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19:18 - L'avenir de la France se décide aussi au Gua Dans les rues du Gua, le scrutin touche à sa fin. Dotée de 1 009 logements pour 1 883 habitants, la densité de la ville est de 66 hab/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 142 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 075 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (75,42%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 39,35% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 43,64% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 564,05 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Chaque vote exprimé aujourd'hui au Gua écrit une nouvelle page de l'histoire française.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN au Gua ? Le Rassemblement national était absent pour la dernière bataille municipale au Gua il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen récoltait 24,02% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 41,46% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 20,00% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, au Gua comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 32,25% pour les européennes. Les législatives anticipées donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 37,45% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il achèvera sa course avec 44,74% lors du vote définitif.

16:58 - La commune du Gua plutôt mobilisée lors des élections En ce jour de municipales 2026 au Gua, l'absence ou non de votants dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. Les données de 2020 montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention touchait 48,22 % des électeurs, en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux alors que la pandémie du Covid-19 perturbait le pays. Le scrutin municipal est en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les citoyens se manifestent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est ainsi fixé à 19,63 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 40,88 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 27,16 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 49,67 % des inscrits. Quand on tente d'établir une tendance, les données semblent former une ville moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Au Gua, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite Un retour sur les résultats de 2024 révèle que Le Gua s'affirmait alors toujours comme une zone pivot, sans revirement par rapport à 2022. Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 au Gua avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (32,25%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 16,18% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives au Gua avaient ensuite propulsé aux avants-postes Marie-Noëlle Battistel (Union de la gauche) avec 38,10% au premier tour, devant Anne-Marie Malandrino (Union de l'extrême droite) avec 37,45%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Marie-Noëlle Battistel culminant à 55,26% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Pour les municipales 2026, Le Gua apparaît comme une ville difficile à classer politiquement Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Le Gua accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 26,52%, devant Marine Le Pen qui obtenait 24,02%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,54% pour Emmanuel Macron, contre 41,46% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Le Gua plébiscitaient Marie-Noëlle Battistel (Nupes) avec 42,24% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marie-Noëlle Battistel virant de nouveau en tête avec 60,18% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - La fiscalité locale au Gua, un thème de campagne ? Au Gua, en matière de fiscalité locale, le produit fiscal par foyer s'est établi à 1 077 euros en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 812 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à environ 44,40 % en 2024 (contre 20,50 % en 2020). Cette augmentation est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 53 820 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 384 290 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 14,45 %. Cette taxe est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Un résultat très clair aux élections de 2020 au Gua Se pencher sur les résultats de la dernière élection municipale au Gua peut se révéler édifiant. Dès le premier tour de scrutin, Simon Farley a devancé tous ses adversaires en totalisant 63,29% des soutiens. Derrière, Rémy Souchon a rassemblé 276 bulletins valides (36,70%). Ce triomphe au premier tour de Simon Farley a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 au Gua, ce décor a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Pour l'opposition, faire basculer une telle majorité représentera ce dimanche une épreuve titanesque, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.