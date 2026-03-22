Résultat municipale 2026 au Haillan (33185) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Haillan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Haillan, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Haillan [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric POULLIAT (25 élus) Le Haillan en Avant avec Eric Pouillat
|2 662
|49,44%
|
|Andrea KISS (6 élus) NOUS SOMMES LE HAILLAN
|2 048
|38,04%
|
|Xavier CAMPS (2 élus) POUR LE HAILLAN 2026
|674
|12,52%
|
|Participation au scrutin
|Le Haillan
|Taux de participation
|64,80%
|Taux d'abstention
|35,20%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,32%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,05%
|Nombre de votants
|5 515
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale au Haillan - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric POULLIAT (Ballotage) Le Haillan en Avant avec Eric Pouillat
|2 040
|39,40%
|Andrea KISS (Ballotage) NOUS SOMMES LE HAILLAN
|1 792
|34,61%
|Xavier CAMPS (Ballotage) POUR LE HAILLAN 2026
|1 346
|25,99%
|Participation au scrutin
|Le Haillan
|Taux de participation
|62,87%
|Taux d'abstention
|37,13%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,02%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,16%
|Nombre de votants
|5 348
Election municipale 2026 au Haillan [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Haillan sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Haillan.
L'actu des élections municipales 2026 au Haillan
18:38 - Au Haillan, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite
L'exploration des résultats de 2024 révèle que Le Haillan s'affirmait alors toujours comme un territoire difficile à étiqueter, réaffirmant son positionnement historique. Lors du scrutin européen de juin 2024, les électeurs du Haillan avaient en effet poussé aux avant-postes la liste menée par Jordan Bardella avec 25,31% des inscrits. Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants du Haillan accordaient leurs suffrages à Marie Recalde (Union de la gauche) avec 34,84% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Marie Recalde culminant à 40,25% des voix dans la commune.
15:57 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales au Haillan
Les résultats des municipales de 2020 au Haillan se sont avérés particulièrement parlants sur le paysage politique local. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Andrea Kiss (Union de la gauche) a distancé ses rivaux en recueillant 58,66% des bulletins. Derrière, Hervé Bonnaud (Divers droite) a recueilli 27,85% des bulletins valides. Ce succès d'emblée de Andrea Kiss a rendu tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 au Haillan, ce décor a forcément orienté les stratégies des différents camps. Pour le camp adverse, faire basculer une telle majorité sera ce dimanche un challenge titanesque, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Le 2e tour de l'élection municipale au Haillan doit départager 3 listes
Sont donc alignés pour ce second tour ce dimanche : Eric Poulliat avec la liste "Le Haillan En Avant Avec Eric Pouillat" (LDVC), la liste "Pour Le Haillan 2026" emmenée par Xavier Camps (LDVD) et la liste "Nous Sommes Le Haillan" emmenée par Andrea Kiss (LUG), d'après les candidatures au second tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine. À 19 heures, les 9 bureaux de vote du Haillan fermeront leurs portes.
11:59 - Eric Poulliat et Andrea Kiss aux premières places il y a une semaine
Dans le cadre du premier tour des municipales au Haillan, c'est Eric Poulliat (Divers centre) qui s'est placé en première position en récoltant 39,40 % des voix. Derrière, Andrea Kiss (Union de la gauche) a pris la position de dauphine avec 34,61 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Pour compléter ce tableau, avec 25,99 %, Xavier Camps, étiqueté Divers droite, pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation au Haillan, le vote a enregistré une participation de 62,87 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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