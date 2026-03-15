Résultat de l'élection municipale 2026 au Kremlin-Bicêtre : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Kremlin-Bicêtre

Tête de listeListe
Rim Yehya
Rim Yehya Liste de La France insoumise
Faire mieux au Kremlin-Bicêtre
  • Rim Yehya
  • Hakim Mamouni
  • Stéphanie Vaugeois
  • Adrien Houpert
  • Barbara Castandet
  • Liam Chèze
  • Caroline Ramette
  • Noé Grenier
  • Solène Hamrit-Lange
  • Mathieu Alloin
  • Charlotte Michel
  • Clément Bastin
  • Eweda Palette
  • Thomas Perez
  • Mariame Demba
  • Samson Verma
  • Eva Raposo--Pereira
  • Atef Ahmed
  • Iris Yalpir
  • Luc Essayan
  • Aaron Kindts
  • Willy Duville
  • Samah Touzer
  • Abderrazak Ben-Kaddour
  • Sonia Herzbrunn
  • Amine Meziani
  • Marie Félicité Odzoua
  • Mehdi Dahmam
  • Joséphine Guibert
  • Alexandrino Ferreira
  • Axel Badra
  • Arnaud Thenaisy
  • Lauryne Bergame
  • Edward Durimel
  • Hatice Keles
  • James Manley
  • Janis Ricq
Nadia Chiboub
Nadia Chiboub Liste divers centre
Agir ensemble pour le Kremlin-Bicêtre
  • Nadia Chiboub
  • Jean-François Banbuck
  • Silvana Mancini
  • Manuel Thomas
  • Nadia Mansour
  • Bernard Chappellier
  • Sabrina Houd
  • Vincent Masson
  • Luana Gallet
  • Laurent Girier
  • Marilyn Oriolo
  • Kevan Gafaïti
  • Bodo Clavreul
  • Thomas Lacroux
  • Joséphine Alonzo
  • Sam Eftekhari
  • Isabelle Vasseur
  • Fodil Saïl
  • Myriam Benouda
  • Dany Zimmer
  • Ahlem Softa
  • Vincent Honorat
  • Zahra Shah Karami
  • Guillaume Collin
  • Aïcha Meziani
  • Fabrice Hamon
  • Christine Couderc
  • Bruno Giraudon
  • Ouahiba Softa
  • Gérard Maigné
  • Yamina Abdellaoui
  • Malik Meziani
  • Mariette Porche
  • Bernard Aubague
  • Marie Giuliani
  • Abdallah Mekkaoui
François Olivier
François Olivier Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • François Olivier
  • Valérie Vinel
  • David Montero
  • Lucie Guary
  • Philippe Lagoutte
  • Estelle Herbet
  • Manuel Reynaud
  • Corinne Guillois
  • Hedi Amami
  • Jeanne Damatshe Dembo
  • Richard Tisserand
  • Sandra Guerrero
  • Jean-Claude Gombault
  • Fatoumata Dramé
  • Joseph Ardes
  • Nassera Belmaghni
  • Jean-Firmin Djedje
  • Fouzia Oukazi
  • Ewen Jaffré
  • Agnès Marquet
  • Clément Bourgninaud
  • Séverine Irius
  • Bernard Damamny
  • Nicole Montredon
  • Soudridine Ibrahimo
  • Emmanuelle Satgé
  • Jean-Louis Lanoë
  • Olivia Orodel
  • Attaher Dicko
  • Kinti Diallo
  • David Charlet
  • Nina Marquet
  • David Bousset
  • Micheline Houssais
  • Marc Peschanski
Toufik Khiar
Toufik Khiar Liste Les Ecologistes
REDONNER CONFIANCE
  • Toufik Khiar
  • Sabine Ravanel
  • Gildas Atchikpa
  • Dehbia Sonia Belazouz
  • Jérôme Giblin
  • Wissam Rezine
  • Kamal Boufraine
  • Rajaa Bensaid
  • Gilles Valet
  • Rachida Badaoui
  • José Calvo Pereira
  • Agnès Mayanobe
  • Nadir Abdi
  • Carine Coralin
  • Amin Malliti
  • Noria Arkhiou
  • Djamal Djoughi
  • Martine Jouneau
  • Brahim Kachemir
  • Émilie Angelès-Gomez
  • Ylane Haned
  • Karima Bettine
  • Antoine Bonduelle
  • Cécile Esprit
  • Charles Leroy
  • Ghislaine Haudiquet
  • Mohammed Saïd Haned
  • Andréa Albuquerque
  • Amine Iddahmou
  • Liliane Ghanem
  • Imed Mosbah
  • Naïla Chiali
  • Jean Delabar
  • Françoise Waltz
  • Gilles Lemaire
Lionel Zinciroglu
Lionel Zinciroglu Liste divers droite
Ensemble Changeons le KB
  • Lionel Zinciroglu
  • Laurence Couto
  • Jean-Pierre Ruggieri
  • Mounia Bensettiti
  • Cédric Thépaut
  • Latifa El Krete
  • Hamza Guessine
  • Cécile Marenati
  • Olivier Zyzak
  • Chantal Patout
  • Clément Parque Batard
  • Amandine Maddi
  • Jean-Pascal Lanuit
  • Mélane Cousin
  • Boubacar Siby
  • Aude Lalis
  • Yasser Issilame
  • Odile Laborie
  • Antoine Becquart
  • Sandra Drané
  • Adam Bouhella
  • Clarelle Zafimaro
  • Julian Gautreau
  • Corinne Moreau
  • Ernest Banhoro
  • Laurence Danibo
  • Corentin Hospital
  • Myriam Ben Itah
  • Gilles Zarka
  • Jacqueline Boutin
  • Daniel Berger
  • Arlette Bergamini-Ray
  • Christian Advocat
  • Yvette Higuier
  • Gilles Dellus
  • Marie-Laurence Bacon
  • Henri Marraché
Jean-François Delage
Jean-François Delage Liste d'union à gauche
LA FORCE DE L'HUMAIN
  • Jean-François Delage
  • Vanessa Coroyer
  • Ibrahima Traoré
  • Anissa Azzoug-Baillet
  • Raphaël Ferretti
  • Enrica Sartori
  • Bruno Liffran
  • Corinne Bocabeille
  • Jason Jobert
  • Véronique Gestin
  • Patrick Aouday
  • Emma Dali
  • Thibaud Eychenne
  • Jeanne Dever'S
  • Sidi Chiakh
  • Fatoumata Thiam
  • Pierre Catanes
  • Inas Ismail
  • Jonathan Hemery
  • Maïssa Megherbi
  • Hervé Morizet
  • Véronique Knepper
  • Narcisse Tapa
  • Pauline Ballo
  • Hugo Dumoulin
  • Mélina Guy
  • Antoine Rosa
  • Danielle Gevrey
  • Christian Gorini
  • Fadhila Madoui
  • Alain Hatton
  • Annie Paris
  • Marc Testanière
  • Nadia Hdidou
  • Charles Demange
  • Sylvie Schepens
  • Mohamed Belkherassane

