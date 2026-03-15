Résultat de l'élection municipale 2026 au Kremlin-Bicêtre : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Kremlin-Bicêtre [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Kremlin-Bicêtre sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Kremlin-Bicêtre.
L'actu des élections municipales 2026 au Kremlin-Bicêtre
13:46 - Le Kremlin-Bicêtre touchée par la réforme fiscale avant ces élections municipales
Tandis que les impôts locaux se sont accrus au Kremlin-Bicêtre entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 21,87 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de 1,00751 million d'euros environ la même année, bien en deçà des 11 607 900 € récoltés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux au Kremlin-Bicêtre a évolué pour se fixer à près de 41,95 % en 2024 (contre 23,20 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne au Kremlin-Bicêtre s'est chiffrée à environ 1 617 euros en 2024 (contre 1 569 € en 2020).
11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 au Kremlin-Bicêtre
Quelles leçons tirer des résultats des dernières municipales au Kremlin-Bicêtre ? Lors de la première manche électorale à l'époque, Jean-Marc Nicolle (Divers gauche) a imposé son rythme en récoltant 1 209 bulletins (22,52%). À ses trousses, Jean-Luc Laurent (Divers gauche) a rassemblé 19,28% des votes. Avec une marge aussi maigre, la clôture du 2ème tour s'annonçait incertaine. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Jean-Luc Laurent l'a finalement emporté avec 1 819 voix (34,24%), face à Jean-Marc Nicolle rassemblant 1 767 votants (33,27%) et Lionel Zinciroglu avec 32,47% des suffrages. Le challenger a réussi à faire basculer le rapport de force, signant un retournement de situation spectaculaire. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Bien que Jean-Marc Nicolle ait puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 732 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Pour cette municipale 2026 au Kremlin-Bicêtre, ce décor a forcément dicté les stratégies des différents camps.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote au Kremlin-Bicêtre
Pour voter, les votants de la ville sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 16 bureaux de vote du Kremlin-Bicêtre. Les municipales sont l'occasion pour les électeurs du Kremlin-Bicêtre de réagir sur la manière dont est organisée leur ville. Au Kremlin-Bicêtre et ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Pour mémoire, c'est Jean-Luc Laurent (Divers gauche) qui a remporté l'élection au second tour en 2020. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? Ci-dessous, il est possible de voir la liste de ceux qui souhaitent gouverner la commune au Kremlin-Bicêtre. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Kremlin-Bicêtre
|Tête de listeListe
|
Rim Yehya
Liste de La France insoumise
Faire mieux au Kremlin-Bicêtre
|
|
Nadia Chiboub
Liste divers centre
Agir ensemble pour le Kremlin-Bicêtre
|
|
François Olivier
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Toufik Khiar
Liste Les Ecologistes
REDONNER CONFIANCE
|
|
Lionel Zinciroglu
Liste divers droite
Ensemble Changeons le KB
|
|
Jean-François Delage
Liste d'union à gauche
LA FORCE DE L'HUMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc Laurent (24 élus) Le kremlin-bicetre en commun. liste d'union citoyenne et de rassemblement soutenue par mrc, grs, ps, ge, pp, lrdg, tc, g.s, pcf, ak
|1 819
|34,24%
|
|Jean-Marc Nicolle (6 élus) Le kremlin-bicetre en action
|1 767
|33,27%
|
|Lionel Zinciroglu (5 élus) Ensemble changeons le kb
|1 725
|32,47%
|
|Participation au scrutin
|Le Kremlin-Bicêtre
|Taux de participation
|37,97%
|Taux d'abstention
|62,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 488
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc Nicolle Le kremlin-bicetre en action
|1 209
|22,52%
|Jean-Luc Laurent Le kremlin-bicêtre en commun, un vrai maire, une nouvelle équipe. liste d'union citoyenne présentée par les ateliers kremlinois et soutenue par mrc, grs, ps, ge, pp, lrdg.
|1 035
|19,28%
|Lionel Zinciroglu Réinventez le kb
|694
|12,93%
|Enguerrand Delannoy Ensemble faisons du kremlin bicetre notre reussite
|603
|11,23%
|Jean-Pierre Ruggieri Changer d'ere au kb
|531
|9,89%
|Rim Yehya Décidons notre kb
|498
|9,27%
|Ibrahima Traoré Pour une ville qui nous rassemble
|496
|9,24%
|Hakim Mamouni Forum kremlinois (avec vous et pour vous)
|233
|4,34%
|Nicolas Petillot Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|68
|1,26%
|Participation au scrutin
|Le Kremlin-Bicêtre
|Taux de participation
|38,20%
|Taux d'abstention
|61,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 522
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc Laurent (27 élus) Le kremlin-bicetre reuni - liste de rassemblement de la gauche, des ecologistes, des republicains, des personnalites locales et des citoyens presentee par le mrc, le ps, le pcf, le prg, eelv, le mup et la gauche citoyenne
|3 914
|55,34%
|
|Arnaud Weber-Guillouet (8 élus) Un nouveau souffle pour le kremlin-bicêtre
|3 158
|44,65%
|
|Participation au scrutin
|Le Kremlin-Bicêtre
|Taux de participation
|50,18%
|Taux d'abstention
|49,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,66%
|Nombre de votants
|7 418
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc Laurent Le kremlin-bicetre reuni
|2 898
|41,73%
|Arnaud Weber-Guillouet Un nouveau souffle pour le kremblin bicêtre
|2 095
|30,16%
|Saïd Hassani L'autre kremlin-bicetre
|807
|11,62%
|Bernard Chappellier Citoyenne ecologiste et republicaine
|523
|7,53%
|Gilles Valet Alternative à gauche au kb
|460
|6,62%
|Nicolas Petillot Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|161
|2,31%
|Participation au scrutin
|Le Kremlin-Bicêtre
|Taux de participation
|48,86%
|Taux d'abstention
|51,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,86%
|Nombre de votants
|7 223
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