Résultat de l'élection municipale 2026 au François : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au François

Tête de listeListe
Teddy Clio
Teddy Clio Liste divers gauche
AN AKSYON AN TJÈ FRANSWA POU AN PLI BEL LANDEMEN
  • Teddy Clio
  • Valerie Arimone Grandin
  • Franck Bazile
  • Andréa William
  • Ludovic Login
  • Astride Paviot
  • Rodolphe Vaubien
  • Hyacinthe Rosamont Epouse Dubo
  • Teddy Laupa
  • Gerty Régine Comuce
  • Yohann Condoris
  • Marie France Isly
  • Hubert Jacques-Saint-Prix
  • Fabienne Steffie Retory
  • Frantz Laurac
  • Naïma Paviot
  • Patrice Babot
  • Emmanuelle Faustin
  • Antoine Cesar
  • Gaëlle Paule Berniron
  • Marc-Elie Alphonsine
  • Johanna Noteuil
  • Miguel Lorté
  • Anne-Kelly Rolle
  • Jean-Michel Palix
  • Maryvonne Adeline Rosamont-Ursulet
  • Maxime Consel
  • Olivia Elodie Maunier
  • Jérôme Adele
  • Guylène Laétitia Raphael
  • Jean-Charles Theotiste
  • Régine Martin
  • Denis Delem
  • Christine Sabrina Maunier
  • Bruno Augustin
François-Christophe Ursulet
François-Christophe Ursulet Liste divers centre
UNIR LE FRANCOIS CONSTRUIRE L'AVENIR
  • François-Christophe Ursulet
  • Regine Jean-Eustrache épouse Pognon
  • Jean Hugues Euranie
  • Jeannine Marie-Francoise
  • Gustave Tin
  • Marlene Rano
  • Herve Jacqua
  • Melina Acher
  • Eugene Bordelais
  • Orlane Jominy
  • Francis Bizon-Samos
  • Lesly Mongin
  • Luc Limery
  • Catherine Egremonte
  • Jean Elie Francois Eudoxie Sanon
  • Gaelle Laigle
  • Frederic Etolint
  • Evelyne Humbert
  • Francis Phebidias
  • Nicoletta Coridon
  • Alex Lafontaine
  • Florence Valere
  • Nicole Dit Coyo Loiseau
  • Delia Alexia
  • Jean-Marcel Martel
  • Tania Zamor
  • Jeremy Granville
  • Shala Carius
  • Daryl Bionville
  • Myriam Pivaty
  • Patrice Desprol
  • Genevieve Sitot épouse Monlouis Felicite
  • Jonathan Caraman
  • Clarisse Lavery
  • Rudy Ursulet
Lionel Grandin
Lionel Grandin Liste divers gauche
Annou kontinié travay épi Initiatives Franciscaines
  • Lionel Grandin
  • Maryse Dubreas
  • Charles Claveau
  • Marie Josette Zenon
  • Marc Macabre
  • Samantha Louis Dit Sully
  • Jean Lanoix
  • Dominique Mongin
  • Jean Michel William
  • Nadine Thimon
  • Dominique Carotine
  • Huguette Cesar
  • Frédéric Zizi
  • Delhia Leotin
  • Émile Agot
  • Lisette Tarrieu
  • Alex Paviot
  • Cindy Cheniere
  • Jacques Amalir
  • Flavia Augustin Cheri
  • Serge Jandia
  • Clotilde Jacques
  • Philippe Torbal
  • Cécile Gros Dubois
  • Daniel Aricat
  • Stella Joseph-Auguste
  • Jonathan Rosine
  • Marie-Line Nocara
  • Cédric Nelta
  • Anne-Emeline Anin
  • Charles Ursulet
  • Margaret Mongin
  • Julien Lucien
  • Christiane Bauras
  • Emma-Joel Domergue
Alain Claude (claudy) Lagier
Alain Claude (claudy) Lagier Liste divers gauche
FRANSWA PLI WO PLI FÓ
  • Alain Claude (claudy) Lagier
  • Rosita (victorin) Cavalier
  • Hervé Nosel
  • Prisca (alcindor) Marton
  • Lionel Banguiau
  • Catherine Cabrera
  • Grégory Mansuela
  • Marie-France Thodiard
  • Guy-Albert Levostre
  • Nicole Prudent (ép Lagier)
  • Jean-Marc Lebon
  • Madly Emonide-Mongin
  • Fabrice Zocly
  • Karine Mousseau
  • Roland Emelie
  • Léna Paula
  • Jean Joannes
  • Françoise Belvent épouse Nayaradou
  • Georgie Vouimba
  • Katharina Jean-Louis
  • Willy Bapte
  • Wilma Dalin (ép Latour)
  • Alain Milome
  • Lydie Caruge ép Aline
  • Jean-Claude Gaud
  • Jacqueline Marc
  • Lucien Bionville
  • Danuela Jean-Louis
  • Mickaël Exilie
  • Judith Quenette
  • Frantz (ti Ben) Yala
  • Erine Felicite (platon)
  • Georges Josmar
  • Aurlane Darlis
  • Giraud Jeremie

