Résultat de l'élection municipale 2026 au Gosier : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Gosier [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Gosier sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Gosier.
L'actu des élections municipales 2026 au Gosier
11:51 - Michel Hotin largement en tête de l'élection municipale la semaine dernière
Dans le cadre du premier tour des municipales au Gosier, le vote a vu 44,62 % des inscrits se déplacer sur place, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Pour ce premier tour, c'est Michel Hotin qui a dominé en rassemblant 36,63 % des bulletins valides. Derrière, Keeter Sylvain est arrivé en deuxième position avec 12,44 %. L'avance du gagnant provisoire a été particulièrement large. Du côté des autres candidats, avec 12,35 %, Liliane Montout (Divers gauche) s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Jocelyn Martial, portant la nuance Divers gauche, a rassemblé 11,50 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Gosier
Le deuxième tour des élections municipales au Gosier a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Michel Hotin
Liste Divers
LE GOSIER C'EST NOUS ENSEMBLE
|
|
Keeter Sylvain
Liste Divers
POUR MIEUX REUSSIR LE GOSIER
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Gosier
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel HOTIN (Ballotage) LE GOSIER C'EST NOUS ENSEMBLE
|3 296
|36,63%
|Keeter SYLVAIN (Ballotage) POUR MIEUX REUSSIR LE GOSIER
|1 119
|12,44%
|Liliane MONTOUT (Ballotage) LE SURSAUT POUR LE GOSIER
|1 111
|12,35%
|Jocelyn MARTIAL (Ballotage) Le GCR
|1 035
|11,50%
|Ghylaine JEANNE RENOUVEAU GOSIERIEN
|797
|8,86%
|Patrice PIERRE-JUSTIN UNIS ET FIERS EN ACTION
|665
|7,39%
|Jean-Claude Sulpice CHRISTOPHE TRAJECTOIRE
|357
|3,97%
|Patrick Robert GOB J'aime ma ville, ma Région, mon pays Moun Gozié
|283
|3,15%
|Christelle GERMAIN LA NOUVELLE VAG
|221
|2,46%
|Marlène VALENTINO COMBAT OUVRIER
|114
|1,27%
|Participation au scrutin
|Le Gosier
|Taux de participation
|44,62%
|Taux d'abstention
|55,38%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,36%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,89%
|Nombre de votants
|9 496
Source : ministère de l’Intérieur
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