Résultat de l'élection municipale 2026 au Fenouiller : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Fenouiller [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Fenouiller sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Fenouiller.
L'actu des élections municipales 2026 au Fenouiller
11:47 - Que disaient les résultats de la municipale au Fenouiller dimanche dernier ?
Lors du premier volet des municipales au Fenouiller, c'est Walter Schoepfer (Divers droite) qui s'est arrogé la première place en s'adjugeant 38,00 % des bulletins valides. Derrière, Patrick Le Mener a pris la position de dauphin avec 35,60 %. Le duel s'est avéré serré. Pour compléter ce tableau, avec 26,40 %, Isabelle Tessier (Divers droite) pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour au Fenouiller, l'élection a vu 64,21 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Fenouiller
Le deuxième tour des élections municipales au Fenouiller a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Walter Schoepfer
Liste divers droite
POUR LE FENOUILLER
|
|
Isabelle Tessier
Liste divers droite
ENSEMBLE, CONTINUONS POUR L'AVENIR DU FENOUILLER
|
|
Patrick Le Mener
Liste Divers
AGIR ENSEMBLE POUR DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Fenouiller
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Walter SCHOEPFER (Ballotage) POUR LE FENOUILLER
|1 094
|38,00%
|Patrick LE MENER (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR DEMAIN
|1 025
|35,60%
|Isabelle TESSIER (Ballotage) ENSEMBLE, CONTINUONS POUR L'AVENIR DU FENOUILLER
|760
|26,40%
|Participation au scrutin
|Le Fenouiller
|Taux de participation
|64,21%
|Taux d'abstention
|35,79%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,05%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,29%
|Nombre de votants
|2 948
Source : ministère de l’Intérieur
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