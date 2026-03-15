Résultat municipale 2026 au Garric (81450) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Garric a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Garric, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Garric [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Denis TOURSEL
Denis TOURSEL (13 élus) ENSEMBLE POUR LE GARRIC 		495 68,09%
  • Denis TOURSEL
  • Adeline VEDEL
  • Sébastien BESSET
  • Christel CABOT
  • Alain FIEU
  • Landry CANAC
  • Gilles GINESTET
  • Béatrice FOURNIER
  • Guillaume GRAS
  • Anne GASC ROUSSEL
  • Mathieu NAVARRO
  • Isabelle MAURIN
  • Laurent VAUZELLE
Julien BLANC
Julien BLANC (2 élus) LE GARRIC NOTRE VILLAGE 		232 31,91%
  • Julien BLANC
  • Marie Ange DURAND
Participation au scrutin Le Garric
Taux de participation 67,02%
Taux d'abstention 32,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 752

Source : ministère de l’Intérieur

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