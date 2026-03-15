Résultat municipale 2026 au Fauga (31410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Fauga a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Fauga, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Fauga [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marie PUIG
Jean-Marie PUIG (18 élus) LE FAUGA 2026, ENSEMBLE ON CONTINUE 		744 58,17%
  • Jean-Marie PUIG
  • Isabel BAGNERIS
  • Manuel DA SILVA FREITAS
  • Marie-Thérèse DAMBLAT
  • Patrick ROLLIN
  • Chantal SAADA
  • Gérald LUCIANI
  • Sandrine BIAGGINI
  • Bernard PUPULIN
  • Fabienne PARPIROLLES LOUSSIKIAN
  • Nicolas NOLAIS
  • Katia NOVAIS GOMES
  • Cédric MONNA
  • Marie-Claire BARRAU
  • Serge TISSIER
  • Marine CONTE
  • Julien CAZEAU
  • Lisa CAMBUS
Hervé DOMINE
Hervé DOMINE (5 élus) UN ELAN POUR LE FAUGA 		535 41,83%
  • Hervé DOMINE
  • Nathalie FERRAZ
  • Eddy ANDRIANIAINA
  • Anne VAN HOEVELAKEN
  • Abbes OSMANI
Participation au scrutin Le Fauga
Taux de participation 66,08%
Taux d'abstention 33,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 1 303

Source : ministère de l’Intérieur

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