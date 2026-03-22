Résultat de l'élection municipale 2026 au Havre : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Havre [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Havre sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Havre.
L'actu des élections municipales 2026 au Havre
11:53 - Qui est en tête au Havre avant le 2e tour de cette élection municipale ?
Les élections municipales 2026 au Havre ont vu Edouard Philippe (Union du centre) s'imposer il y a une semaine avec 43,76 % des votes. Jean-Paul Lecoq (Union de la gauche) a obtenu la seconde place avec 33,25 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. La pole position, déjà obtenue en 2020, a été conservée pour Edouard Philippe. Par ailleurs, avec 15,30 %, Franck Keller a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Charlotte Boulogne, portant la nuance La France insoumise, a rassemblé 4,00 % des bulletins, un résultat trop faible pour peser sur le second tour. À noter que pour ce premier tour au Havre, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 47,58 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Havre
Le deuxième tour des élections municipales au Havre a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Edouard Philippe
Liste d'union au centre
Le Havre !
|
|
Franck Keller
Liste d'union à l'extrême-droite
LE HAVRE D'ABORD, LES HAVRAIS TOUJOURS !
|
|
Jean-Paul Lecoq
Liste d'union à gauche
Avec Jean-Paul LECOQ, mieux vivre ensemble au Havre
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Havre
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Edouard PHILIPPE (Ballotage) Le Havre !
|23 350
|43,76%
|Jean-Paul LECOQ (Ballotage) Avec Jean-Paul LECOQ, mieux vivre ensemble au Havre
|17 741
|33,25%
|Franck KELLER (Ballotage) LE HAVRE D'ABORD, LES HAVRAIS TOUJOURS !
|8 166
|15,30%
|Charlotte BOULOGNE LE HAVRE INSOUMIS
|2 134
|4,00%
|Marie LE CIEUX LA VILLE EST A VOUS
|1 059
|1,98%
|Sophie ZARIFIAN LE HAVRE EN DÉBAT
|558
|1,05%
|Magali CAUCHOIS LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|351
|0,66%
|Participation au scrutin
|Le Havre
|Taux de participation
|52,42%
|Taux d'abstention
|47,58%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,04%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|54 469
Source : ministère de l’Intérieur
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