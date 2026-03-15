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19:17 - L'avenir de la France se décide aussi au Houga La démographie et la situation socio-économique du Houga déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections municipales. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans le bourg, 26% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 36,36% de 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (79,63%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 589 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,05%) met en évidence des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,34%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction au Houga mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 25,59% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Le RN en position de force au Houga pour la municipale 2026 Le parti à la flamme n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière municipale au Houga il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la commune. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 24,81% des votes lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 46,26% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 23,69% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop limité, au Houga comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 35,46% aux élections européennes. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 39,61% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 43,09% le dimanche suivant.

16:58 - Dernières municipales : 68,77 % de participation au Houga En 2020 au Houga, l'abstention s'était établie à 31,23 % à la fin du premier tour, une participation locale remarquable alors que le Covid-19 frappait la population. Lorsqu'il s'agit d'élire leur maire, les municipales demeurent en effet historiquement, avec l'élection présidentielle, des rendez-vous où les Français se mobilisent particulièrement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention se fixer à 16,26 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 44,19 % en 2022 à seulement 28,35 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 43,27 % (contre 48,51 % en France). En lissant ces rendez-vous électoraux, les données esquissent à l'arrivée une contrée où l'abstention est contenue par rapport au reste de la France. Dans le cadre de ces municipales de 2026 au Houga, cette particularité jouera en tout cas un rôle essentiel sur les résultats locaux.

15:59 - Houga : retour sur les résultats électoraux de 2024 La situation politique du Le Houga a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une zone acquise au bloc central, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite. Lors des européennes, le résultat au Houga s'était en effet dessiné autour de l'équipe de Jordan Bardella (35,46%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (14,98%) et Valérie Hayer (14,54%). Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants du Le Houga plébiscitaient ensuite Jean-Luc Yelma (Rassemblement National) avec 39,61% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Jean-René Cazeneuve (Ensemble !) qui a doublé son adversaire avec 56,91% des suffrages exprimés.

14:57 - Houga : regard sur les scores de la dernière présidentielle en date En avril 2022, la première étape de la présidentielle au Houga voyait Emmanuel Macron prendre la tête localement avec 27,50% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 24,81%. Le second tour validait ensuite cette introduction en livrant 53,74% pour Emmanuel Macron, contre 46,26% pour de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Le Houga accordaient leurs suffrages à Jean-René Cazeneuve (Ensemble !) avec 32,57% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Pascal Levieux (Nouvelle union populaire écologique et sociale), vainqueur dans la commune avec 52,19%. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Le Houga une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - La mairie a-t-elle augmenté la fiscalité au Houga ? Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux au Houga, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 20,51 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 28 460 € la même année, en net recul par rapport aux 210 800 € perçus en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais une ressource secondaire, ce qui justifie cette baisse drastique de recettes pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté au Houga atteint désormais près de 50,16 % en 2024 (contre 16,31 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal au Houga a atteint 876 euros en 2024 contre 598 euros en début de mandat.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection au Houga L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans au Houga est très instructive. Au soir du premier scrutin à l'époque, Patricia Feuillet Galabert a creusé l'écart en totalisant 442 suffrages (78,78%). Deuxième, Bernard Menacq a obtenu 21,21% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Patricia Feuillet Galabert a rendu tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 au Houga, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Au vu de cette victoire sans appel, la tâche s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.