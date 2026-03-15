Résultat municipale 2026 au Gosier (97190) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé au Gosier. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales au Gosier, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Gosier [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Michel HOTIN
Michel HOTIN LE GOSIER C'EST NOUS ENSEMBLE 		361 37,49%
Ghylaine JEANNE
Ghylaine JEANNE RENOUVEAU GOSIERIEN 		119 12,36%
Liliane MONTOUT
Liliane MONTOUT LE SURSAUT POUR LE GOSIER 		107 11,11%
Keeter SYLVAIN
Keeter SYLVAIN POUR MIEUX REUSSIR LE GOSIER 		105 10,90%
Jocelyn MARTIAL
Jocelyn MARTIAL Le GCR 		83 8,62%
Patrice PIERRE-JUSTIN
Patrice PIERRE-JUSTIN UNIS ET FIERS EN ACTION 		72 7,48%
Jean-Claude Sulpice CHRISTOPHE
Jean-Claude Sulpice CHRISTOPHE TRAJECTOIRE 		40 4,15%
Christelle GERMAIN
Christelle GERMAIN LA NOUVELLE VAG 		39 4,05%
Patrick Robert GOB
Patrick Robert GOB J'aime ma ville, ma Région, mon pays Moun Gozié 		25 2,60%
Marlène VALENTINO
Marlène VALENTINO COMBAT OUVRIER 		12 1,25%
Participation au scrutin Le Gosier Partiels *
Taux de participation 44,27%
Taux d'abstention 55,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,15%
Nombre de votants 1 015

* Résultats partiels sur 16% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Guadeloupe ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Guadeloupe. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines du Gosier

En savoir plus sur Le Gosier