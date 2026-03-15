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19:20 - Comment la composition démographique du Grand-Lucé façonne les résultats électoraux ? Quel impact auront les électeurs du Grand-Lucé sur les résultats des municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,53% et une densité de population de 71 habitants/km², les questions liées au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (70,14%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 836 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,20%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,67%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation au Grand-Lucé mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,98% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Quel est le poids du RN au Grand-Lucé ? Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière campagne municipale au Grand-Lucé en 2020, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la ville. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen engrangeait 31,35% des suffrages lors du tour préliminaire, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron dans la ville avec 50,39% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 26,76% au parti lepéniste au tour 1. Au second round, le parti à la flamme réunissait 44,63% des voix au niveau local. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 41,51% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 41,51% pour le parti à la flamme. Il finira avec 47,00% lors du vote final.

16:58 - Quelle participation attendre au Grand-Lucé aux municipales ? Aux municipales de 2020 au Grand-Lucé, l'abstention avait grimpé à 50,33 % au premier tour (proche des 55,3 % observés au niveau national). C'étaient 681 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que la pandémie du Covid semait le doute dans le pays. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention se fixer à 32,92 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 55,04 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 38,98 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 52,96 % d'abstention. En prenant du recul, les données esquissent in fine une contrée assez abstentionniste. Ce facteur au Grand-Lucé constituera quoi qu'il en soit une variable majeure pour ces élections municipales 2026.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans au Grand-Lucé Les élections européennes du printemps 2024 au Grand-Lucé avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,51%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 13,78% des votes. Romain Lemoigne (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des élections législatives au Grand-Lucé près d'un mois plus tard avec 41,51%. Eric Martineau (Ensemble !) se trouvait à la deuxième place avec 31,60%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Eric Martineau (Majorité présidentielle) jusqu'à la première place avec 53,00%. La préférence des électeurs du Le Grand-Lucé a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait une zone pivot, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité du Grand-Lucé était inclassable sur l'échiquier politique L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Le Grand-Lucé s'inscrit comme une zone au paysage politique évolutif. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle au Grand-Lucé était en effet marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 31,35% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 24,94%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,39% pour Marine Le Pen, contre 49,61% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Le Grand-Lucé plébiscitaient Eric Martineau (Ensemble !) avec 33,95% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,37%.

12:58 - Municipales : des impôts en hausse au cœur de la campagne au Grand-Lucé Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux au Grand-Lucé, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 22,31 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de 105 590 € la même année, en net recul par rapport aux 305 030 € récoltés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté au Grand-Lucé a évolué pour se fixer à 44,42 % en 2024 (contre 23,70 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal au Grand-Lucé a atteint environ 805 euros en 2024 (contre 635 € en 2020).

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat au Grand-Lucé Dans la commune du Grand-Lucé, les jeux de pouvoir politiques locaux sont plus que jamais marqués par l'issue des dernières municipales. Au soir du premier passage aux urnes, Pascal Dupuis a creusé l'écart en totalisant 70,13% des voix. Juste derrière, Jean-Yves Leclerc a obtenu 163 voix (24,58%). Cette victoire écrasante a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été organisé. Pour cette élection de 2026 au Grand-Lucé, cet équilibre a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Afin de contester cette domination ce dimanche, les opposants devront décupler le nombre de voix obtenues, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.