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Samuel Tavernier
Samuel Tavernier (25 élus) An lot balan ba franswa 		4 019 47,41%
  • Samuel Tavernier
  • Maryse Dubreas
  • Lionel Grandin
  • Christiane Bauras
  • Charles Claveau
  • Marie-Josette Zenon
  • Henri Paquet
  • Samantha Louis-Dit-Sully
  • Teddy Clio
  • Dominique Mongin
  • Joël Domergue
  • Lisette Tarrieu
  • Julien Lucien
  • Delhia Leotin
  • Emile Agot
  • Colette Baudin
  • Marc Macabre
  • Flavia Angelique
  • Jean-Michel William
  • Nico Naroyanin
  • Jacques Dit Ako Amalir
  • Huguette Cesar
  • Jean Lanoix
  • Nadine Thimon
  • Grégory Mansuela
Alain Claude (Claudy) Lagier
Alain Claude (Claudy) Lagier (7 élus) Une nouvelle dynamique pour servir le francois 		3 571 42,13%
  • Alain Claude (Claudy) Lagier
  • Marie-Frantz Tinot
  • Dominique Carotine
  • Audrey Saint-Louis
  • Patrick Joannes-Elisabeth
  • Nicole Prudent Epouse Lagier
  • Serge Jandia
Karine Mousseau
Karine Mousseau (1 élu) Fwanswa doubout 		886 10,45%
  • Karine Mousseau
Participation au scrutin Le François
Taux de participation 53,67%
Taux d'abstention 46,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 705

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Claude (Claudy) Lagier
Alain Claude (Claudy) Lagier Une nouvelle dynamique pour servir le francois 		2 332 37,92%
Samuel Tavernier
Samuel Tavernier An lot balan ba franswa 		2 206 35,87%
Karine Mousseau
Karine Mousseau Fwanswa doubout 		979 15,92%
François-Christophe Ursulet
François-Christophe Ursulet Faire gagner le francois 		475 7,72%
Victor Grandin
Victor Grandin Emerjens franswa 		157 2,55%
Participation au scrutin Le François
Taux de participation 39,66%
Taux d'abstention 60,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 419

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Maurice Antiste
Maurice Antiste (25 élus) Ensemble, continuons 		4 586 48,79%
  • Maurice Antiste
  • Viviane Rosette
  • Roger Lagier
  • Marie-Frantz Tinot
  • Joseph Loza
  • Nicole Joëlle Largen
  • Frantz Clio
  • Marie-France Thodiard
  • Pierre Lafontaine
  • Nicole Prudent Ep Lagier
  • Charles Edouard Lupon
  • Marie-Claude Grandin Ep Crochemar
  • Patrick Joannes-Elisabeth
  • Maryse Genteuil
  • Fortuné Rosette
  • Solange Pique Ep Arinne
  • Christian Joannes
  • Francine Louemba Ep Dranebois
  • Benoit Thiery
  • Yannick Etienne
  • Dominique Roset
  • Mireille Voitier
  • Joël Bapte
  • Rosita Agnoly
  • Elie Eustache-Rools
Samuel Tavernier
Samuel Tavernier (6 élus) Initiatives franciscaines 		3 731 39,69%
  • Samuel Tavernier
  • Maud Montagnac
  • Joel Domergue
  • Marie-Josette Zenon
  • Henri Paquet
  • Josette Myla
Karine Mousseau
Karine Mousseau (2 élus) Fwanswa doubout 		1 082 11,51%
  • Karine Mousseau
  • Guillaume De Reynal
Participation au scrutin Le François
Taux de participation 60,23%
Taux d'abstention 39,77%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,17%
Nombre de votants 9 707

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Maurice Antiste
Maurice Antiste Ensemble, continuons 		4 065 46,21%
Samuel Tavernier
Samuel Tavernier Initiatives franciscaines 		2 513 28,57%
Karine Mousseau
Karine Mousseau Fwanswa doubout 		1 123 12,76%
Francine Carius
Francine Carius Sanble pou rikonstwi fwanswa 		982 11,16%
Eugene Norden
Eugene Norden Alliance democratique franciscaine 		112 1,27%
Participation au scrutin Le François
Taux de participation 56,91%
Taux d'abstention 43,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,10%
Nombre de votants 9 171

Villes voisines du François

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