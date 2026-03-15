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19:17 - Le Fauga : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales au Fauga comme dans toute la France. Avec une population de 2 509 habitants répartis dans 1 019 logements, cette commune présente une densité de 281 habitants par km². L'existence de 159 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 37% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 30,10% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 25,52% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,03%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2 496 euros par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Au Fauga, les intérêts locaux se joignent aux défis français.

17:57 - Le RN marque des points au Fauga Le RN n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière bataille municipale au Fauga il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la localité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen séduisait 29,77% des votes lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 51,09% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 30,43% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, au Fauga comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 40,48% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 46,69% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. C'est lui qui s'imposera avec 53,80% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Christophe Bex.

16:58 - Résultats électoraux au Fauga : le point sur la participation La désertion des urnes au Fauga sera l'un des tournants de cette élection municipale. Les données de 2020 révèlent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 47,24 % des électeurs (un score plus bas que les 55,3 % observés au niveau national) alors que le Covid perturbait l'événement. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant vu l'abstention s'élever à 15,99 % au premier tour (26,31 % en France). En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 49,83 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 23,99 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 41,33 %. Cette photographie des urnes depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une ville globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Des résultats tranchés à l'extrême droite pour Fauga il y a deux ans Gaëtan Inard (Union de l'extrême droite) avait performé au premier tour des élections législatives au Fauga en juin 2024 avec 46,69%. Christophe Bex (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 26,96%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Gaëtan Inard culminant à 53,80% des votes dans la localité. Lors des élections européennes quelques semaines plus tôt, le podium au Fauga s'était cette fois figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (40,48%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (12,50%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (12,21%).

14:57 - Quels furent les suffrages municipaux du Fauga lors de la dernière présidentielle ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Le Fauga portaient leur choix sur Emmanuelle Pinatel (RN) avec 30,43% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Elisabeth Toutut-Picard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 51,53% des suffrages. Au premier tour de la dernière élection présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Le Fauga choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 29,77% des voix, devant Emmanuel Macron crédité de 22,36%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 51,09% pour Marine Le Pen, contre 48,91% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Le Fauga comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse au Fauga Au Fauga, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 15,48 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 15 830 € la même année. Une somme loin des 330 630 € engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal au Fauga s'est établi à 39,38 % en 2024 (contre 15,60 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal au Fauga a atteint environ 646 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 546 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale au Fauga Les résultats des municipales il y a six ans au Fauga ont offert un panorama précis des dynamiques politiques locales. Au soir du premier tour à l'époque, Jean-Marie Puig a surclassé ses concurrents en totalisant 435 soutiens (54,78%). À sa poursuite, Jacky Tondeux a obtenu 45,21% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 au Fauga, cette géographie électorale pose les bases. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur représentera le principal défi pour les forces d'opposition ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.