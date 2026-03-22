Résultat de l'élection municipale 2026 au Kremlin-Bicêtre : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Kremlin-Bicêtre

Le deuxième tour des élections municipales au Kremlin-Bicêtre a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Rim Yehya
Rim Yehya Liste de La France insoumise
Faire mieux au Kremlin-Bicêtre
  • Rim Yehya
  • Hakim Mamouni
  • Stéphanie Vaugeois
  • Adrien Houpert
  • Barbara Castandet
  • Liam Chèze
  • Caroline Ramette
  • Noé Grenier
  • Solène Hamrit-Lange
  • Mathieu Alloin
  • Charlotte Michel
  • Clément Bastin
  • Eweda Palette
  • Thomas Perez
  • Mariame Demba
  • Samson Verma
  • Eva Raposo--Pereira
  • Atef Ahmed
  • Iris Yalpir
  • Luc Essayan
  • Aaron Kindts
  • Willy Duville
  • Samah Touzer
  • Abderrazak Ben-Kaddour
  • Sonia Herzbrunn
  • Amine Meziani
  • Marie Félicité Odzoua
  • Mehdi Dahmam
  • Joséphine Guibert
  • Alexandrino Ferreira
  • Axel Badra
  • Arnaud Thenaisy
  • Lauryne Bergame
  • Edward Durimel
  • Hatice Keles
  • James Manley
  • Janis Ricq
Lionel Zinciroglu
Lionel Zinciroglu Liste divers droite
Ensemble Changeons le KB
  • Lionel Zinciroglu
  • Laurence Couto
  • Jean-Pierre Ruggieri
  • Mounia Bensettiti
  • Cédric Thépaut
  • Latifa El Krete
  • Hamza Guessine
  • Cécile Marenati
  • Olivier Zyzak
  • Chantal Patout
  • Clément Parque Batard
  • Amandine Maddi
  • Jean-Pascal Lanuit
  • Mélane Cousin
  • Boubacar Siby
  • Aude Lalis
  • Yasser Issilame
  • Odile Laborie
  • Antoine Becquart
  • Sandra Drané
  • Adam Bouhella
  • Clarelle Zafimaro
  • Julian Gautreau
  • Corinne Moreau
  • Ernest Banhoro
  • Laurence Danibo
  • Corentin Hospital
  • Myriam Ben Itah
  • Gilles Zarka
  • Jacqueline Boutin
  • Daniel Berger
  • Arlette Bergamini-Ray
  • Christian Advocat
  • Yvette Higuier
  • Gilles Dellus
  • Marie-Laurence Bacon
  • Henri Marraché
Jean-François Delage
Jean-François Delage Liste d'union à gauche
LA FORCE DE L'HUMAIN
  • Jean-François Delage
  • Vanessa Coroyer
  • Ibrahima Traoré
  • Anissa Azzoug-Baillet
  • Toufik Khiar
  • Enrica Sartori
  • Raphaël Ferretti
  • Corinne Bocabeille
  • Sidi Chiakh
  • Véronique Gestin
  • Patrick Aouday
  • Wissam Rezine
  • Thibaud Eychenne
  • Jeanne Dever'S
  • Jason Jobert
  • Emma Dali
  • Bruno Liffran
  • Dehbia Sonia Belazouz
  • Hugo Dumoulin
  • Maïssa Megherbi
  • Gildas Atchikpa
  • Fatoumata Thiam
  • Nadir Abdi
  • Pauline Ballo
  • Narcisse Tapa
  • Inas Ismail
  • Pierre Catanes
  • Danielle Gevrey
  • Christian Gorini
  • Fadhila Madoui
  • Jonathan Hemery
  • Mélina Guy
  • Marc Testanière
  • Annie Paris
  • Hervé Morizet
  • Sylvie Schepens
  • Alain Hatton

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Kremlin-Bicêtre

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel ZINCIROGLU
Lionel ZINCIROGLU (Ballotage) Ensemble Changeons le KB 		2 761 39,41%
Jean-François DELAGE
Jean-François DELAGE (Ballotage) LA FORCE DE L'HUMAIN 		1 883 26,88%
Rim YEHYA
Rim YEHYA (Ballotage) Faire mieux au Kremlin-Bicêtre 		1 191 17,00%
Toufik KHIAR
Toufik KHIAR REDONNER CONFIANCE 		697 9,95%
Nadia CHIBOUB
Nadia CHIBOUB Agir ensemble pour le Kremlin-Bicêtre 		347 4,95%
François OLIVIER
François OLIVIER LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		127 1,81%
Participation au scrutin Le Kremlin-Bicêtre
Taux de participation 52,65%
Taux d'abstention 47,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 7 143

Source : ministère de l’Intérieur

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