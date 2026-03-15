Résultat municipale 2026 au Gua (38450) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Gua a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Gua, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Gua [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Simon FARLEY
Simon FARLEY (16 élus) LE GUA EN MOUVEMENT 		547 60,04%
  • Simon FARLEY
  • Florence ARDOIN
  • Cyrille PICHON
  • Audrey BRULEY
  • Stephane CARTIER
  • Chrystelle VEDELAGO
  • Cedric GANDAIS
  • Anne GLENAT
  • Thierry CARUSO
  • Michele DZAMOUZAKIS
  • Boris VARTORE
  • Catherine VIAL
  • Ahmed BERRADA
  • Lola CARTIER
  • Jean-Marc LORENZO
  • Manon VIRGONE
Sebastien GONNET
Sebastien GONNET (3 élus) UNIS POUR LE GUA 		364 39,96%
  • Sebastien GONNET
  • Béatrice DORÉ
  • Patrice VIAL
Participation au scrutin Le Gua
Taux de participation 61,98%
Taux d'abstention 38,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Nombre de votants 944

Source : ministère de l’Intérieur

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