Résultat de l'élection municipale 2026 au Kremlin-Bicêtre : les infos en direct

Programme de Nadia Chiboub à Le Kremlin-Bicêtre (Agir ensemble pour Le Kremlin-Bicêtre)

Sécurité Prioritaire

Nous ferons de la sécuirté une priorité en renforçant la police municipale avec 20 à 25 agents. La présence visible des forces de l'ordre sera assurée 7 jours sur 7, accompagnée d'une vidéo-protection active 24h/24. Nous lutterons systématiquement contre les trafics, les incivilités et améliorerons l’éclairage public pour garantir un environnement plus sûr.

Cadre de Vie Amélioré

Nous rendrons la ville plus propre, plus verte et plus fluide grâce à un plan de propreté et de nouvelles solutions de stationnement. L'adaptation des circulations et une végétalisation ambitieuse seront au cœur de notre projet. Nous privilégierons un urbanisme maîtrisé qui valorise l’accession abordable et la réhabilitation du patrimoine communal.

Économie Locale Revitalisée

Nous diversifierons le commerce local par un usage ciblé du droit de préemption et la transformation du service Commerce en un outil de dynamisation économique. Nous soutiendrons activement l'emploi, les stages et l'entrepreneuriat pour favoriser la croissance locale. La création d’un Conseil du commerce local sera également une priorité pour impliquer les acteurs économiques.

Services Publics Modernisés

Nous moderniserons les services publics en réalisant un audit organisationnel et en élargissant les horaires d'ouverture. La simplification des démarches administratives et l'équité dans les ressources humaines seront essentielles pour améliorer l'accès aux services. Nous mettrons également en place une maison de santé et renforcerons le soutien aux locataires et à nos aînés.