Résultat de l'élection municipale 2026 au Fenouiller : les résultats du 2e tour

Programme de Walter Schoepfer à Le Fenouiller (POUR LE FENOUILLER)

Retrouver le Fenouiller

Il est essentiel de préserver l'identité et la qualité de vie de la commune de Fenouiller. Cela implique une gestion financière maîtrisée et une anticipation des enjeux fonciers et budgétaires. Des actions concrètes, comme l'acquisition de foncier et l'optimisation des équipements communaux, sont nécessaires pour garantir un équilibre durable.

Redynamiser le Fenouiller

La relance d'une dynamique commune est cruciale pour moderniser les équipements et soutenir l'attractivité du territoire. Cela inclut la création d'espaces collaboratifs et de jardins partagés pour renforcer les liens communautaires. De plus, des initiatives pour faciliter l'installation de professionnels de santé sont envisagées pour répondre aux besoins actuels.

Vous remettre au cœur de l'action

Une méthode municipale basée sur l'écoute et la transparence est nécessaire pour impliquer les citoyens dans les décisions importantes. Des consultations régulières et la mise en place d'un budget participatif permettront aux habitants de s'exprimer sur les projets de leur quartier. De plus, un meilleur accompagnement des jeunes et un lien renforcé avec les associations sont prévus pour dynamiser la vie locale.

Engagement pour l'avenir

Un engagement fort est proposé pour assurer la stabilité et la cohérence de l'action municipale. Cela se traduit par une équipe prête à agir dès le premier jour et à prendre des décisions éclairées. Le 15 mars, le vote sera déterminant pour choisir une nouvelle méthode et une nouvelle équipe au service de Fenouiller.