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19:18 - Le Grand-Pressigny : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues du Grand-Pressigny, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 879 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 75 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 556 foyers fiscaux. Dans la localité, 26% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 33,41% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 37,69% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 26,81% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 460,66 €, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Au Grand-Pressigny, les problématiques locales, tels que le travail, l'instruction et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Rassemblement national au Grand-Pressigny : ce que disent les chiffres Le parti d'extrême droite n'était pas formellement représenté lors de la dernière bataille municipale au Grand-Pressigny il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 25,60% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 42,59% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 19,17% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop décevant, au Grand-Pressigny comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 27,98% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier round, un résultat de 33,83% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il terminera avec 39,83% lors du vote final.

16:58 - Quelle abstention attendre au Grand-Pressigny aux municipales ? La participation atteignait 69,06 % pour le premier tour des municipales il y a six ans au Grand-Pressigny, une affluence particulièrement forte, de nombreux électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de l'épidémie de Covid-19. À l'inverse, la présidentielle de 2022 a connu une participation de 81,14 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 57,63 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 74,10 % au premier tour, contre 57,47 % en 2022. Regarder à la loupe ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet de ranger Le Grand-Pressigny comme une ville soucieuse de voter. Dans le cadre des municipales de 2026 au Grand-Pressigny, ce paramètre aura en conséquence un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Grand-Pressigny a-t-elle voté ? Lors des dernières élections européennes, le podium au Grand-Pressigny s'était cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,98%), talonnée par Valérie Hayer (18,28%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (13,85%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives au Grand-Pressigny avaient ensuite placé en tête Henri Alfandari (Majorité présidentielle) avec 34,26% au premier tour, devant Jules Robin (Union de l'extrême droite) avec 33,83%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Henri Alfandari culminant à 60,17% des voix dans la commune. Le panorama politique du Le Grand-Pressigny a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait une localité plutôt orientée au centre, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une ville politiquement partagée.

14:57 - Au Grand-Pressigny, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un vote pour le centre La synthèse des votes de 2022 dépeint Le Grand-Pressigny comme une localité plutôt orientée au centre. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle au Grand-Pressigny plaçait en effet Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 28,76% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 25,60%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,41% pour Emmanuel Macron, contre 42,59% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Le Grand-Pressigny plébiscitaient Sophie Métadier (UDI) avec 30,57% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Henri Alfandari (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 55,85% des suffrages.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité du Grand-Pressigny Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux au Grand-Pressigny, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 14,34 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville près de 43 600 euros, loin des 142 500 euros enregistrés en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait dorénavant une ressource secondaire, justifiant cette diminution significative de produit pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux au Grand-Pressigny s'est établi à un peu moins de 41,41 % en 2024 (contre 24,93 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables au Grand-Pressigny a représenté environ 883 euros en 2024 contre 733 euros en début de mandat.

11:59 - Élections de 2020 : le bilan d'une élection de candidats individuels au Grand-Pressigny Il peut s'avérer éclairant de se pencher sur les résultats du dernier scrutin municipal au Grand-Pressigny. Rappelons qu'à l'époque, ce scrutin s'est déroulé avec des candidatures individuelles et non de listes, permettant notamment le panachage. Dès le premier tour, 14 conseillers ont été élus. Christophe Le Roux a pris la première place avec 74,43% des soutiens. À la suite, Nicolas Venault a recueilli 69,68% des voix. Les deux premiers candidats se tenaient dans un mouchoir de poche. Un second tour a ensuite été organisé avec 13 candidats en lice. Lors de ce second tour, Ludovic Blard a terminé en tête avec 204 suffrages (51,38%), suivi par Patricia Dalle rassemblant 192 votants (48,36%) et Elise Foucher réunissant 0,25% des bulletins. L'écart est demeuré minime jusqu'à la fin. Pour le scrutin de 2026 au Grand-Pressigny, les citoyens sont à nouveau appelés à désigner leurs représentants dans cette configuration si singulière. Il faut toutefois souligner que le scrutin individuel n'est plus en vigueur en France.