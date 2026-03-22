Résultat de l'élection municipale 2026 au Fenouiller : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Fenouiller

Le deuxième tour des élections municipales au Fenouiller a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Walter Schoepfer
Walter Schoepfer Liste divers droite
POUR LE FENOUILLER
  • Walter Schoepfer
  • Violaine Clenet
  • Christophe Dupé
  • Chantal Guilbaud
  • Patrick Galamini
  • Lydie Allaire
  • Victorien Elineau
  • Aline Joubert
  • Lionel Favalier
  • Allison Doudard
  • Charles Viaud
  • Marie Guilbaud
  • Clément Chailloux
  • Sylvie Brajon
  • Aurélien Voisin
  • Nadège Simon
  • Jean-Yves Perrocheau
  • Catherine Tesson
  • Daniel Schoepfer
  • Valérie Bragard
  • Arthur Boulerot
  • Sabrina Moro
  • Dominique Ribeyrolles
  • Juliette Lardiere
  • Thomas Congard
  • Emmanuëlle Chauvet
  • Louis Chopin
  • Hélène Bonin
  • Mickaël Favalier
Isabelle Tessier
Isabelle Tessier Liste divers droite
ENSEMBLE, CONTINUONS POUR L'AVENIR DU FENOUILLER
  • Isabelle Tessier
  • Laurent Poulain
  • Nadine Lecart
  • Stéphane Guibert
  • Muriel Habert
  • Patrick Trichet
  • Pascale Fouquet
  • Thierry Roux
  • Marjorie Potiez
  • Sébastien L'Hours
  • Magali Brochard
  • Mickaël Voisin
  • Béatrice Aubry
  • Olivier Brosse
  • Coralie Barrier
  • Rémy Boultareau
  • Cécile Gourvitz
  • Yves Moreaux
  • Gisèle Martin
  • Laurent Pontoizeau
  • Blandine Rosset
  • Gilles Longépé
  • Gisèle Moilliet
  • Jean-Pierre Fritschy
  • Régine Demonchaux
  • Denis Barbot
  • Lydie Vrignaud
  • David Poulain
  • Stéphanie Renaudin
Patrick Le Mener
Patrick Le Mener Liste Divers
AGIR ENSEMBLE POUR DEMAIN
  • Patrick Le Mener
  • Patricia Dupont
  • Cyrille Thouzeau
  • Claudine Guilbaud
  • Vincent Dudit
  • Isabelle Catteau
  • Jean-François Viaud
  • Virginie Heriteau
  • Bertrand Colin
  • Marie-Thérèse Merceron
  • Daniel Paquet
  • Geneviève Dupe
  • Christophe Pairaud
  • Sandrine Bertrand
  • Jérôme Boutleux
  • Sandrine Dimier
  • Stéphane Barbeau
  • Maud Guicheteau
  • Damien Pillet
  • Julie Guibert
  • Freddy Merieau
  • Anne-Marie Monjeaud
  • Baptiste Perrocheau
  • Lolita Vrignaud
  • Samuel Guilbaud
  • Isabelle Hirschmann
  • Marc Rousseau
  • Maryline Romary
  • Roderic Vandercamme

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Fenouiller

Tête de listeListe Voix % des voix
Walter SCHOEPFER
Walter SCHOEPFER (Ballotage) POUR LE FENOUILLER 		1 094 38,00%
Patrick LE MENER
Patrick LE MENER (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR DEMAIN 		1 025 35,60%
Isabelle TESSIER
Isabelle TESSIER (Ballotage) ENSEMBLE, CONTINUONS POUR L'AVENIR DU FENOUILLER 		760 26,40%
Participation au scrutin Le Fenouiller
Taux de participation 64,21%
Taux d'abstention 35,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Nombre de votants 2 948

Source : ministère de l’Intérieur

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