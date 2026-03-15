Résultat de l'élection municipale 2026 au Diamant : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Diamant [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Diamant sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Diamant.
L'actu des élections municipales 2026 au Diamant
13:45 - Quelle a été l'évolution de l'imposition au Diamant pour les municipales ?
Pour ce qui est de la fiscalité pesant sur Le Diamant, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 965 € en 2024 (relevé le plus récent) contre 855 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à environ 51,98 % en 2024 (contre près de 32,49 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 509 520 € de recettes en 2024. Un montant loin des 1,36215 million d'euros engrangés en 2020 avec un taux fixé à près de 24,24 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales.
11:59 - La liste "Liannaj Des Forces Diamantinoises" grande gagnante de la dernière élection municipale au Diamant
La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans au Diamant s'avère très révélatrice. À l'issue du premier passage aux urnes, Ruddy Laury Duville (Divers gauche) a coiffé ses adversaires au poteau en recueillant 46,17% des voix. En deuxième position, Hugues Toussay (Divers gauche) a obtenu 42,82% des votes. Le podium a été complété par Jean Monfort (Divers gauche), réunissant 319 bulletins (11,00%). Le petit gap entre les concurrents instaurait un second tour incertain. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Hugues Toussay l'a finalement emporté avec 1 708 suffrages (51,50%), face à Ruddy Laury Duville rassemblant 48,49% des électeurs. Dans la continuité du climat d'incertitude du premier tour, l'élection a finalement accouché d'un véritable retournement de situation. Hugues Toussay a pu profiter du report de voix des électeurs de Jean Monfort, ajoutant 369 voix supplémentaires entre les deux tours. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 au Diamant, cette répartition historique des voix sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote au Diamant ?
Les 8 bureaux de vote de l'agglomération du Diamant sont ouverts jusqu'à 18 h pour permettre aux votants de décider. Les élections municipales sont l'occasion pour les 5 270 votants du Diamant de donner leur opinion sur la façon dont est gérée leur commune. Au Diamant et ailleurs, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Pour mémoire, Hugues Toussay (Divers gauche) a remporté la mairie au deuxième tour en 2020. Son bilan permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? Plus bas dans la page vous pourrez retrouver la liste des candidats au Diamant. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Diamant
|Tête de listeListe
|
Hugues Toussay
Liste divers gauche
LIANNAJ DES FORCES DIAMANTINOISES
|
|
Ruddy Duville
Liste divers gauche
LE DIAMANT RASSEMBLÉ - LA NOUVELLE DYNAMIQUE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hugues Toussay (22 élus) Liannaj des forces diamantinoises
|1 708
|51,50%
|
|Ruddy Laury Duville (7 élus) Le diamant rassemblé - la nouvelle dynamique
|1 608
|48,49%
|
|Participation au scrutin
|Le Diamant
|Taux de participation
|65,39%
|Taux d'abstention
|34,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 407
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ruddy Laury Duville Le diamant rassemblé - la nouvelle dynamique
|1 339
|46,17%
|Hugues Toussay Liannaj pour le diamant
|1 242
|42,82%
|Jean Monfort Forces diamantinoises
|319
|11,00%
|Participation au scrutin
|Le Diamant
|Taux de participation
|57,35%
|Taux d'abstention
|42,65%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 988
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilbert Eustache (22 élus) Agir ensemble pour le diamant
|1 839
|55,34%
|
|Yvette Galot (7 élus) Union pour un diamant solidaire
|1 484
|44,65%
|
|Participation au scrutin
|Le Diamant
|Taux de participation
|68,40%
|Taux d'abstention
|31,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,76%
|Nombre de votants
|3 453
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