Résultat de l'élection municipale 2026 au Grand-Quevilly : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Grand-Quevilly

Tête de listeListe
Mathéo de Souza
Mathéo de Souza Liste du Rassemblement National
RETROUVER GRAND-QUEVILLY
  • Mathéo de Souza
  • Sandrine Ressencourt
  • Philippe Le Cozannet
  • Anne-Sophie Sidoli
  • Frédéric Sauvé
  • Laurence Lakhdar-Martins
  • Loïck Lemonnier
  • Stéphanie Leblanc
  • Tony Poulet
  • Florence Ugé
  • Ludovic Gillet
  • Anita Hervé
  • Philippe Bistoquet
  • Anne-Marie Quesnelle
  • Jean-Luc Lefay
  • Séverine Queval
  • Jacky Mercier
  • Mauricette Dupressoir
  • Hervé Prével
  • Elza Marques Craveiro
  • Jean Stalin
  • Isabelle Ricard
  • Christian Lecoq
  • Marie-Helene Puskas
  • Dimitri Riviere
  • Carla Louis-Aimée
  • Jacques Varin
  • Sabrina Dupart
  • Jean-Pierre Deleau
  • Josiane Mercier
  • Jean Desserre
  • Joséphine Stanislas
  • Marc Mulot
  • Christine Ferand
  • Lionel Lechopier
  • Véronique Demange
Nicolas Rouly
Nicolas Rouly Liste d'union à gauche
Grand Quevilly, j'y tiens
  • Nicolas Rouly
  • Barbara Guillemin
  • Essaïd Ezabori
  • Christelle Feron
  • Loïc Segalen
  • Tacko Diallo
  • Daniel Asse
  • Christine Dunet
  • Karim Ternati
  • Carol Dubois
  • François Torreton
  • Corinne Maillet
  • Hicham Ouazib
  • Isabelle Berenger
  • Lucas Plantrou
  • Rudie Ozanne
  • Julien Frillay
  • Sylvie Ridel
  • Philippe Lecompte
  • Françoise Decaux-Tougard
  • Alain Lanoë
  • Cécilia Potfer
  • Loïc Dubreil
  • Valérie Quinio
  • Quentin Thirot
  • Carole Arsène
  • Erwan Brunel
  • Anne Voranger
  • Fouad Youcef
  • Maryline Vallée
  • Yohan Dlugoszewski
  • Angélique Bailleul
  • Nolan Fontaine
  • Cécile Soulignac
  • Bruno Prepoleski
  • Shanice Mendy
  • César Rakotovao
Olivier Bruneau
Olivier Bruneau Liste de La France insoumise
ELAN CITOYEN GRAND-QUEVILLAIS
  • Olivier Bruneau
  • Mélissa Caleira
  • Dylan Petit
  • Mélina Malandain
  • Jacques Campion
  • Jocelyne Gerard
  • Philippe Terrasse
  • Céline Commergnat
  • Christophe Chataux
  • Aziza Bouaïcha
  • Ahmed Zouari
  • Natacha Lemeasle
  • Romain Blavin
  • Frédérique Lemaire-Le Rouge
  • Hugo Ridel-Ribot
  • Dominique Blanquart
  • Alexandre Hébert
  • Shérine Lucas
  • Frédéric Seintignan
  • Charlène Caleira
  • Christian Delcenserie
  • Sophie Lecoiffier
  • Alexis Alibert
  • Océane Penel
  • Patrick Lazaro
  • Wilhelmine Schön
  • Kévin Caltot
  • Valérie Geslin
  • Paul Lépron
  • Ophélie Niquet
  • Frédéric Penel
  • Danielle Gavelle
  • Abderrezak Khenouni
  • Patricia Matrot
  • Thierry Caleira

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Rouly
Nicolas Rouly (32 élus) Grand quevilly j'y tiens ! 		6 111 79,76%
  • Nicolas Rouly
  • Carol Dubois
  • Roland Marut
  • Christelle Feron
  • Essaïd Ezabori
  • Barbara Guillemin
  • Daniel Asse
  • Tacko Diallo
  • Lionel Rosay
  • Aurélie Lefrançois-Et Taher
  • Karim Ternati
  • Corinne Peudupin
  • Jason Colléatte
  • Isabelle Berenger
  • François Torreton
  • Christine Dunet
  • Loïc Segalen
  • Sylvie Ridel
  • Aurélien Leroy
  • Ines Benzerrouk
  • Alain Lanoe
  • Carole Arsene
  • Romuald Fontaine
  • Valérie Quinio
  • Didier Bouteiller
  • Françoise Decaux-Tougard
  • Antoine Jacques
  • Anne Voranger
  • Philippe Lecompte
  • Cecilia D'astorg
  • Bruno Prepoleski
  • Rachida Tlich
Eve Froger
Eve Froger (3 élus) Rassemblement pour le grand-quevilly 		1 550 20,23%
  • Eve Froger
  • Stanislas Gryszata
  • Patricia Legros
Participation au scrutin Le Grand-Quevilly
Taux de participation 42,54%
Taux d'abstention 57,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 962

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Massion
Marc Massion (31 élus) Grand quevilly ensemble 		7 643 75,97%
  • Marc Massion
  • Carol Dubois
  • Roland Marut
  • Barbara Guillemin
  • Nicolas Rouly
  • Soraya Belaouni
  • Bruno Prepoleski
  • Corinne Maillet
  • Lionel Rosay
  • Carole Arsene-Ahmar
  • Laurent Fabius
  • Annick Plate
  • Guillaume Bachelay
  • Isabelle Gayet
  • Sébastien Martine
  • Dominique Ploquin
  • Essaïd Ezabori
  • Nathalie Venard
  • Jean-Louis Tailleux
  • Christine Dunet
  • Didier Berenger
  • Francine Thebault
  • Alain Kermarrec
  • Sylvie Ridel
  • Karim Ternati
  • Françoise Lefebvre
  • Didier Bouteiller
  • Danielle Vatey
  • Olivier Bruneau
  • Valérie Quinio
  • Younoussou Sylla
Alexis Ringot
Alexis Ringot (4 élus) Et si pour une fois, vous votiez pour vous ? 		2 417 24,02%
  • Alexis Ringot
  • Fanny Voisard
  • Richard Honnet
  • Martine Lejeune
Participation au scrutin Le Grand-Quevilly
Taux de participation 60,72%
Taux d'abstention 39,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 10,36%
Nombre de votants 11 223

Villes voisines du Grand-Quevilly

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