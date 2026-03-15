Résultat municipale 2026 au Houga (32460) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Houga a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Houga, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Houga [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patricia FEUILLET GALABERT
Patricia FEUILLET GALABERT (12 élus) AVANCONS TOUS ENSEMBLE 		322 50,16%
  • Patricia FEUILLET GALABERT
  • Claude SAINT LANNES
  • Guilaine BARBE
  • Herve GAÜZERE
  • Anne LAPEYRE
  • Jean Marie MATHIEU
  • Corinne ARMENGOL
  • Jean Claude LAFFITTE
  • Claire PASQUIER DE FRANCLIEU
  • David LANNELONGUE
  • Melanie LAFITTE
  • Philippe NAULEAU
Romain TRUCHAT
Romain TRUCHAT (3 élus) L'AVENIR FOLGARIEN 		320 49,84%
  • Romain TRUCHAT
  • Sylvie MONGIS
  • Christian CANHAN
Participation au scrutin Le Houga
Taux de participation 76,11%
Taux d'abstention 23,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Nombre de votants 666

Source : ministère de l’Intérieur

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