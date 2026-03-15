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19:21 - Le François : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A mi-chemin des élections municipales, Le François foisonne de diversité et d'activités. Dotée de 9 799 logements pour 15 858 habitants, la densité de la commune est de 294 hab/km². L'existence de 1 100 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (60,59%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 15,78% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 523 euros/mois, la commune affiche un taux de chômage de 21,78%, synonyme d'une situation économique instable. Chaque bulletin comptabilisé ce 15 mars 2026 au François démontre l'attachement des habitants aux idées françaises.

17:57 - Ce que disent les données sur le vote RN au François Le mouvement lepéniste ne figurait pas sur le podium lors des municipales au François en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen séduisait 14,07% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 65,84% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 3,94% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, au François comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 20,77% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 12,15% pour le mouvement lepéniste. Il était ensuite éjecté du podium le dimanche suivant.

16:58 - La commune du François plutôt abstentionniste lors des élections L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 60,34 % au François pour le premier tour des élections de 2020, dans la moyenne nationale alors que la pandémie du coronavirus avait découragé bon nombre d'inscrits. La course à l'Élysée en 2022 a de nouveau été bornée par une abstention à 58,11 % dans la ville (la participation grimpant à 41,89 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 87,91 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 67,64 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 78,97 % des inscrits. Ce retour sur la participation depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une ville souvent détournée des bureaux de vote par rapport aux moyennes françaises. Pour ces élections municipales 2026, cette donnée au François sera en conséquence déterminante dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour François il y a deux ans Un rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 confirme que Le François s'affirmait alors toujours comme un paysage politique fragmenté. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement conduits sur Jordan Bardella (20,77%). Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Jiovanny William (Régionaliste) en tête du peloton avec 44,38% au premier tour, devant Alain-Claude Lagier (Divers gauche) avec 30,38%. Le second round n'a pas changé grand chose, Jiovanny William culminant à 79,45% des votes sur place.

14:57 - En 2022, la commune du François était complexe à positionner sur l'échiquier politique Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Le François choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 52,09% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 14,08%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 65,84% pour Marine Le Pen, contre 34,16% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Le François plébiscitaient Alain-Claude Lagier (DVG) avec 70,72% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Jiovanny William (Divers gauche) qui arrivait en tête dans la commune avec 59,78% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Le François se positionne comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Le François : la situation fiscale constatée à l'approche des municipales Pour ce qui est des contributions locales au François, la somme moyenne payée par foyer fiscal a atteint 760 € en 2024 (dernière date de relevé), alors que ce montant se situait à 651 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 45,26 % en 2024 (contre 25,77 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 869 170 € en 2024. Un montant loin des 3,56141 millions d'euros engrangés en 2020 avec un taux resté à environ 20,55 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Élections de 2020 : la liste "An Lot Balan Ba Franswa" majoritaire au François L'analyse des résultats des élections municipales il y a 6 ans au François est très instructive. Dès le premier tour de scrutin, Alain Claude (Claudy) Lagier (Divers gauche) a coiffé ses concurrents au poteau en récoltant 2 332 bulletins (37,92%). Deuxième, Samuel Tavernier (Divers gauche) a obtenu 2 206 bulletins valides (35,87%). Karine Mousseau (Divers droite) était à la troisième place, s'adjugeant 15,92% des bulletins. Avec une marge aussi réduite, l'issue du second tour se montrait nébuleuse. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Samuel Tavernier l'a finalement emporté avec 47,41% des suffrages, face à Alain Claude (Claudy) Lagier rassemblant 3 571 électeurs (42,13%) et Karine Mousseau obtenant 10,45% des votants. Dans la continuité des incertitudes du premier tour, l'élection a finalement révélé un renversement de tendance inattendu. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Le candidat étiqueté Divers gauche a probablement tiré parti des voix des listes de gauche éjectées au premier tour, engrangeant 1 687 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 au François, cette dynamique pèsera irrémédiablement sur le résultat.