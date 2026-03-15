En direct

19:21 - Influence des facteurs démographiques sur les élections au Gosier A mi-chemin des élections municipales, Le Gosier foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 27 205 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 3 202 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 7 659 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (56,34%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. La présence de 1 650 résidents étrangers, soit 6,07% de la population, favorise son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 702 euros par mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 20,38%, annonçant une situation économique en demi-teinte. Le Gosier incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

17:57 - Quel score pour le RN au Gosier aux derniers scrutins ? Le mouvement nationaliste n'avait pas fait d'étincelles lors des élections locales au Gosier en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen récoltait 15,76% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 61,67% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 10,71% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, au Gosier comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 26,03% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 15,37% pour le parti nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 24,21% lors du vote définitif.

16:58 - Une abstention de 62,84 % au Gosier aux dernières municipales Dans le cadre des élections municipales au Gosier, l'affluence dans les bureaux de vote jouera un rôle pivot sur les résultats locaux. Il y a six ans, le premier round des municipales avait vu 37,16 % des inscrits se déplacer aux urnes dans la commune, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux (l'abstention avait donc culminé à 62,84 %) alors que le pays était déjà affecté par l'épidémie de Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 10 039 citoyens qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 47,95 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 13,36 % des électeurs (soit environ 2 743 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 31,94 %, bien au-delà des 21,26 % enregistrés en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent former une localité où la participation peine à décoller.

15:59 - Au Gosier, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite Le rendez-vous électoral des Européennes du printemps 2024 au Gosier avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,03%), suivie par la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui s'était arrogée 15,87% des voix. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Christian Baptiste (Divers gauche) aux avants-postes avec 41,20% au premier tour, devant Laurent Petit (Rassemblement National) avec 15,37%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Christian Baptiste culminant à 75,79% des suffrages exprimés dans la localité. .

14:57 - Le Gosier : des verdicts éminemment instructifs dans les urnes il y a 4 ans En avril 2022, la première étape de la présidentielle au Gosier voyait Jean-Luc Mélenchon prendre le leadership localement avec 51,67% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 16,54%. Le duel final se soldait finalement par un score de 61,67% pour Marine Le Pen, contre 38,33% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Le Gosier soutenaient en priorité Justine Benin (DVG) avec 39,11% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Christian Baptiste (Divers gauche), vainqueur dans la commune avec 59,29%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Le Gosier comme une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - La fiscalité, enjeu central des municipales au Gosier Pour ce qui concerne les contributions locales au Gosier, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 863 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 751 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 35,67 % en 2024 (contre 10,40 % en 2020). Un pourcentage à comparer avec la moyenne du pays, située à environ 40 %. Cette augmentation est souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 2 715 420 € en 2024, loin des 10 467 870 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 25,72 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la structure des ressources.

11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Cédric Cornet au Gosier Au Gosier, à l'occasion des municipales précédentes, les résultats ont offert un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Cédric Cornet (Divers) a coiffé ses concurrents au poteau en récoltant 21,55% des suffrages. Sur la seconde marche, Jean-Claude Sulpice Christophe (Divers gauche) a rassemblé 19,10% des bulletins valides. Ce score ténu instaurait de fortes incertitudes pour le 2e tour. A défaut de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec pas moins de 4 listes. Cédric Cornet l'a finalement emporté avec 4 724 voix (49,97%), face à Jean-Claude Sulpice Christophe avec 2 365 électeurs (25,01%) et Patrice Pierre-Justin obtenant 1 402 électeurs inscrits (14,83%). À l’inverse, le second tour a offert une victoire large et indiscutable. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Divers a probablement tiré parti des votes des électeurs des listes du centre éliminées, sécurisant 3 211 voix supplémentaires entre les deux tours.