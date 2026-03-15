Résultat municipale 2026 au Diamant (97223) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé au Diamant. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales au Diamant, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Diamant [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Hugues TOUSSAY
Hugues TOUSSAY LIANNAJ DES FORCES DIAMANTINOISES 		240 69,57%
Ruddy DUVILLE
Ruddy DUVILLE LE DIAMANT RASSEMBLÉ - LA NOUVELLE DYNAMIQUE 		105 30,43%
Participation au scrutin Le Diamant Partiels *
Taux de participation 67,75%
Taux d'abstention 32,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Nombre de votants 355

* Résultats partiels sur 12% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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