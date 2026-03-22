Résultat de l'élection municipale 2026 au Hézo : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Hézo

Le deuxième tour des élections municipales au Hézo a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
François Coggiola
François Coggiola Divers
Bien vivre au Hézo
  • François Coggiola
  • Béatrice Greff
  • Frédéric Feutry
  • Pascale Meyer
  • Florent Paris
  • Nathalie Rio
  • Rémi Latour
  • Evelyne Perrin
  • Guillaume Dano
  • Alexia Schambourg
  • Denis Meyer
  • Karen Leroy
  • Patrice Mars
  • Fabienne Frontière
  • Yannick Layec
  • Michèle-Paule Caro
  • René-Marie Morin
François Robert
François Robert Divers
Le Hézo, un village à vivre et à partager
  • François Robert
  • Dominique Mamou
  • Fabien Plaud
  • Corinne Dague
  • Alexis Eoche
  • Mireille Le Pochat
  • Antoine-Marie Bamas
  • Lucie Bamas
  • Patrice Hamon
  • Aurélie Marot
  • Philippe Maes
  • Brigitte Hemonet
  • Yves Lascaux
  • Laurence Le Floc'h
  • Jocelyn Loyer
Philippe Gain
Philippe Gain Divers
Vivons Le Hézo
  • Philippe Gain
  • Mireille Levret
  • Yves Jouin
  • Awen Le Chapelain
  • Tobia Dall'Osto
  • Ingrid Régent
  • Ehouarn de Bonviller
  • Gwendoline Tual
  • Jonathan Alfonso
  • Elisabeth Pichelin
  • Christophe Boisdron
  • Michèle Godet
  • J Noël Loget
  • Nadia Barbo
  • Patrice Foucher
  • Céline Le Roux
  • Nicolas Levasseur

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Hézo

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe GAIN
Philippe GAIN (Ballotage) Vivons Le Hézo 		196 35,90%
François COGGIOLA
François COGGIOLA (Ballotage) Bien vivre au Hézo 		193 35,35%
François ROBERT
François ROBERT (Ballotage) Le Hézo, un village à vivre et à partager 		157 28,75%
Participation au scrutin Le Hézo
Taux de participation 69,37%
Taux d'abstention 30,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 564

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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