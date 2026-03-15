Résultat municipale 2026 au Grau-du-Roi (30240) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Grau-du-Roi a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Grau-du-Roi, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Grau-du-Roi [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Charly CRESPE
Charly CRESPE Charly CRESPE, agir avec bon sens et respect 		2 440 40,77%
Robert CRAUSTE
Robert CRAUSTE Docteur Robert CRAUSTE "GARDONS LE CAP" 		1 935 32,33%
Bernard LUCIANI
Bernard LUCIANI OSONS L'AMBITION 		1 417 23,68%
Alain GUY
Alain GUY Le Grau Citoyen 		193 3,22%
Participation au scrutin Le Grau-du-Roi
Taux de participation 66,89%
Taux d'abstention 33,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Nombre de votants 6 086

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Gard ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Gard. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines du Grau-du-Roi

En savoir plus sur Le Grau-du-Roi