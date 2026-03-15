Résultat de l'élection municipale 2026 au François : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au François [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du François sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du François.
L'actu des élections municipales 2026 au François
13:46 - Le François : la situation fiscale constatée à l'approche des municipales
Pour ce qui est des contributions locales au François, la somme moyenne payée par foyer fiscal a atteint 760 € en 2024 (dernière date de relevé), alors que ce montant se situait à 651 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 45,26 % en 2024 (contre 25,77 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 869 170 € en 2024. Un montant loin des 3,56141 millions d'euros engrangés en 2020 avec un taux resté à environ 20,55 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.
11:59 - Élections de 2020 : la liste "An Lot Balan Ba Franswa" majoritaire au François
L'analyse des résultats des élections municipales il y a 6 ans au François est très instructive. Dès le premier tour de scrutin, Alain Claude (Claudy) Lagier (Divers gauche) a coiffé ses concurrents au poteau en récoltant 2 332 bulletins (37,92%). Deuxième, Samuel Tavernier (Divers gauche) a obtenu 2 206 bulletins valides (35,87%). Karine Mousseau (Divers droite) était à la troisième place, s'adjugeant 15,92% des bulletins. Avec une marge aussi réduite, l'issue du second tour se montrait nébuleuse. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Samuel Tavernier l'a finalement emporté avec 47,41% des suffrages, face à Alain Claude (Claudy) Lagier rassemblant 3 571 électeurs (42,13%) et Karine Mousseau obtenant 10,45% des votants. Dans la continuité des incertitudes du premier tour, l'élection a finalement révélé un renversement de tendance inattendu. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Le candidat étiqueté Divers gauche a probablement tiré parti des voix des listes de gauche éjectées au premier tour, engrangeant 1 687 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 au François, cette dynamique pèsera irrémédiablement sur le résultat.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote au François
Les élections municipales sont l'occasion pour les Français de se faire entendre sur la façon dont est organisée leur ville. Au François et comme partout, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Pour mémoire, Samuel Tavernier (Divers gauche) a obtenu la mairie au second tour en 2020. Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? La liste de ceux qui souhaiteraient gouverner la commune après les élections municipales 2026 au François est affichée ci-dessous. Les 15 bureaux de vote de la ville du François seront accessibles jusqu'à 18 heures pour recevoir les habitants. Pour recevoir les résultats du premier tour des élections municipales au François dès leur parution, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au François
|Tête de listeListe
|
Teddy Clio
Liste divers gauche
AN AKSYON AN TJÈ FRANSWA POU AN PLI BEL LANDEMEN
|
|
François-Christophe Ursulet
Liste divers centre
UNIR LE FRANCOIS CONSTRUIRE L'AVENIR
|
|
Lionel Grandin
Liste divers gauche
Annou kontinié travay épi Initiatives Franciscaines
|
|
Alain Claude (claudy) Lagier
Liste divers gauche
FRANSWA PLI WO PLI FÓ
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Samuel Tavernier (25 élus) An lot balan ba franswa
|4 019
|47,41%
|
|Alain Claude (Claudy) Lagier (7 élus) Une nouvelle dynamique pour servir le francois
|3 571
|42,13%
|
|Karine Mousseau (1 élu) Fwanswa doubout
|886
|10,45%
|
|Participation au scrutin
|Le François
|Taux de participation
|53,67%
|Taux d'abstention
|46,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 705
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Claude (Claudy) Lagier Une nouvelle dynamique pour servir le francois
|2 332
|37,92%
|Samuel Tavernier An lot balan ba franswa
|2 206
|35,87%
|Karine Mousseau Fwanswa doubout
|979
|15,92%
|François-Christophe Ursulet Faire gagner le francois
|475
|7,72%
|Victor Grandin Emerjens franswa
|157
|2,55%
|Participation au scrutin
|Le François
|Taux de participation
|39,66%
|Taux d'abstention
|60,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 419
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maurice Antiste (25 élus) Ensemble, continuons
|4 586
|48,79%
|
|Samuel Tavernier (6 élus) Initiatives franciscaines
|3 731
|39,69%
|
|Karine Mousseau (2 élus) Fwanswa doubout
|1 082
|11,51%
|
|Participation au scrutin
|Le François
|Taux de participation
|60,23%
|Taux d'abstention
|39,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,17%
|Nombre de votants
|9 707
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maurice Antiste Ensemble, continuons
|4 065
|46,21%
|Samuel Tavernier Initiatives franciscaines
|2 513
|28,57%
|Karine Mousseau Fwanswa doubout
|1 123
|12,76%
|Francine Carius Sanble pou rikonstwi fwanswa
|982
|11,16%
|Eugene Norden Alliance democratique franciscaine
|112
|1,27%
|Participation au scrutin
|Le François
|Taux de participation
|56,91%
|Taux d'abstention
|43,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,10%
|Nombre de votants
|9 171
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