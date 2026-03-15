Résultat municipale 2026 au Grand-Pressigny (37350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Grand-Pressigny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Grand-Pressigny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Grand-Pressigny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Monique GOUGEON-LANDRY
Monique GOUGEON-LANDRY (12 élus) UN NOUVEL ELAN PRESSIGNOIS 		260 52,31%
  • Monique GOUGEON-LANDRY
  • Jean-Michel MÉTAIS
  • Nathalie PASCAUD-CIRE
  • Sébastien CLERBOUT
  • Caroline SAVATTIER
  • Ludovic BLARD
  • Sandrine VÉRON
  • Jean-Luc BRÉCHET
  • Sandrine ARNOUX
  • Frédéric TURQUAIS
  • Céline LANDREAU
  • Simon CRUGNOLA
Christophe LE ROUX
Christophe LE ROUX (3 élus) UN PASSÉ COMMUN, UN AVENIR ENSEMBLE 		237 47,69%
  • Christophe LE ROUX
  • Laura MARQUANT
  • Claude VÉRON
Participation au scrutin Le Grand-Pressigny
Taux de participation 76,72%
Taux d'abstention 23,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Nombre de votants 514

Source : ministère de l’Intérieur

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