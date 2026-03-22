Résultat de l'élection municipale 2026 au Havre : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Havre

Le deuxième tour des élections municipales au Havre a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Edouard Philippe
Edouard Philippe Liste d'union au centre
Le Havre !
  • Edouard Philippe
  • Agnès Firmin Le Bodo
  • Jean-Baptiste Gastinne
  • Fabienne Delafosse
  • Alain Fuseau
  • Sophie Dubois
  • Willy Dinalle
  • Agnès Canayer
  • Régis Debons
  • Oumou Niang-Fouquet
  • Loïc Lachèvre
  • Sandrine Prevel
  • Nouredine Moumen
  • Florence Thibaudeau-Rainot
  • Bruno Lozano
  • Olivia Detivelle
  • Augustin Boeuf
  • Caroline Marette
  • Dominique Prevost
  • Marie-Laure Drone
  • Florent Saint Martin
  • Estelle Duflum Hy Mendy
  • Noureddine Chati
  • Christine Cormerais
  • Antoine Loisel
  • Isabelle Dalle
  • Armand Assouline
  • Caroline Leclercq
  • Antonin Gimard
  • Jeanne Ben El Mahdi Tartarin
  • Pierre Michel
  • Brigitte Dechamps
  • Cyril Bossuyt
  • Elise Marty-Dreyfus
  • Pascal Cramoisan
  • Katherine Lauréat
  • Philippe Touilin
  • Stéphanie de Bazelaire
  • Madjid Nassah
  • Louisa Couppey
  • Yves Huchet
  • Béatrice Canel-Depitre
  • Yavé Cahard
  • Anne Broudic
  • Thibaut Chaix
  • Virginie Ladouce
  • Denis Gréverie
  • Pascale Cherif
  • Pascal Lachèvre
  • Lisa Baraton
  • Paul Vergez-Honta
  • Monique Robert
  • Stéphane Valinducq
  • Suna Kazak
  • Pierre-Baptiste Mabille
  • Marie Delaroque
  • Clément Baloche
  • Marie-Caroline Anne
  • Maxime Selman
  • Alix Vaillant
  • Matthieu Blondet
Franck Keller
Franck Keller Liste d'union à l'extrême-droite
LE HAVRE D'ABORD, LES HAVRAIS TOUJOURS !
  • Franck Keller
  • Isabelle Le Coz
  • Olivier Queval
  • Ingrid Morisse
  • Gilles Soudé
  • Geneviève Serrano
  • Ludovic Leclerc
  • Léa Catelain
  • Frédéric Leclerc
  • Marion Lamy
  • Eric Leroy
  • Nathalie Massez
  • Emmanuel Allais
  • Dominique Barba Lopez
  • Philippe Thieulen
  • Christiane Payel
  • Clément Quertier
  • Mélanie Legoux
  • Marc Legoux
  • Catherine Tranquard
  • Maxence Le Flem
  • Clémence Lienard
  • Carlos Morais
  • Aline Perrolaz
  • Axel Thierry
  • Amandine Izabelle
  • Fabrice Palfray
  • Fanny Moutier
  • Bruno Béquet
  • Elisabeth Coprez
  • Daniel Denize
  • Annick Barbier
  • Christian Davoult
  • Claire Leroux
  • Gauthier Castelnau
  • Manon Delcenserie
  • Bruno Wannebroucq
  • Charlotte Leclerc
  • Philippe Catelain
  • Régine Laurent
  • Yann Lesteven
  • Morgane Lamoriniere
  • Bruno Lefebvre
  • Louise Lespinasse
  • Louis Brument
  • Ghislaine Troadec
  • Joël Brument
  • Nathalie Breton
  • Bastien Lemblé
  • Natacha Legoux
  • Santiago Iniguez de Heredia Gutierrez
  • Valérie Catelain
  • Nicolas Eveno
  • Louise Le Coz
  • François Bonet
  • Monique Lemettais
  • Jean-François Poivey
  • Françoise Quidel
  • Philippe Fouché-Saillenfest
  • Agnès Bostyn
  • Claude Jopek
Jean-Paul Lecoq
Jean-Paul Lecoq Liste d'union à gauche
Avec Jean-Paul LECOQ, mieux vivre ensemble au Havre
  • Jean-Paul Lecoq
  • Florence Martin-Pereon
  • Laurent Martin
  • Nathalie Nail
  • Ibrahima Sall
  • Manuella Dogo-Nendje
  • Didier Martin
  • Sofia Cherigui
  • Théo Fortin
  • Ines Hassani
  • Baptiste Bauza
  • Valérie Levesques
  • Laurent Logiou
  • Louise Cavelier
  • Arnaud Flambard
  • Agnes Grimoin
  • Matthieu Brasse
  • Gaelle Cahard
  • Jean-Baptiste Le Cam
  • Anaëlle Berneau
  • Ludovic Pacot-Grivel
  • Zehra Buyuk Sevindik
  • Raphaël Hervieu
  • Delphine Lebouvier
  • Florent Cornou
  • Mathilde Régis
  • Luc Sauvage
  • Julie Campelli
  • Éric Charnay
  • Hortense Mus
  • Philippe Mendy
  • Imane Raho-Moussa
  • Soren Cornette
  • Virginie Herviou
  • Axel Blanchet
  • Annie Drogou
  • Stephane Madelaine
  • Angéla Heranval
  • Mathis Lucas
  • Patricia Uttley
  • Cyrille Vaugeois
  • Isabelle Flandin
  • Sylvain Sainte-Marie
  • Béatrice Baudoin
  • Rémi Caniel
  • Lola Gehan
  • Gilles Marga
  • Khadidja Khiar
  • Sébastien Bellet
  • Yixin Gonzalez Lam
  • Philippe Paumelle
  • Elene Houmadi
  • François Lopez
  • Anna Semadegbe-Codo
  • Stevens Castel Vivar
  • Nadine Ben Moussa
  • Laurent Langelier
  • Marie Levaray
  • Eric Guegan
  • Axelle Jouvin
  • Pierre Dieulafait

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Havre

Tête de listeListe Voix % des voix
Edouard PHILIPPE
Edouard PHILIPPE (Ballotage) Le Havre ! 		23 350 43,76%
Jean-Paul LECOQ
Jean-Paul LECOQ (Ballotage) Avec Jean-Paul LECOQ, mieux vivre ensemble au Havre 		17 741 33,25%
Franck KELLER
Franck KELLER (Ballotage) LE HAVRE D'ABORD, LES HAVRAIS TOUJOURS ! 		8 166 15,30%
Charlotte BOULOGNE
Charlotte BOULOGNE LE HAVRE INSOUMIS 		2 134 4,00%
Marie LE CIEUX
Marie LE CIEUX LA VILLE EST A VOUS 		1 059 1,98%
Sophie ZARIFIAN
Sophie ZARIFIAN LE HAVRE EN DÉBAT 		558 1,05%
Magali CAUCHOIS
Magali CAUCHOIS LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		351 0,66%
Participation au scrutin Le Havre
Taux de participation 52,42%
Taux d'abstention 47,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 54 469

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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