Résultat municipale 2026 au Haillan (33185) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Haillan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Haillan, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Haillan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric POULLIAT
Eric POULLIAT (25 élus) Le Haillan en Avant avec Eric Pouillat 		2 662 49,44%
  • Eric POULLIAT
  • Clara BESSAC
  • Hervé BONNAUD
  • Stéphanie MEYRE
  • Philippe RIBOT
  • Caroline TIQUET
  • Jonathan POUMARAT
  • Claire RABIER
  • Alex BOUFFLERD
  • Irène GERNOLLE
  • Bruno BOUCHET
  • Aurélie JOST
  • Philippe SEGUIN
  • Julie MARTIN
  • Jean-Bernard MARCERON
  • Sophie TANGUY
  • Grégory PROST-DUMONT
  • Geneviève LABAT
  • Ange BACHIRI
  • Emma EID
  • Pierre-Émile CALON
  • Karine MORANGE
  • Philippe MALIGE
  • Marilyne BAAS DURAND
  • Philippe MABILLE
Andrea KISS
Andrea KISS (6 élus) NOUS SOMMES LE HAILLAN 		2 048 38,04%
  • Andrea KISS
  • Jean FAUQUE
  • Hélène PROKOFIEFF
  • Ludovic GUITTON
  • Catherine MOREL
  • Philippe ROUZÉ
Xavier CAMPS
Xavier CAMPS (2 élus) POUR LE HAILLAN 2026 		674 12,52%
  • Xavier CAMPS
  • Carole DUCLAIR VENNIN
Participation au scrutin Le Haillan
Taux de participation 64,80%
Taux d'abstention 35,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Nombre de votants 5 515

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale au Haillan - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric POULLIAT
Eric POULLIAT (Ballotage) Le Haillan en Avant avec Eric Pouillat 		2 040 39,40%
Andrea KISS
Andrea KISS (Ballotage) NOUS SOMMES LE HAILLAN 		1 792 34,61%
Xavier CAMPS
Xavier CAMPS (Ballotage) POUR LE HAILLAN 2026 		1 346 25,99%
Participation au scrutin Le Haillan
Taux de participation 62,87%
Taux d'abstention 37,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Nombre de votants 5 348

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