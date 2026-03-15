En direct

19:18 - Le Grand-Lemps : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues du Grand-Lemps, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 3 093 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 227 entreprises démontrent une économie favorable. Dans la ville, 18,07% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 8,79% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La population étrangère de 216 personnes favorise une richesse culturelle appréciable. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,03%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 156 euros/an. Pour finir, au Grand-Lemps, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France.

17:57 - Les derniers résultats du vote RN au Grand-Lemps Le Rassemblement national n'était pas représenté lors de la dernière bataille municipale au Grand-Lemps il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la localité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 25,03% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 45,00% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 15,70% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le RN validait 31,32% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 34,75% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 35,46% pour le RN. Il finira avec 36,97% lors du vote définitif.

16:58 - La commune du Grand-Lemps plutôt mobilisée lors des élections Pour rappel, l'abstention s'élevait à 51,71 % au Grand-Lemps lors de la dernière élection du conseil municipal, un niveau conforme aux 55,3 % du pays alors que le scrutin avait lieu dans un contexte d'épidémie de Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est ainsi fixé à 18,73 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 43,55 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 27,07 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 47,53 % des inscrits. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une localité globalement épargnée par l'abstention par rapport au reste du pays. Dans le cadre de cette municipale 2026 au Grand-Lemps, cette réalité jouera en définitive un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Le vote du Grand-Lemps nettement ancré à droite en 2024 Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution de 2024, les votants du Le Grand-Lemps accordaient leurs suffrages à Benoît Auguste (Rassemblement National) avec 35,46% au premier tour. Mais c'est finalement Yannick Neuder (Les Républicains) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 63,03% des suffrages exprimés. Les Européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée au Grand-Lemps avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,75%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 15,21% des voix. La situation politique du Le Grand-Lemps a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - Grand-Lemps : regard sur les résultats clés de la dernière présidentielle En avril 2022, l'entame de la présidentielle au Grand-Lemps voyait Emmanuel Macron prendre la tête localement avec 28,39% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 25,03%. Le second tour n'a fait que confirmer ce premier round en offrant 55,00% pour Emmanuel Macron, contre 45,00% pour de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Le Grand-Lemps accordaient leurs suffrages à Pascale Pruvost (Ensemble !) avec 29,97% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Yannick Neuder (Les Républicains) en première position avec 68,68% des suffrages. Cette physionomie politique de Le Grand-Lemps dessine un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Avant ces municipales 2026, quel bilan en matière de fiscalité pour la maire du Grand-Lemps ? Illustration d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 au Grand-Lemps, la taxe d'habitation a affiché un taux à 10,16 % en 2024 (dernier pointage en date), générant une recette de 19 470 €. Un produit qui est loin des quelque 383 000 euros enregistrés en 2020. Il faut dire qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement son produit et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux au Grand-Lemps atteint désormais un peu plus de 35,00 % en 2024 (contre 19,10 % en 2020). Ce chiffre est à replacer dans un panorama national où la moyenne oscille autour de 40 %. Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables au Grand-Lemps a représenté 815 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 683 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales au Grand-Lemps Observer les résultats des dernières municipales au Grand-Lemps peut s'avérer édifiant. Au soir du premier tour à l'époque, Geraldine Bardin-Rabatel a terminé en tête en récoltant 448 soutiens (50,11%). À ses trousses, Pascale Pruvost a capté 446 voix (49,88%). Ce triomphe au premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette municipale 2026 au Grand-Lemps, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Afin de remettre en cause cette hégémonie ce dimanche, le bloc minoritaire devra gagner de nombreux électeurs, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.