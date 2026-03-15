Résultat de l'élection municipale 2026 au Gosier : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Gosier [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Gosier sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Gosier.
L'actu des élections municipales 2026 au Gosier
13:46 - La fiscalité, enjeu central des municipales au Gosier
Pour ce qui concerne les contributions locales au Gosier, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 863 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 751 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 35,67 % en 2024 (contre 10,40 % en 2020). Un pourcentage à comparer avec la moyenne du pays, située à environ 40 %. Cette augmentation est souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 2 715 420 € en 2024, loin des 10 467 870 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 25,72 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la structure des ressources.
11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Cédric Cornet au Gosier
Au Gosier, à l'occasion des municipales précédentes, les résultats ont offert un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Cédric Cornet (Divers) a coiffé ses concurrents au poteau en récoltant 21,55% des suffrages. Sur la seconde marche, Jean-Claude Sulpice Christophe (Divers gauche) a rassemblé 19,10% des bulletins valides. Ce score ténu instaurait de fortes incertitudes pour le 2e tour. A défaut de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec pas moins de 4 listes. Cédric Cornet l'a finalement emporté avec 4 724 voix (49,97%), face à Jean-Claude Sulpice Christophe avec 2 365 électeurs (25,01%) et Patrice Pierre-Justin obtenant 1 402 électeurs inscrits (14,83%). À l’inverse, le second tour a offert une victoire large et indiscutable. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Divers a probablement tiré parti des votes des électeurs des listes du centre éliminées, sécurisant 3 211 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Restez informé sur les municipales au Gosier
À l’occasion des élections municipales 2026, les électeurs du Gosier devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce rendez-vous électoral local suscite déjà de nombreuses attentes. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? Plus bas dans la page se trouve la liste des candidats au Gosier. A noter que les 23 bureaux de vote de la ville du Gosier ferment leurs portes à 18 h en prévision du dépouillement. Pour être informé gratuitement des résultats des élections municipales au Gosier dès leur sortie, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Gosier
|Tête de listeListe
|
Liliane Montout
Liste divers gauche
LE SURSAUT POUR LE GOSIER
|
|
Christelle Germain
Liste Divers
LA NOUVELLE VAG
|
|
Patrice Pierre-Justin
Liste divers gauche
UNIS ET FIERS EN ACTION
|
|
Jean-Claude Sulpice Christophe
Liste Divers
TRAJECTOIRE
|
|
Michel Hotin
Liste Divers
LE GOSIER C'EST NOUS ENSEMBLE
|
|
Marlène Valentino
Liste d'extrême-gauche
COMBAT OUVRIER
|
|
Ghylaine Jeanne
Liste divers gauche
RENOUVEAU GOSIERIEN
|
|
Keeter Sylvain
Liste Divers
POUR MIEUX REUSSIR LE GOSIER
|
|
Jocelyn Martial
Liste divers gauche
Le GCR
|
|
Patrick Robert Gob
Liste divers droite
J'aime ma ville, ma Région, mon pays Moun Gozié
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cédric Cornet (27 élus) Au service de la population du gosier
|4 724
|49,97%
|
|Jean-Claude Sulpice Christophe (4 élus) Le grand gosier encore plus loin
|2 365
|25,01%
|
|Patrice Pierre-Justin (2 élus) Gosier generations engagees "de l'action et du coeur"
|1 402
|14,83%
|
|Jocelyne, Albert Virolan (2 élus) Alternative responsable
|962
|10,17%
|
|Participation au scrutin
|Le Gosier
|Taux de participation
|48,36%
|Taux d'abstention
|51,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 841
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cédric Cornet Au service de la population du gosier
|1 513
|21,55%
|Jean-Claude Sulpice Christophe Le grand gosier encore plus loin
|1 341
|19,10%
|Patrice Pierre-Justin Gosier generations engagees "de l'action et du coeur"
|1 106
|15,75%
|Jocelyne, Albert Virolan Agir ensemble
|962
|13,70%
|Ghylaine Jeanne Le renouveau gosierien
|612
|8,71%
|Nadia Celini Ensemble pour le gosier
|510
|7,26%
|Yvan Martial Alliance gosier
|383
|5,45%
|Moïse Bernis Gosier aux couleurs citoyennes
|248
|3,53%
|Patrick Gob Gosier plus
|227
|3,23%
|Christian Philibert Carvigan Rassemblement pour le gosier
|118
|1,68%
|Participation au scrutin
|Le Gosier
|Taux de participation
|37,16%
|Taux d'abstention
|62,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 554
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Dupont (29 élus) Le grand rassemblement pour un gosier uni
|5 419
|61,45%
|
|Roberte Méri (6 élus) Ensemble pour un gosier equilibre et equitable
|3 399
|38,54%
|
|Participation au scrutin
|Le Gosier
|Taux de participation
|49,49%
|Taux d'abstention
|50,51%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|7,35%
|Nombre de votants
|9 518
Villes voisines du Gosier
- Le Gosier (97190)
- Ecole primaire au Gosier
- Maternités au Gosier
- Crèches et garderies au Gosier
- Classement des collèges au Gosier
- Salaires au Gosier
- Impôts au Gosier
- Dette et budget du Gosier
- Climat et historique météo du Gosier
- Accidents au Gosier
- Délinquance au Gosier
- Inondations au Gosier
- Nombre de médecins au Gosier
- Pollution au Gosier
- Entreprises au Gosier
- Prix immobilier au Gosier