschaux, l'intérêt se focalisera sur la capacité d'une alternative à émerger face au bloc majoritaire. Un indice est sans doute fourni dans la liste officielle des candidats.