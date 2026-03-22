Résultat municipale 2026 au Grau-du-Roi (30240) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Grau-du-Roi a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Grau-du-Roi, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Grau-du-Roi [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Charly CRESPE (24 élus) Charly CRESPE, agir avec bon sens et respect
|3 988
|64,85%
|
|Robert CRAUSTE (5 élus) Docteur Robert CRAUSTE "GARDONS LE CAP"
|2 162
|35,15%
|
|Participation au scrutin
|Le Grau-du-Roi
|Taux de participation
|69,22%
|Taux d'abstention
|30,78%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,44%
|Nombre de votants
|6 299
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale au Grau-du-Roi - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Charly CRESPE (Ballotage) Charly CRESPE, agir avec bon sens et respect
|2 440
|40,77%
|Robert CRAUSTE (Ballotage) Docteur Robert CRAUSTE "GARDONS LE CAP"
|1 935
|32,33%
|Bernard LUCIANI (Ballotage) OSONS L'AMBITION
|1 417
|23,68%
|Alain GUY Le Grau Citoyen
|193
|3,22%
|Participation au scrutin
|Le Grau-du-Roi
|Taux de participation
|66,89%
|Taux d'abstention
|33,11%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,90%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,76%
|Nombre de votants
|6 086
Election municipale 2026 au Grau-du-Roi [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Grau-du-Roi sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Grau-du-Roi.
L'actu des élections municipales 2026 au Grau-du-Roi
18:37 - Comment a voté Grau-du-Roi lors des dernières élections ?
Lors des dernières européennes, le résultat au Grau-du-Roi s'était dessiné autour de la liste menée par Jordan Bardella (51,90%), à la première place devant Valérie Hayer (12,40%) et la liste 'La France fière' de Marion Maréchal (8,31%). Nicolas Meizonnet (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des élections des députés au Grau-du-Roi après la dissolution de l'Assemblée avec 57,65%. Sophie Pellegrin Ponsole (Ensemble !) échouait à la deuxième place avec 17,04%. L'élection se concluait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Cette analyse des scrutins de 2024 a ainsi révélé que Le Grau-du-Roi s'affirmait alors toujours comme une terre favorable au Rassemblement national, confortant encore un peu plus son ancrage.
15:57 - L'écart important qui a marqué les résultats de l'élection municipale de 2020 au Grau-du-Roi
Les résultats des dernières municipales au Grau-du-Roi ont livré un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Robert Crauste (Divers centre) a terminé en tête avec 2 018 soutiens (44,50%). Deuxième, Charly Crespe (Divers) a recueilli 966 suffrages en sa faveur (21,30%). Le trio de tête a été complété par Léopold Rosso (Divers droite), rassemblant 15,59% des suffrages. Un delta significatif. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Robert Crauste l'a finalement emporté avec 58,20% des bulletins, face à Charly Crespe s'adjugeant 2 099 votants (41,79%). La mainmise de la liste 'Robert crauste - tenons le cap' s'est intensifiée pour aboutir à un succès écrasant. Charly Crespe a certes su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 1 133 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Pour cette élection de 2026 au Grau-du-Roi, cet équilibre a évidemment orienté les stratégies des différents camps.
13:58 - Un duel pour le 2e tour de la municipale du Grau-du-Roi
L'élection a donc bel et bien une suite ce dimanche, avec Robert Crauste sous l'étiquette LDVC ("Docteur Robert Crauste "gardons Le Cap"") et la liste "Charly Crespe, Agir Avec Bon Sens Et Respect" emmenée par Charly Crespe (LDVD), selon la liste des candidats pour le deuxième tour diffusée par le ministère de l'Intérieur cette semaine. La tête de liste Bernard Luciani (Rassemblement National) a de son côté jeté l'éponge, malgré une qualification acquise au tour précédent. Les 7 bureaux de vote de la commune du Grau-du-Roi fermeront à 18 heures.
11:59 - Quels étaient les résultats de la municipale au Grau-du-Roi il y a une semaine ?
Les élections municipales 2026 au Grau-du-Roi ont vu Charly Crespe (Divers droite) arriver en tête il y a une semaine avec 40,77 % des bulletins valides. Ensuite, Robert Crauste (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 32,33 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Une belle revanche pour Charly Crespe qui a grimpé d'une marche dans la hiérarchie depuis 2020, et il a en outre enregistré une progression spectaculaire de plus de 19,47 points. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Bernard Luciani, étiqueté Rassemblement National, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Alain Guy, portant la nuance Divers droite, a récolté 3,22 % des voix, un score insuffisant pour figurer au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin au Grau-du-Roi, l'élection a enregistré une participation de 66,89 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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