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19:21 - L'avenir de la France se dessine aussi au Grand-Quevilly Quelle influence les habitants du Grand-Quevilly exercent-ils sur le résultat des élections municipales ? Avec 33% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 13,93%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. De plus, le taux de ménages propriétaires (24,82%) met en exergue le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (76,22%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 12185 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (22,93%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,92%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction au Grand-Quevilly mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,11% des résidents titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Quel poids pour le RN au Grand-Quevilly lors des dernières élections ? Le parti d'extrême droite avait obtenu 20,23% des voix lors de l'élection municipale au Grand-Quevilly en mars 2020. Il n'y a pas eu de second tour, Nicolas Rouly étant élu au premier tour. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 29,13% des voix lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 46,53% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 25,75% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement lepéniste sécurisait 46,88% des voix dans la commune. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 40,86% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 41,77% pour le mouvement lepéniste. Il terminera avec 49,27% lors du vote final.

16:58 - Grand-Quevilly : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention La mobilisation de l'électorat du Grand-Quevilly sera, à la fin du scrutin, une clé pour cette municipale 2026. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des municipales avait vu 42,54 % des électeurs se déplacer aux urnes dans la commune, un niveau conforme aux 44,7 % du pays. 7 962 votants s'étaient alors manifestés alors que le Covid-19 frappait le pays. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 75,18 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 53,15 % des électeurs (soit environ 9 823 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 65,74 %, bien au-delà des 49,25 % enregistrés en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les données établissent le profil d'une ville en déficit de participation face aux moyennes nationales.

15:59 - Grand-Quevilly : le vote des électeurs l'année de la dissolution Un rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 révèle que Le Grand-Quevilly restait à l'époque un territoire bleu marine. Pour le tour unique des européennes de 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement orientés sur Jordan Bardella (40,86%). Guillaume Pennelle (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des élections des députés au Grand-Quevilly quelques semaines plus tard avec 41,77%. Alma Dufour (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 31,12%. Au second tour, c'est en revanche Alma Dufour (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 50,73% des suffrages exprimés.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans au Grand-Quevilly : ce qu'il faut analyser Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle au Grand-Quevilly était marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 29,13% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 24,97%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,47% pour Emmanuel Macron, contre 46,53% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Le Grand-Quevilly accordaient leurs suffrages à Guillaume Pennelle (RN) avec 25,75% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Alma Dufour (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en première position avec 53,12% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Le Grand-Quevilly s'affirme comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Fiscalité en hausse au Grand-Quevilly : un impact sur les municipales Sur le plan de la fiscalité locale au Grand-Quevilly, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 1 227 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 909 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu moins de 49,12 % en 2024 (contre 23,76 % en 2020). Cette hausse est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 93 100 euros en 2024. Un produit qui est loin des 4 841 840 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 14,99 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Résultats des municipales 2020 : comment Nicolas Rouly s'est imposé au Grand-Quevilly Les résultats des dernières élections municipales au Grand-Quevilly ont livré un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Au soir du premier tour, Nicolas Rouly (Union de la gauche) a pris la première place en récoltant 6 111 suffrages (79,76%). Dans la position de la principale opposante, Eve Froger (Rassemblement National) a capté 1 550 suffrages en sa faveur (20,23%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Nicolas Rouly a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 au Grand-Quevilly, ce décor constitue un point de départ particulier. Pour ébranler cette hégémonie ce dimanche, le bloc minoritaire devra améliorer grandement le résultat, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.