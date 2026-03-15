Résultat municipale 2026 au Grand-Lucé (72150) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Grand-Lucé a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Grand-Lucé, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Grand-Lucé [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal DUPUIS
Pascal DUPUIS (18 élus) ENSEMBLE, FAISONS VIVRE LE GRAND-LUCÉ 		670 89,93%
  • Pascal DUPUIS
  • Clarisse CISSE
  • Jérôme LEONARD
  • Nelly ROLLAND
  • François PLOUSEAU
  • Béatrice OSTER
  • Jean-Yves LECLERC
  • Françoise THIBOUS
  • Patrick GUET
  • Noëline DUBRAY
  • Sébastien RICORDEAU
  • Laëtitia WEBER REGNIER
  • Geoffroy MARTINAUD
  • Cécile GALLOT
  • Jarno ROBIL
  • Elodie GHOBRI
  • Olivier BENARD
  • Emilie DULUARD
Maryse BRUTOUT
Maryse BRUTOUT (1 élu) Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		75 10,07%
  • Maryse BRUTOUT
Participation au scrutin Le Grand-Lucé
Taux de participation 59,28%
Taux d'abstention 40,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,80%
Nombre de votants 789

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Sarthe ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans la Sarthe. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Le Grand-Lucé