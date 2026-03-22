Résultat de l'élection municipale 2026 au Hézo : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Hézo [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Hézo sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Hézo.
L'actu des élections municipales 2026 au Hézo
11:43 - Les résultats du premier tour de la municipale au Hézo
Dans le cadre du premier tour des municipales au Hézo, le vote a mobilisé 69,37 % des électeurs sur place, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. Au terme de ce vote, c'est Philippe Gain qui s'est placé en première position en s'adjugeant 35,90 % des voix. À sa suite, François Coggiola est arrivé en deuxième position avec 35,35 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Par ailleurs, avec 28,75 %, François Robert a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Hézo
Le deuxième tour des élections municipales au Hézo a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
François Coggiola
Divers
Bien vivre au Hézo
|
|
François Robert
Divers
Le Hézo, un village à vivre et à partager
|
|
Philippe Gain
Divers
Vivons Le Hézo
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Hézo
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe GAIN (Ballotage) Vivons Le Hézo
|196
|35,90%
|François COGGIOLA (Ballotage) Bien vivre au Hézo
|193
|35,35%
|François ROBERT (Ballotage) Le Hézo, un village à vivre et à partager
|157
|28,75%
|Participation au scrutin
|Le Hézo
|Taux de participation
|69,37%
|Taux d'abstention
|30,63%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,48%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Nombre de votants
|564
Source : ministère de l’Intérieur
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