Résultat de l'élection municipale 2026 au Diamant : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Diamant

Tête de listeListe
Hugues Toussay
Hugues Toussay Liste divers gauche
LIANNAJ DES FORCES DIAMANTINOISES
  • Hugues Toussay
  • Yolande Philemont-Montout
  • Jean Monfort
  • Nathalie Saint-Aime
  • Jean-Claude Azur
  • Odile Durand
  • Patrick Joseph-Julien
  • Laïny Atty
  • Charles Chatenay
  • Elodie Chari
  • Frédédic Ruffin
  • Anna Verdan
  • Raphaël Erdual
  • Chantal Louis-Alexandre
  • Cédric Cantinol
  • Stelly Joseph-Louis
  • Cédric Matau
  • Doriane Village
  • Franck Azur-Bechet
  • Marlène Boisnoir
  • Jimmy Auster
  • Cindy Roc
  • Valéry Edwige
  • Willemme Ravin
  • Olivier Vebobe
  • Liona Rakotonandrasana
  • Emmanuel Renciot
  • Naïma Aliker
  • Jocelyn Inamo
  • Marie-Françoise Marbot
  • Canuel Ravin
Ruddy Duville
Ruddy Duville Liste divers gauche
LE DIAMANT RASSEMBLÉ - LA NOUVELLE DYNAMIQUE
  • Ruddy Duville
  • Marie-Line Ampigny
  • Yonel Fouchan
  • Eugénie Sébastienne Eustache
  • Robert Hon
  • Lydia Denuziere
  • Marc-Olivier Bellemare
  • Madeleine Careto-Maikoouva
  • Francky Trieste
  • Dorothée Chery
  • Christopher Thelamon
  • Evelyne Ildefonse
  • Mathieu Desert
  • Valérie Coppet
  • Oline Edwige
  • Julia Eustache
  • Philippe Carole
  • Mérope Renée Pinard
  • Claude Tardif
  • Odile Larcher
  • Olivier Azur
  • Annie Rose Vert-Pre
  • Pascal Asselin de Beauville
  • Marie Durand
  • Maximilien Modestin
  • Juliana Philip
  • Philippe Pame
  • Yvonne Bernard
  • Claude Olivier Precheur
  • Eva Huberte Saint-Aimé
  • Hervé Azur

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Hugues Toussay
Hugues Toussay (22 élus) Liannaj des forces diamantinoises 		1 708 51,50%
  • Hugues Toussay
  • Nathalie Saint-Aime
  • Jean Monfort
  • Yolande Philemont-Montout
  • Jean-Claude Azur
  • Odile Durand
  • Alexander Tuin
  • Catherine Vatble
  • Patrick Joseph-Julien
  • Laïny Atty
  • Frédéric Ruffin
  • Marie-Françoise Marbot
  • Charles Chatenay
  • Elodie Chari
  • Cédric Cantinol
  • Valérie Marie-Angelique
  • Raphaël Erdual
  • Anna Verdan
  • Hilaire Louis-Alexandre
  • Annette Azur
  • Camille Vroust
  • Patricia Serbin
Ruddy Laury Duville
Ruddy Laury Duville (7 élus) Le diamant rassemblé - la nouvelle dynamique 		1 608 48,49%
  • Ruddy Laury Duville
  • Marie-Hélène Mayoulika
  • Claude Tardif
  • Gisèle Agnès Audel
  • Robert Hon
  • Catherine Chery
  • Gabriel Lagrandcourt
Participation au scrutin Le Diamant
Taux de participation 65,39%
Taux d'abstention 34,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 407

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Ruddy Laury Duville
Ruddy Laury Duville Le diamant rassemblé - la nouvelle dynamique 		1 339 46,17%
Hugues Toussay
Hugues Toussay Liannaj pour le diamant 		1 242 42,82%
Jean Monfort
Jean Monfort Forces diamantinoises 		319 11,00%
Participation au scrutin Le Diamant
Taux de participation 57,35%
Taux d'abstention 42,65%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 988

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilbert Eustache
Gilbert Eustache (22 élus) Agir ensemble pour le diamant 		1 839 55,34%
  • Gilbert Eustache
  • Nathalie Saint-Aime
  • Hugues, Valère Toussay
  • Marie-Hélène Mayoulika
  • Robert Patrice Hon
  • Giselle Audel Eps Muller
  • Hilaire Louis-Alexandre
  • Nadine Durand Eps Joseph
  • Ruddy Laury Duville
  • Suzelle Renciot Eps Montlouis
  • Alexander Jean- Tuin
  • Marleine Marine
  • Alex Roc
  • Marie-Louise Mostor
  • Charles Joseph-Angelique
  • Sandra Gaston Simba
  • Jean-Claude Hub Azur
  • Lydia Marcin Eps Ruffin
  • Mathurin Edmond
  • Josseline Ampigny Eps Precheur
  • Laurent Vicaire
  • Karine Holler Eps Beaubrun
Yvette Galot
Yvette Galot (7 élus) Union pour un diamant solidaire 		1 484 44,65%
  • Yvette Galot
  • Alex Pompiere
  • Madeleine Careto
  • Blaise Koussou
  • Annette Haustant Ep Azur
  • Yves Duville
  • Jacqueline Veronique Ep Baudin
Participation au scrutin Le Diamant
Taux de participation 68,40%
Taux d'abstention 31,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,76%
Nombre de votants 3 453

Villes voisines du Diamant

En savoir plus sur Le Diamant