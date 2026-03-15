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19:20 - Comprendre l'électorat du Garric : un regard sur la démographie locale Dans la commune du Garric, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans le village, avec près de 28% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,12%. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (13,27%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 816 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,54%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,58%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation au Garric mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 16,65% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

17:57 - Tendance électorale : le RN en hausse au Garric Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière élection municipale au Garric il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la commune. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 29,16% des votes lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 54,43% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 29,80% au candidat RN au tour 1. Au second round, le parti à la flamme obtenait 33,01% des voix au niveau local. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 41,53% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 44,83% pour le parti à la flamme. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 54,66% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Karen Erodi.

16:58 - Garric : des résultats d'ordinaire marqués par la participation L'absence d'électeurs dans les isoloirs s'élevait à 39,01 % au Garric pour le premier tour des élections de 2020, un score très inférieur aux 55,3 % du pays, en pleine épidémie de Covid-19 à l'époque. Les municipales restent en effet, avec les élections présidentielles, un scrutin où les électeurs se mobilisent le plus souvent pour choisir leur maire et leur président. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 18,38 % des habitants en mesure de voter. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 42,69 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 28,04 % au premier tour, contre 43,63 % en 2022. Prendre du recul sur cette évolution lors des dernières élections permet in fine d'identifier Le Garric comme une contrée globalement épargnée par l'abstention au regard des moyennes nationales. En ce jour d'élections municipales 2026 au Garric, cette variable sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Au Garric, les élections d'il y a deux ans en faveur de le centre Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections de 2022. Lors du match européen de juin 2024, les électeurs du Garric avaient en effet placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 41,53% des votes. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Julien Bacou (Rassemblement National) en pole position avec 44,83% au premier tour, devant Karen Erodi (Union de la gauche) avec 24,94%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Julien Bacou culminant à 54,66% des voix dans la localité.

14:57 - Au Garric, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un soutien à le Rassemblement national En avril 2022, la première étape de la présidentielle au Garric plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 29,16% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 21,68%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,43% pour Marine Le Pen, contre 45,57% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Le Garric soutenaient en priorité Julien Bacou (RN) avec 29,80% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Marie-Christine Verdier-Jouclas (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 33,99%. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Le Garric un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité : les chiffres du Garric Pour ce qui est des contributions locales au Garric, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à 1 380 € en 2024 (année des derniers chiffres) contre 791 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 48,82 % en 2024 (contre 18,91 % en 2020). En guise de comparaison, la moyenne au niveau national s'établit à environ 40 %. Une augmentation bien souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 6 750 € de recettes en 2024, en net recul par rapport aux quelque 118 700 euros perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 8,01 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.

11:59 - Une victoire sans appel aux dernières élections municipales au Garric La lecture des résultats des municipales il y a six ans au Garric est très instructive. Au soir du premier tour, Christian Vedel a dominé le scrutin en récoltant 466 suffrages (70,71%). À sa poursuite, Julien Blanc a obtenu 29,28% des bulletins valides. Cette victoire écrasante de Christian Vedel a rendu tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 au Garric, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Pour renverser cette mainmise ce dimanche, les forces d'opposition devront réaliser un grand bond dans les suffrages, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.