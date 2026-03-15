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19:17 - Le Haillan : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la commune du Haillan, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des municipales ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,76%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (52,06%) souligne le poids des enjeux liés au logement et à l'urbanisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (11,35%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 5963 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,57%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,39%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (47,11%), témoignent d'une population instruite au Haillan, soulignant ainsi l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Les données clés du vote RN au Haillan Le parti à la flamme restait loin du match lors du scrutin municipal au Haillan en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 18,12% des votes lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 31,62% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 14,49% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, au Haillan comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 25,31% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 27,93% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 27,94% le dimanche suivant.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 59,57 % d'abstention En 2020 au Haillan, l'abstention avait atteint 59,57 % au premier round (un score dans la norme). 3 175 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que le scrutin avait lieu en pleine pandémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 17,41 % des inscrits. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 47,37 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 26,96 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 45,06 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Ce paramètre au Haillan sera quoi qu'il en soit une variable majeure pour ces municipales.

15:59 - Haillan : retour sur le dernier verdict politique en date Les Européennes de 2024 au Haillan avaient vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (25,31%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 19,06% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives au Haillan avaient ensuite placé en tête Marie Recalde (Union de la gauche) avec 34,84% au premier tour, devant Eric Poulliat (Majorité présidentielle) avec 32,08%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Marie Recalde culminant à 40,25% des suffrages exprimés dans la commune. Une parfaite confirmation des résultats des élections deux années plus tôt en quelque sorte.

14:57 - Haillan, un électorat difficile à classer au regard des résultats d'élections passées Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Le Haillan choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 33,52% des voix, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon crédité de 20,20%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 68,38% pour Emmanuel Macron, contre 31,62% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Le Haillan portaient leur choix sur Vanessa Fergeau-Renaux (Nupes) avec 35,95% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Eric Poulliat (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 50,91% des voix. Cette physionomie politique de Le Haillan laisse donc apparaître une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Décryptage de l'évolution de la fiscalité locale au Haillan Reflet d'une pression fiscale stabilisée depuis 2020 au Haillan, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 19,97 % en 2024 (derniers chiffres en date), rapportant à la ville 103 400 euros environ la même année, marquant une forte baisse face aux quelque 3,65854 millions d'euros (3 658 540 € très exactement) récoltés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette chute des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux au Haillan s'est établi à environ 48,42 % en 2024 (contre 30,96 % en 2020). La moyenne en France, avoisinant les 40 % et en augmentation de 1,2 point en quatre ans, constitue un point de référence utile. Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables au Haillan a représenté environ 1 440 euros en 2024 (contre 1 414 € en 2020).

11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 au Haillan Les résultats des élections municipales précédentes au Haillan ont fourni un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Andrea Kiss (Union de la gauche) a viré en tête en récoltant 1 788 suffrages (58,66%). À sa poursuite, Hervé Bonnaud (Divers droite) a engrangé 27,85% des voix. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Caroline Tiquet (Divers), avec 411 bulletins (13,48%). Cette victoire écrasante de la candidate Union de la gauche a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 au Haillan, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le camp minoritaire devra réaliser un grand bond dans les suffrages ce dimanche pour ébranler cette domination, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.