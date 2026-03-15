Résultat municipale 2026 au Grand-Lemps (38690) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Grand-Lemps a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Grand-Lemps, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Grand-Lemps [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe GUYON
Philippe GUYON (18 élus) Agissons pour le Grand Lemps 		676 51,72%
  • Philippe GUYON
  • Jeanne FELIX
  • Alain DEROUBAIX
  • Gisèle CACAUD
  • Philippe RODRIGUEZ
  • Rim SEDDIK
  • Grégory CESBRON
  • Sandrine GAILLARD
  • Pierre-Louis TERRIER
  • Anne-Sophie GAUTHIER
  • Rémi CARDET
  • Isabelle BORDERIE
  • Rémi FABRY
  • Monique Marie Joseph MATHEY-VERONA
  • Michel FORGUE
  • Cécile ALAZARD
  • José Auguste MOREIRA
  • Nathalie CHAUVET
Géraldine BARDIN-RABATEL
Géraldine BARDIN-RABATEL (5 élus) Le Grand-Lemps, mon avenir 		631 48,28%
  • Géraldine BARDIN-RABATEL
  • André UGNON
  • Lydie MONNET
  • Roger BAYOT
  • Agnès BOULLY-FÉLIX
Participation au scrutin Le Grand-Lemps
Taux de participation 63,10%
Taux d'abstention 36,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 1 349

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Isère ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Isère. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Le Grand-Lemps