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19:17 - Le Grau-du-Roi : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Comment la population du Grau-du-Roi peut-elle affecter le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,42% et une densité de population de 156 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (16,90%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 6090 votants. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (4,11%) et le nombre de résidences HLM (6,89% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Un taux de résidences secondaires de 79,69%, comme au Grau-du-Roi, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Le vote RN bien ancré au Grau-du-Roi Le RN ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal au Grau-du-Roi en 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 37,09% des votes lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 60,17% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 37,35% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le mouvement nationaliste validait 57,99% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 51,90% lors du choc des européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives anticipées donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 57,65% pour le mouvement nationaliste. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Nicolas Meizonnet.

16:58 - Rétrospective : la participation au Grau-du-Roi avant 2026 Il y a six ans, le premier tour des élections municipales au Grau-du-Roi avait été marqué par une abstention de 45,94 %, un chiffre assez faible (la participation se limitant à 54,06 %) alors que le Covid-19 semait le doute dans la population. Les municipales sont en effet, avec les élections présidentielles, un scrutin où les électeurs se mobilisent le plus massivement. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est ainsi arrêté à 23,89 %. Certes, ces élections sont d'une tout autre nature, mais les législatives de 2022 et 2024 offrent un point de comparaison tout à fait pertinent. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 52,47 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 30,67 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 42,36 %. Regarder cette évolution lors des dernières élections permet de classer Le Grau-du-Roi comme une ville qui résiste relativement bien à l'abstention au regard des moyennes nationales. Au soir des élections municipales de 2026, ce paramètre pèsera en conséquence fortement sur les résultats du Grau-du-Roi.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans au Grau-du-Roi Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent au Grau-du-Roi. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens du Grau-du-Roi avaient en effet poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 51,90% des votes. Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants du Le Grau-du-Roi accordaient leurs suffrages à Nicolas Meizonnet (Rassemblement National) avec 57,65% au premier tour. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs convoqué dans la circonscription.

14:57 - Le Grau-du-Roi : des résultats particulièrement significatifs lors des scrutins il y a 4 ans Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Le Grau-du-Roi accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 37,09%, devant Emmanuel Macron qui récoltait 22,20%. Lors de la finale de l'élection au Le Grau-du-Roi, les électeurs accordaient 60,17% pour Marine Le Pen, contre 39,83% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Le Grau-du-Roi soutenaient en priorité Nicolas Meizonnet (RN) avec 37,35% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nicolas Meizonnet virant de nouveau en tête avec 57,99% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Le Grau-du-Roi s'inscrit comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Le Grau-du-Roi : la fiscalité constatée en amont du scrutin municipal Face à l'augmentation des prélèvements locaux au Grau-du-Roi, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 11,09 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant près de 8,27103 millions d'euros la même année, en net recul par rapport aux 6 349 420 € perçus en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette taxe est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté au Grau-du-Roi est passé à 39,99 % en 2024 (contre 15,34 % en 2020). Ce pourcentage s'inscrit dans un panorama national où la moyenne oscille autour de 40 % (en hausse de 1,2 point depuis 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables au Grau-du-Roi a représenté environ 3 342 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 731 € quatre ans auparavant.

11:59 - Une majorité Divers centre issue du résultat de la municipale de 2020 au Grau-du-Roi Au Grau-du-Roi, les résultats des élections municipales précédentes ont été très éclairants sur le paysage politique local. À l'issue du premier passage aux urnes, Robert Crauste (Divers centre) a devancé tous ses adversaires en rassemblant 44,50% des bulletins. Derrière, Charly Crespe (Divers) a recueilli 966 suffrages en sa faveur (21,30%). Léopold Rosso (Divers droite) complétait le trio de tête, glanant 15,59% des bulletins. Un retard conséquent. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Robert Crauste l'a finalement emporté avec 58,20% des votes, face à Charly Crespe qui a obtenu 2 099 électeurs inscrits (41,79%). Le fossé initial s'est vérifié et encore élargi, aboutissant à un triomphe total et irréfutable. Charly Crespe a certes gagné le pari des ralliements en ajoutant 1 133 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.