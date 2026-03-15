Résultat de l'élection municipale 2026 au Gosier : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Gosier

Tête de listeListe
Liliane Montout
Liliane Montout Liste divers gauche
LE SURSAUT POUR LE GOSIER
  • Liliane Montout
  • Julien Dino
  • Martine Pierre-Marie
  • Bruno Bertili
  • Jocelyne Lutin-Fifi
  • Jocelyn Pater
  • Sylvie Conde
  • Fabrice Berthelot
  • Jocelyne Virolan
  • Rudy Zami
  • Marlène Labor
  • Emmery Beauperthuy
  • Ketty Kancel
  • Jean Proper Sylvestre
  • Marie Christine Sierra
  • Faouly Claude Camara
  • Louise Luce
  • Lucien Marcellin Zami
  • Florence Pheron
  • Renaud Swierkowski
  • Stella Eulalie
  • Raymond Negre
  • Marie-Renée Adelaide
  • Daniel Urbino
  • Jacqueline Cesaire-Gedeon
  • Erique Bevis
  • Sabrina Jackson-Kancel
  • Fritz Bart
  • France Enna Lunion
  • Henri Montout
  • Siham Scelers
  • Jose Dinane
  • Tracy Cabrion
  • Jacques Miath
  • Chantal Magloire
Christelle Germain
Christelle Germain Liste Divers
LA NOUVELLE VAG
  • Christelle Germain
  • Xavier Silvestre
  • Jeannetty Sthephanie Loriel
  • Victor Pater
  • Patricia Ida Benony
  • Rodrigue Raymond Coyere
  • Vaneyssa Benoist
  • Tony Elisabeth Pierre-Marie
  • Caroline Michaux
  • Henri Alain Montresor
  • Christelle Labrador
  • Max Clément Francois
  • Daniette Onesta Dirman
  • Georges Alberi
  • Yannick Loïal
  • Marcel Michel Theresine
  • France-Lise Théodore Cuirassier
  • Jean-Luc Diomar
  • Slawrane Mellyne Soulez
  • Bruno Christophe
  • Marlène Pater
  • Jean Aubert Turenne Montout
  • Tracy Jeanne Pierre-Marie
  • Gérard Ignace Jean-Jacques
  • Brigitte Carmen Gane
  • Edward Luc éléloué
  • Whendy Joyce Vick Lerin
  • Richard Pierre Cesar
  • Lucienne Agathe Dauberton épouse Danel
  • Christian Linco
  • Corinne Fabienne Floreal
  • Manuel Henry Lollia
  • Angélique Saraï Placerdat
  • David François Facon
  • Maëlle Pierre-Justin
  • José Silvestre
  • Létitia Nina Chaton
Patrice Pierre-Justin
Patrice Pierre-Justin Liste divers gauche
UNIS ET FIERS EN ACTION
  • Patrice Pierre-Justin
  • Maguy Bordelais
  • Jimmy Thelemaque
  • Kenzy Silmon
  • Hugues Pater
  • Vanessa Jacques
  • Gérald Silvestre
  • Francette Kancel
  • Jules Frair
  • Magali Madho
  • Didier Saint-Marc
  • Karine Lunion
  • Eddy Moutoussamy
  • Léocadie Marie Louison
  • Bonaventure Félicien Bordelais
  • Agnès Chery
  • Max Brosseau
  • Lovely Mathias
  • Rony Lawrence
  • Fany Lumiere
  • Steeve Theophile
  • Jennifer Anne-Toinette
  • Aswad Bredent
  • Solenn Marie Kervingant
  • Roger Martin Molia
  • Chantal Dongal
  • Xavier Flason
  • Anouk Scoarnec
  • Patice Mathias
  • Christine Joselita Jacques
  • Levy Palmier
  • Kytzie Silvestre
  • Dorick Kancel
  • H'Ley Sarah Lubino
  • Mathis Adélaïde
Jean-Claude Sulpice Christophe
Jean-Claude Sulpice Christophe Liste Divers
TRAJECTOIRE
  • Jean-Claude Sulpice Christophe
  • Evelyne Antoinette Solvet
  • Mahel Youri Alberi
  • Josette Marie Marguerite Micaux
  • Ebéné Pierre Brigitte
  • Nathalie Claudine Ursule
  • Alfred Samuel Bernis
  • Marianna Catharina Thomas
  • José Guy Moueza