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc Laurent
Jean-Luc Laurent (24 élus) Le kremlin-bicetre en commun. liste d'union citoyenne et de rassemblement soutenue par mrc, grs, ps, ge, pp, lrdg, tc, g.s, pcf, ak 		1 819 34,24%
  • Jean-Luc Laurent
  • Julie Defrance
  • Ibrahima Traoré
  • Catherine Fourcade
  • Kamel Bouifraîne
  • Anissa Azzoug
  • Jean-François Delage
  • Geneviève Etienne
  • Jérôme Giblin
  • Elsa Badoc
  • Jonathan Hemery
  • Christine Museux
  • Jean-Philippe Edet
  • Corinne Bocabeille
  • Vry Narcisse Tapa
  • Véronique Gestin
  • Toufik Khiar
  • Fatoumata Thiam
  • Frédéric Raymond
  • Ghislaine Bassez
  • Jacques Hassin
  • Brigitte Bricout
  • Sidi Chiakh
  • Corinne Courdy
Jean-Marc Nicolle
Jean-Marc Nicolle (6 élus) Le kremlin-bicetre en action 		1 767 33,27%
  • Jean-Marc Nicolle
  • Maeva Hartmann
  • Fouad Megherbi
  • Zohra Sougmi
  • Jean-François Banbuck
  • Laëtitia Manaut
Lionel Zinciroglu
Lionel Zinciroglu (5 élus) Ensemble changeons le kb 		1 725 32,47%
  • Lionel Zinciroglu
  • Laurence Couto
  • Enguerrand Delannoy
  • Nadia Chiboub
  • Jean-Pierre Ruggieri
Participation au scrutin Le Kremlin-Bicêtre
Taux de participation 37,97%
Taux d'abstention 62,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 488

