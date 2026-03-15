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19:21 - Influence des facteurs démographiques sur les élections au Diamant Au cœur de la campagne électorale municipale, Le Diamant se présente comme une commune dynamique et animée. Dotée de 4 199 logements pour 5 924 habitants, la densité de la commune est de 217 hab/km². Avec 517 entreprises, Le Diamant offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 30% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 6,89% de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 16,96% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 14,94%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2 722 € par mois, témoignant d'une certaine prospérité. Au Diamant, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'intégration, se mêlent aux défis français.

17:57 - Ce que révèlent les données sur le vote RN au Diamant Le mouvement nationaliste ne pesait que marginalement lors des municipales au Diamant il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 11,94% des voix lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 54,27% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 1,82% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop faible, au Diamant comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 19,29% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 13,46% pour le parti nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 18,56% lors du vote définitif.

16:58 - Une participation de 57,35 % au Diamant aux dernières municipales En marge de ces élections municipales 2026, le degré de la participation jouera lourdement sur les résultats du Diamant. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 57,35 % lors des municipales de 2020, au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale, en pleine crise sanitaire liée au Covid à l'époque. Il est en effet communément admis qu'une municipale demeure, avec l'élection du président de la République, le moment où les citoyens se mobilisent le plus, le choix de leur maire et du chef de l'État leur tenant tout particulièrement à cœur. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 2 390 personnes qui ont voté au premier tour, soit 45,52 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 16,70 % des électeurs (soit environ 843 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 35,14 %, bien au-delà des 30,18 % enregistrés en 2022. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité en retrait des urnes en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Au Diamant, les élections d'il y a deux ans en faveur de le bloc de gauche Les scrutins législatifs organisés après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Jean-Philippe Nilor (Régionaliste) aux avants-postes avec 50,72% au premier tour, devant Grégory Michel Roy-Larentry (Rassemblement National) avec 13,46%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jean-Philippe Nilor culminant à 81,44% des votes localement. Les Européennes quelques semaines plus tôt au Diamant avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (19,29%), avec en deuxième position Jordan Bardella qui s'était arrogée 19,29% des votes. L'analyse de ces scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Le Diamant s'affirmait alors toujours comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Diamant : regard sur les résultats de la présidentielle et des législatives 2022 Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Le Diamant accordaient leurs suffrages à Ruddy Duville (DVG) avec 46,94% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Jean-Philippe Nilor (Régionaliste) en première position avec 100,00% des suffrages. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques jours plus tôt, les citoyens de Le Diamant accordaient par ailleurs leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 50,22%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 18,30%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 54,27%, contre 45,73% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Le Diamant comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Quelle a été l'évolution de l'imposition au Diamant pour les municipales ? Pour ce qui est de la fiscalité pesant sur Le Diamant, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 965 € en 2024 (relevé le plus récent) contre 855 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à environ 51,98 % en 2024 (contre près de 32,49 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 509 520 € de recettes en 2024. Un montant loin des 1,36215 million d'euros engrangés en 2020 avec un taux fixé à près de 24,24 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - La liste "Liannaj Des Forces Diamantinoises" grande gagnante de la dernière élection municipale au Diamant La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans au Diamant s'avère très révélatrice. À l'issue du premier passage aux urnes, Ruddy Laury Duville (Divers gauche) a coiffé ses adversaires au poteau en recueillant 46,17% des voix. En deuxième position, Hugues Toussay (Divers gauche) a obtenu 42,82% des votes. Le podium a été complété par Jean Monfort (Divers gauche), réunissant 319 bulletins (11,00%). Le petit gap entre les concurrents instaurait un second tour incertain. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Hugues Toussay l'a finalement emporté avec 1 708 suffrages (51,50%), face à Ruddy Laury Duville rassemblant 48,49% des électeurs. Dans la continuité du climat d'incertitude du premier tour, l'élection a finalement accouché d'un véritable retournement de situation. Hugues Toussay a pu profiter du report de voix des électeurs de Jean Monfort, ajoutant 369 voix supplémentaires entre les deux tours. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 au Diamant, cette répartition historique des voix sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser.