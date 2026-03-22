Résultat de l'élection municipale 2026 au Gosier : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Gosier

Le deuxième tour des élections municipales au Gosier a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Michel Hotin
Michel Hotin Liste Divers
LE GOSIER C'EST NOUS ENSEMBLE
  • Michel Hotin
  • Rebecca Belleval
  • Lionel Docteur Klur
  • Sandra Molia Valentino
  • François Farnoux
  • Elodie Clarac Frair
  • Guy Albert Baclet
  • Ghislaine Gisors
  • Yvan Martial
  • Sonia Thelemaque
  • Alex (tapis) Martial
  • Mévice Verite Radegonde
  • Jean-Luc Rempartcole
  • Carine Custos Carvigan
  • Max Molia
  • Vanessa Pelissier
  • François Ludian Lunion
  • Nathalie Katia Bordelais
  • Yves (burning) Pierre-Justin
  • Meggza Myriam Gane Alexis
  • Laurent Assouvie Eleloue
  • Mallaury Livio
  • Lucas Benjamin Alberi
  • Anne (coiffure) Negrit Quellery
  • Stéphane Fabrice Urie
  • Raïssa Abenon Marcellin
  • Olivier Deloumeaux
  • Vanessa Tatiana Tourraine Theophile
  • Jimmy Mayoute
  • Nora El Mountassir
  • Fabrice Mario Thenard
  • Francine Saintfort Jeanne
  • Sébastien Mickaël Thomas
  • France-Aimée Solvar
  • Ludjy Armel Popote
  • Elodie Lorenza Dufait
  • Erik Negrit
Keeter Sylvain
Keeter Sylvain Liste Divers
POUR MIEUX REUSSIR LE GOSIER
  • Keeter Sylvain
  • Sylvie Dominique
  • Bruno Kancel
  • Florence Pheron
  • Jocelyn Martial
  • Ghylaine Jeanne
  • Nicolas Saint-Prix
  • Synthia Gane
  • Philippe Bleuze
  • Aline Luce
  • Yanick Bordey
  • Nathalie Molia
  • Eddy Eliot
  • Karine Cindy Coquin
  • Emmery Beauperthuy
  • Sylvie Losy
  • Frederico Scipion
  • Marine Bernard
  • Steve Lollia
  • Mahité Perrault
  • Edouard Jacques
  • Julie Cousin
  • Joanny Pierre
  • Daïna Desbonnes
  • Julien Hatchi
  • Francette Rocher
  • Rudy Zami
  • Natty Montella
  • Nicolas Celini
  • Sigrid Otrante
  • Djiliann David
  • Christel Lagneau
  • Michel Pioche
  • Jacqueline Macrew
  • Goeffroy Casimir
  • Natalia Adelaide
  • César Morice

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Gosier

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel HOTIN
Michel HOTIN (Ballotage) LE GOSIER C'EST NOUS ENSEMBLE 		3 296 36,63%
Keeter SYLVAIN
Keeter SYLVAIN (Ballotage) POUR MIEUX REUSSIR LE GOSIER 		1 119 12,44%
Liliane MONTOUT
Liliane MONTOUT (Ballotage) LE SURSAUT POUR LE GOSIER 		1 111 12,35%
Jocelyn MARTIAL
Jocelyn MARTIAL (Ballotage) Le GCR 		1 035 11,50%
Ghylaine JEANNE
Ghylaine JEANNE RENOUVEAU GOSIERIEN 		797 8,86%
Patrice PIERRE-JUSTIN
Patrice PIERRE-JUSTIN UNIS ET FIERS EN ACTION 		665 7,39%
Jean-Claude Sulpice CHRISTOPHE
Jean-Claude Sulpice CHRISTOPHE TRAJECTOIRE 		357 3,97%
Patrick Robert GOB
Patrick Robert GOB J'aime ma ville, ma Région, mon pays Moun Gozié 		283 3,15%
Christelle GERMAIN
Christelle GERMAIN LA NOUVELLE VAG 		221 2,46%
Marlène VALENTINO
Marlène VALENTINO COMBAT OUVRIER 		114 1,27%
Participation au scrutin Le Gosier
Taux de participation 44,62%
Taux d'abstention 55,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,89%
Nombre de votants 9 496

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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