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc Nicolle
Jean-Marc Nicolle Le kremlin-bicetre en action 		1 209 22,52%
Jean-Luc Laurent
Jean-Luc Laurent Le kremlin-bicêtre en commun, un vrai maire, une nouvelle équipe. liste d'union citoyenne présentée par les ateliers kremlinois et soutenue par mrc, grs, ps, ge, pp, lrdg. 		1 035 19,28%
Lionel Zinciroglu
Lionel Zinciroglu Réinventez le kb 		694 12,93%
Enguerrand Delannoy
Enguerrand Delannoy Ensemble faisons du kremlin bicetre notre reussite 		603 11,23%
Jean-Pierre Ruggieri
Jean-Pierre Ruggieri Changer d'ere au kb 		531 9,89%
Rim Yehya
Rim Yehya Décidons notre kb 		498 9,27%
Ibrahima Traoré
Ibrahima Traoré Pour une ville qui nous rassemble 		496 9,24%
Hakim Mamouni
Hakim Mamouni Forum kremlinois (avec vous et pour vous) 		233 4,34%
Nicolas Petillot
Nicolas Petillot Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		68 1,26%
Participation au scrutin Le Kremlin-Bicêtre
Taux de participation 38,20%
Taux d'abstention 61,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 522

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc Laurent
Jean-Luc Laurent (27 élus) Le kremlin-bicetre reuni - liste de rassemblement de la gauche, des ecologistes, des republicains, des personnalites locales et des citoyens presentee par le mrc, le ps, le pcf, le prg, eelv, le mup et la gauche citoyenne 		3 914 55,34%
  • Jean-Luc Laurent
  • Sarah Benbelkacem
  • Jean-Marc Nicolle
  • Geneviève Elmalki
  • Estéban Piard
  • Ghislaine Bassez
  • Bernard Chappellier
  • Rose Alessandrini
  • Didier Roussel
  • Lina Boyau
  • Fabien Guillaud-Bataille
  • Carole Poisat
  • Laurent Girier
  • Zohra Sougmi
  • Jean-François Banbuck
  • Nadia Mersali
  • Jérôme Giblin
  • Ghania Lateb
  • Vincent Rousseau
  • Monique Raffaëlli
  • Ludwig Loison-Robert
  • Paule Mathonnat
  • Ibrahima Traore
  • Anne-Marie Amar
  • Didier Vot
  • Léna Brisard
  • Jean-Pierre Petit
Arnaud Weber-Guillouet
Arnaud Weber-Guillouet (8 élus) Un nouveau souffle pour le kremlin-bicêtre 		3 158 44,65%
  • Arnaud Weber-Guillouet
  • Gisele Peschaud Boyer
  • Saïd Hassani
  • Nadia Chiboub
  • Yohann Marcet
  • Léa Morgant
  • Bernard Aubague
  • Alexandra Capuano
Participation au scrutin Le Kremlin-Bicêtre
Taux de participation 50,18%
Taux d'abstention 49,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,66%
Nombre de votants 7 418

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc Laurent
Jean-Luc Laurent Le kremlin-bicetre reuni 		2 898 41,73%
Arnaud Weber-Guillouet
Arnaud Weber-Guillouet Un nouveau souffle pour le kremblin bicêtre 		2 095 30,16%
Saïd Hassani
Saïd Hassani L'autre kremlin-bicetre 		807 11,62%
Bernard Chappellier
Bernard Chappellier Citoyenne ecologiste et republicaine 		523 7,53%
Gilles Valet
Gilles Valet Alternative à gauche au kb 		460 6,62%
Nicolas Petillot
Nicolas Petillot Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		161 2,31%
Participation au scrutin Le Kremlin-Bicêtre
Taux de participation 48,86%
Taux d'abstention 51,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,86%
Nombre de votants 7 223

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