  • Romaine Marie Louise Jean-Francois
  • Igor Eric Bordelais
  • Corine Mathieu Champare
  • Georges Lucien William
  • Nathanaëlle Jeanne Dalila Thenard
  • Ruddy Elie Miath
  • Marlène Justine Bordelais
  • Claude Barthélémy Marie-Joseph
  • Muriel Koaly
  • Rhudy Israël Désirée
  • Cassandra Lisa Bernadette Francois
  • Gérard Marc Bernard
  • Marie-Antoinette Rolnin
  • Rudy Stephane Razan
  • Jade Meghane Claude
  • Gerald Sylvestre Triviaux-Frenet
  • Mélanie Johana Falla
  • Jocelyn Raoul Nodin
  • Joséphine Ireine Claude
  • Joël Paulin Fifi
  • Isabelle Tania Francisque
  • Vincent Rene Saint-Ange
  • Marcelline Elisabeth Marne Ep Marie-Joseph
  • Bruno Marie-Claire
  • Marie-Laure Gilberte Christophe
  • Jean-Pierre Paul Moroc
Michel Hotin
Michel Hotin Liste Divers
LE GOSIER C'EST NOUS ENSEMBLE
  • Michel Hotin
  • Rebecca Belleval
  • Lionel Docteur Klur
  • Sandra Molia Valentino
  • François Farnoux
  • Elodie Clarac Frair
  • Guy Albert Baclet
  • Ghislaine Gisors
  • Yvan Martial
  • Sonia Thelemaque
  • Alex (tapis) Martial
  • Mévice Verite Radegonde
  • Jean-Luc Rempartcole
  • Carine Custos Carvigan
  • Max Molia
  • Vanessa Pelissier
  • François Ludian Lunion
  • Nathalie Katia Bordelais
  • Yves (burning) Pierre-Justin
  • Meggza Myriam Gane Alexis
  • Laurent Assouvie Eleloue
  • Mallaury Livio
  • Lucas Benjamin Alberi
  • Anne (coiffure) Negrit Quellery
  • Stéphane Fabrice Urie
  • Raïssa Abenon Marcellin
  • Olivier Deloumeaux
  • Vanessa Tatiana Tourraine Theophile
  • Jimmy Mayoute
  • Nora El Mountassir
  • Fabrice Mario Thenard
  • Francine Saintfort Jeanne
  • Sébastien Mickaël Thomas
  • France-Aimée Solvar
  • Ludjy Armel Popote
  • Elodie Lorenza Dufait
  • Erik Negrit
Marlène Valentino
Marlène Valentino Liste d'extrême-gauche
COMBAT OUVRIER
  • Marlène Valentino
  • Rony Tille
  • Marie-Laure Sophie
  • Samuel Becarmin
  • Ghislaine Bourgeois
  • Rodrigue Couppe de K Martin
  • Myriam Chaton
  • Heribert Same
  • Edline Thomias
  • Christian Bissol
  • Danielle Reboul
  • Hendrix Lunion
  • Lisa Thetis
  • Thierry Postros
  • Daniella Couppe de K Martin
  • Merlisse Victor Accipe
  • Mahélia Gautier
  • Dimitri Thenard
  • Joëlle Poulin
  • Georges Valentino
  • Louise Desiree
  • Alain Thomas
  • Ketty Ellama
  • Billy Nervil
  • Yasmina Kisoka
  • Hermann Bulgare
  • Mélina Lunion
  • Guy Naranin
  • Samantha Roche
  • Philippe Jean Jacques
  • Roseline Mauricette Girard
  • Gérard Valentino
  • Evelyne Rodef
  • Vincent Lunion
  • Sabrina Charles
Ghylaine Jeanne
Ghylaine Jeanne Liste divers gauche
RENOUVEAU GOSIERIEN
  • Ghylaine Jeanne
  • Rudy Rugard
  • Mylène Gladone
  • Jean-Claude Thomas Montout
  • Kévy Etien
  • Jimmy Hippolyte Ibo
  • Laure Chanteur
  • Roby Tintin
  • Sylviane Magloire
  • Wenceslas Labor
  • Elodie Molia
  • Aworl Nanderfi
  • Valérie Bapaume
  • Jean-Charles-Alain Dupont
  • Elodie Rose Florent-You Solvar
  • Pierre Marin Dino
  • Sabrina Listoir
  • Jean-Michel Mango
  • Franciane Joelle Dupont
  • Yohan Louison
  • Karine Muratet
  • Jean Chantal Nicolas
  • Amani Beddouk-Hoziel
  • Philippe Lunion
  • Roberte Jania Solvar
  • Max Silvestre
  • Anabelle Palmier
  • Patrice Jeanne
  • Agnès Canfrin
