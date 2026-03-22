Résultat municipale 2026 au Grau-du-Roi (30240) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Grau-du-Roi a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Grau-du-Roi, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Grau-du-Roi [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Charly CRESPE
Charly CRESPE (24 élus) Charly CRESPE, agir avec bon sens et respect 		3 988 64,85%
  • Charly CRESPE
  • Martine SCOLLO-OGIER
  • Jean-Pierre FILHOL
  • Corinne PIMIENTO
  • David PAPY
  • Guylene BONFIGLIO
  • Christophe DUMONT
  • Nicole CHANRON
  • Thierry MANCEL
  • Sandy LASHERMES
  • Jean-Philippe CREICHE
  • Laurence MARSAL
  • Pascal MAYEUX
  • Nadia LAMOURI
  • Dominique LEGRAND
  • Julie DUTOIS
  • Cyril CHANTRE
  • Anaïs TESTI
  • Eric SURJUS
  • Liliane GALLAND
  • Romain VESSIER
  • Nadine HOUTEKINS
  • Pascal CABROL
  • Aline LAGANIER
Robert CRAUSTE
Robert CRAUSTE (5 élus) Docteur Robert CRAUSTE "GARDONS LE CAP" 		2 162 35,15%
  • Robert CRAUSTE
  • Sophie PELLEGRIN-PONSOLE
  • Lucien VIGOUROUX
  • Annie BRACHET
  • Philippe BLATIÈRE
Participation au scrutin Le Grau-du-Roi
Taux de participation 69,22%
Taux d'abstention 30,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Nombre de votants 6 299

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Gard ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Gard. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale au Grau-du-Roi - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Charly CRESPE
Charly CRESPE (Ballotage) Charly CRESPE, agir avec bon sens et respect 		2 440 40,77%
Robert CRAUSTE
Robert CRAUSTE (Ballotage) Docteur Robert CRAUSTE "GARDONS LE CAP" 		1 935 32,33%
Bernard LUCIANI
Bernard LUCIANI (Ballotage) OSONS L'AMBITION 		1 417 23,68%
Alain GUY
Alain GUY Le Grau Citoyen 		193 3,22%
Participation au scrutin Le Grau-du-Roi
Taux de participation 66,89%
Taux d'abstention 33,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Nombre de votants 6 086

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