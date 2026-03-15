Résultat municipale 2026 au Grand-Quevilly (76120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Grand-Quevilly a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Grand-Quevilly, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Grand-Quevilly [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas ROULY
Nicolas ROULY (29 élus) Grand Quevilly, j'y tiens 		6 397 60,37%
  • Nicolas ROULY
  • Barbara GUILLEMIN
  • Essaïd EZABORI
  • Christelle FERON
  • Loïc SEGALEN
  • Tacko DIALLO
  • Daniel ASSE
  • Christine DUNET
  • Karim TERNATI
  • Carol DUBOIS
  • François TORRETON
  • Corinne MAILLET
  • Hicham OUAZIB
  • Isabelle BERENGER
  • Lucas PLANTROU
  • Rudie OZANNE
  • Julien FRILLAY
  • Sylvie RIDEL
  • Philippe LECOMPTE
  • Françoise DECAUX-TOUGARD
  • Alain LANOË
  • Cécilia POTFER
  • Loïc DUBREIL
  • Valérie QUINIO
  • Quentin THIROT
  • Carole ARSÈNE
  • Erwan BRUNEL
  • Anne VORANGER
  • Fouad YOUCEF
Mathéo DE SOUZA
Mathéo DE SOUZA (6 élus) RETROUVER GRAND-QUEVILLY 		3 640 34,35%
  • Mathéo DE SOUZA
  • Sandrine RESSENCOURT
  • Philippe LE COZANNET
  • Anne-Sophie SIDOLI
  • Frédéric SAUVÉ
  • Laurence LAKHDAR-MARTINS
Olivier BRUNEAU
Olivier BRUNEAU ELAN CITOYEN GRAND-QUEVILLAIS 		560 5,28%
Participation au scrutin Le Grand-Quevilly
Taux de participation 58,03%
Taux d'abstention 41,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 10 838

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Seine-Maritime ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Seine-Maritime. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Le Grand-Quevilly