  • Rodrigue Jean Chaudrin
  • Alliah Contre-Gaspard
  • Jean-Yves-Gilbert Coquillas
  • Denise Pélagie Miath
  • Jordan Famibelle
  • Franciane Olga Menage
Keeter Sylvain
Keeter Sylvain Liste Divers
POUR MIEUX REUSSIR LE GOSIER
  • Keeter Sylvain
  • Sylvie Dominique
  • Bruno Kancel
  • Synthia Gane
  • Nicolas Saint-Prix
  • Nathalie Molia
  • Philippe Bleuze
  • Karine Cindy Coquin
  • Yanick Bordey
  • Aline Luce
  • Eddy Eliot
  • Sylvie Losy
  • Edouard Jacques
  • Natty Montella
  • Joanny Pierre
  • Mahité Perrault
  • Nicolas Celini
  • Marine Bernard
  • Julien Hatchi
  • Julie Cousin
  • Steve Cassubie
  • Francette Rocher
  • Steve Lollia
  • Densky Rosier
  • Djiliann David
  • Sigrid Otrante
  • Goeffroy Casimir
  • Christel Lagneau
  • Sébastien Adolphe
  • Jacqueline Macrew
  • Vincent Placide
  • Virginie Gaza
  • Michel Pioche
  • Natalia Adelaide
  • César Morice
Jocelyn Martial
Jocelyn Martial Liste divers gauche
Le GCR
  • Jocelyn Martial
  • Gersiane Appoline Bondot
  • Lionel Severien
  • Wennie Molia
  • Freddy Sebastien
  • Marguerite Kancel Murat
  • Olivier Kancel
  • Daïna Desbonnes
  • Jean-Pierre Deblaciat
  • France-Lise Montout Bernis
  • Roger Claire
  • Nathalie Laul
  • Mickaël Adrien-Benjamin
  • Doris Jacques
  • Benjamin Termosiris
  • Kassandra Christophe-Alphonse
  • Nicaise Jeanne
  • Gilberte Thenard
  • Frederico Scipion
  • Sindy William
  • Lomy Boisdur
  • Nina Paulon
  • Jean-Michel Kancel
  • Lydwine Moulin
  • Mario Laurent
  • Melody Forbin
  • René Mario Lembert
  • Jessica Daaou
  • Willy Kévin William
  • Marie-Christine Labrador
  • Jonathan Fabri
  • Claudia Lindor
  • Joël Chevry
  • Pierrette Riquet
  • Eric Negrit
Patrick Robert Gob
Patrick Robert Gob Liste divers droite
J'aime ma ville, ma Région, mon pays Moun Gozié
  • Patrick Robert Gob
  • Sandrine Emilie Kancel
  • Jean-Michel Martial
  • Leslie Jessica Birman
  • Rafaël Guy Victor Laugier
  • Sabrina Myriam Jeanne Meri
  • Freddy Etienne Martial
  • Marie-José Jocelyne Lollia
  • Michael Bruno Montout
  • Fritzie Laura William
  • Thierry Claude Jeannot
  • Elodie Aurélie Plaisance
  • Jérôme Adélaïde Adélaïde-Nicolo
  • Céline Solise Cimia
  • Dukens Aladin
  • Erbine Lene
  • Guillaume Ferdinand Ibo
  • Laurie Caroline Neller
  • Fabrice Charles Lorange
  • Carine Émilie Zami
  • Eustache Mathurin Dominique
  • Laurencia Gervaise Etienne
  • Loïc Talvin
  • Lydia Armelle Suzanne Nomis
  • Guy Marius Rosso
  • Sylvie Flora Baudoin
  • Gilbert Stanislas Rinaldo
  • Nicole Corine Jeannot
  • Loïc Ferdinand Hernandez
  • Loïza Lindy Birman
  • Lassina Abdel Khalled Kone
  • Anne Eileen Coralie
  • Kévin Michael Honore
  • Séverine Edwige Rumeau
  • Steeve Claudy Barbin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric Cornet
Cédric Cornet (27 élus) Au service de la population du gosier 		4 724 49,97%
  • Cédric Cornet
  • Liliane Montout
  • Guy Albert Baclet
  • Wennie Youna Molia
  • Teddy Olivier Barbin
  • Nanouchka Louis
  • David Laurent Lutin
  • France, Enna Lunion Epouse Urbino
  • Louis Michel Andre
  • Elodie Clarac
  • Emmery Beauperthuy
  • Marguerite Ephreme Kancel Epouse Murat
  • Jules Joël Frair
  • Nina Valentine Paulon
