Résultat municipale 2026 au François (97240) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé au François. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales au François, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 au François [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Lionel GRANDIN
Lionel GRANDIN Annou kontinié travay épi Initiatives Franciscaines 		2 845 61,87%
Alain Claude (claudy) LAGIER
Alain Claude (claudy) LAGIER FRANSWA PLI WO PLI FÓ 		1 016 22,10%
François-Christophe URSULET
François-Christophe URSULET UNIR LE FRANCOIS CONSTRUIRE L'AVENIR 		655 14,25%
Teddy CLIO
Teddy CLIO AN AKSYON AN TJÈ FRANSWA POU AN PLI BEL LANDEMEN 		82 1,78%
Participation au scrutin Le François Partiels *
Taux de participation 51,59%
Taux d'abstention 48,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Nombre de votants 4 737

* Résultats partiels sur 60% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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