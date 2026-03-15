Résultat de l'élection municipale 2026 au Grand-Quevilly : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Grand-Quevilly [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Grand-Quevilly sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Grand-Quevilly.
L'actu des élections municipales 2026 au Grand-Quevilly
13:46 - Fiscalité en hausse au Grand-Quevilly : un impact sur les municipales
Sur le plan de la fiscalité locale au Grand-Quevilly, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 1 227 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 909 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu moins de 49,12 % en 2024 (contre 23,76 % en 2020). Cette hausse est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 93 100 euros en 2024. Un produit qui est loin des 4 841 840 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 14,99 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.
11:59 - Résultats des municipales 2020 : comment Nicolas Rouly s'est imposé au Grand-Quevilly
Les résultats des dernières élections municipales au Grand-Quevilly ont livré un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Au soir du premier tour, Nicolas Rouly (Union de la gauche) a pris la première place en récoltant 6 111 suffrages (79,76%). Dans la position de la principale opposante, Eve Froger (Rassemblement National) a capté 1 550 suffrages en sa faveur (20,23%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Nicolas Rouly a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 au Grand-Quevilly, ce décor constitue un point de départ particulier. Pour ébranler cette hégémonie ce dimanche, le bloc minoritaire devra améliorer grandement le résultat, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Bureaux de vote au Grand-Quevilly : les horaires d'ouverture
Les municipales de 2026 doivent permettre aux 18 535 électeurs du Grand-Quevilly de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce rendez-vous électoral représente un temps fort de la vie démocratique locale. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? Plus bas dans la page se trouve la liste des candidats au Grand-Quevilly. Les 23 bureaux de vote de la commune du Grand-Quevilly seront accessibles de 8 heures à 18 heures pour permettre aux habitants de prendre une décision. La publication des résultats au Grand-Quevilly débutera ici à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Grand-Quevilly
|Tête de listeListe
|
Mathéo de Souza
Liste du Rassemblement National
RETROUVER GRAND-QUEVILLY
|
|
Nicolas Rouly
Liste d'union à gauche
Grand Quevilly, j'y tiens
|
|
Olivier Bruneau
Liste de La France insoumise
ELAN CITOYEN GRAND-QUEVILLAIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Rouly (32 élus) Grand quevilly j'y tiens !
|6 111
|79,76%
|
|Eve Froger (3 élus) Rassemblement pour le grand-quevilly
|1 550
|20,23%
|
|Participation au scrutin
|Le Grand-Quevilly
|Taux de participation
|42,54%
|Taux d'abstention
|57,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 962
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Massion (31 élus) Grand quevilly ensemble
|7 643
|75,97%
|
|Alexis Ringot (4 élus) Et si pour une fois, vous votiez pour vous ?
|2 417
|24,02%
|
|Participation au scrutin
|Le Grand-Quevilly
|Taux de participation
|60,72%
|Taux d'abstention
|39,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|10,36%
|Nombre de votants
|11 223
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