  • Michel Eloi Hotin
  • Sandra Sophie Molia
  • Sébastien Mickaël Thomas
  • Megane Bourguignon
  • Marcellin Lucien Zami
  • Marie-Renée Adelaide
  • Stéphane Fabrice Urie
  • Rebecca Anne Belleval
  • Josy Jean Laquitaine
  • Mévice Christelle Verite
  • Lucas Benjamin Alberi
  • Sylvia Monique Henry
  • Jimmy Marius Damo
Jean-Claude Sulpice Christophe
Jean-Claude Sulpice Christophe (4 élus) Le grand gosier encore plus loin 		2 365 25,01%
  • Jean-Claude Sulpice Christophe
  • Nadia Celini
  • Yvan Martial
  • Yane Beziat
Patrice Pierre-Justin
Patrice Pierre-Justin (2 élus) Gosier generations engagees "de l'action et du coeur" 		1 402 14,83%
  • Patrice Pierre-Justin
  • Maguy Nicole Bordelais
Jocelyne, Albert Virolan
Jocelyne, Albert Virolan (2 élus) Alternative responsable 		962 10,17%
  • Jocelyne, Albert Virolan
  • Jean-Claude, Thomas Montout
Participation au scrutin Le Gosier
Taux de participation 48,36%
Taux d'abstention 51,64%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 841

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric Cornet
Cédric Cornet Au service de la population du gosier 		1 513 21,55%
Jean-Claude Sulpice Christophe
Jean-Claude Sulpice Christophe Le grand gosier encore plus loin 		1 341 19,10%
Patrice Pierre-Justin
Patrice Pierre-Justin Gosier generations engagees "de l'action et du coeur" 		1 106 15,75%
Jocelyne, Albert Virolan
Jocelyne, Albert Virolan Agir ensemble 		962 13,70%
Ghylaine Jeanne
Ghylaine Jeanne Le renouveau gosierien 		612 8,71%
Nadia Celini
Nadia Celini Ensemble pour le gosier 		510 7,26%
Yvan Martial
Yvan Martial Alliance gosier 		383 5,45%
Moïse Bernis
Moïse Bernis Gosier aux couleurs citoyennes 		248 3,53%
Patrick Gob
Patrick Gob Gosier plus 		227 3,23%
Christian Philibert Carvigan
Christian Philibert Carvigan Rassemblement pour le gosier 		118 1,68%
Participation au scrutin Le Gosier
Taux de participation 37,16%
Taux d'abstention 62,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 554

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Dupont
Jean-Pierre Dupont (29 élus) Le grand rassemblement pour un gosier uni 		5 419 61,45%
  • Jean-Pierre Dupont
  • Marie-Flore Desiree
  • Jocelyn Cuirassier
  • Paulette Lapin
  • Christian Thenard
  • Ghislaine Gisors
  • Jean-Claude Christophe
  • Nadia Celini
  • José Severien
  • Félicienne Gantois
  • Patrice Pierre-Justin
  • Renetta Constant
  • Philippe Sarabus
  • Maguy Thomar
  • Solaire Coco
  • Yane Beziat
  • Julien Bondot
  • Christiane Gane
  • Jocelyn Martial
  • Michelle Couppe De K'martin
  • Julien Dino
  • Marie-Antoinette Lollia
  • Ebène Brigitte
  • Marlène Bordelais
  • Jean-Pierre Dauberton
  • Adrienne Lamasse
  • Yvan Martial
  • Evelyne Solvet
  • Jean-Pierre William
Roberte Méri
Roberte Méri (6 élus) Ensemble pour un gosier equilibre et equitable 		3 399 38,54%
  • Roberte Méri
  • Cédric Cornet
  • Liliane Montout
  • Guy Baclet
  • Solange Barbin
  • Fabrice Jacques
Participation au scrutin Le Gosier
Taux de participation 49,49%
Taux d'abstention 50,51%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 7,35%
Nombre de votants 9 518

Villes voisines du Gosier

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