Résultat de l'élection municipale 2026 au Kremlin-Bicêtre : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Kremlin-Bicêtre [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Kremlin-Bicêtre sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Kremlin-Bicêtre.
L'actu des élections municipales 2026 au Kremlin-Bicêtre
11:52 - Les résultats du premier tour des municipales au Kremlin-Bicêtre
Lors du premier volet des municipales au Kremlin-Bicêtre, malgré une abstention historiquement haute en France, le vote s'est soldé par une participation de 52,65 % localement. Pour ce premier tour, c'est Lionel Zinciroglu (Divers droite) qui a pris une longueur d'avance en récoltant 39,41 % des bulletins valides. Ensuite, Jean-François Delage (Union de la gauche) s'est classé deuxième avec 26,88 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué un ascendant très fort. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Rim Yehya (La France insoumise) s'est classée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Toufik Khiar, avec la nuance Europe Ecologie-Les Verts, a récolté 9,95 % des suffrages, trop peu pour se qualifier seul.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Kremlin-Bicêtre
Le deuxième tour des élections municipales au Kremlin-Bicêtre a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Rim Yehya
Liste de La France insoumise
Faire mieux au Kremlin-Bicêtre
|
|
Lionel Zinciroglu
Liste divers droite
Ensemble Changeons le KB
|
|
Jean-François Delage
Liste d'union à gauche
LA FORCE DE L'HUMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Kremlin-Bicêtre
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lionel ZINCIROGLU (Ballotage) Ensemble Changeons le KB
|2 761
|39,41%
|Jean-François DELAGE (Ballotage) LA FORCE DE L'HUMAIN
|1 883
|26,88%
|Rim YEHYA (Ballotage) Faire mieux au Kremlin-Bicêtre
|1 191
|17,00%
|Toufik KHIAR REDONNER CONFIANCE
|697
|9,95%
|Nadia CHIBOUB Agir ensemble pour le Kremlin-Bicêtre
|347
|4,95%
|François OLIVIER LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|127
|1,81%
|Participation au scrutin
|Le Kremlin-Bicêtre
|Taux de participation
|52,65%
|Taux d'abstention
|47,35%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,12%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,80%
|Nombre de votants
|7 143
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines du Kremlin-Bicêtre
- Le Kremlin-Bicêtre (94270)
- Ecole primaire au Kremlin-Bicêtre
- Maternités au Kremlin-Bicêtre
- Crèches et garderies au Kremlin-Bicêtre
- Classement des collèges au Kremlin-Bicêtre
- Salaires au Kremlin-Bicêtre
- Impôts au Kremlin-Bicêtre
- Dette et budget du Kremlin-Bicêtre
- Climat et historique météo du Kremlin-Bicêtre
- Accidents au Kremlin-Bicêtre
- Délinquance au Kremlin-Bicêtre
- Inondations au Kremlin-Bicêtre
- Nombre de médecins au Kremlin-Bicêtre
- Pollution au Kremlin-Bicêtre
- Entreprises au Kremlin-Bicêtre
- Prix immobilier au Kremlin-Bicêtre