Résultat de l'élection municipale 2026 au François : les infos en direct

Programme de Teddy Clio à Le François (AN AKSYON AN TJÈ FRANSWA POU AN PLI BEL LANDEMEN)

Gouvernance Transparente

Une gouvernance transparente est essentielle pour rétablir la confiance entre la mairie et les habitants de Le François. Cela implique une gestion financière sérieuse et une écoute réelle des préoccupations des citoyens. L'objectif est de créer un lien fort entre les élus et la population pour favoriser l'engagement civique.

Relance Économique

La relance économique est un enjeu majeur pour revitaliser Le François et ses quartiers. Cela passe par une politique de proximité et un soutien accru aux entrepreneurs locaux. En redonnant vie au centre-bourg, la commune peut redevenir un territoire attractif pour sa jeunesse.

Inclusion Sociale

Une commune qui prend soin de tous ses habitants est une commune qui s'épanouit. Le François doit garantir la dignité des personnes en situation de handicap et soutenir les familles et les seniors. L'inclusion de tous les quartiers est primordiale pour construire une société solidaire.

Dialogue avec les Citoyens

Un dialogue sincère avec les habitants est fondamental pour une gouvernance efficace. Les échanges avec les citoyens permettent d'élaborer un programme qui répond à leurs attentes et priorités. Écouter les doléances et les propositions des habitants est la clé pour bâtir un avenir commun pour Le François.