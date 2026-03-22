Résultat de l'élection municipale 2026 au Kremlin-Bicêtre : les résultats du 2e tour

Programme de Rim Yehya à Le Kremlin-Bicêtre (Faire mieux au Kremlin-Bicêtre)

Engagement pour l'égalité

Rim Yehya se présente comme candidate à la mairie du Kremlin-Bicêtre avec une forte volonté de défendre l'égalité. Elle met en avant son expérience de militante et son engagement à lutter contre la pauvreté et les inégalités. Sa vision inclut une ville où chaque habitant se sente soutenu et respecté.

Projets pour la ville

Le programme de Rim Yehya inclut la création de nouveaux lieux tels qu'une Maison des droits et de la santé et une Maison des Initiatives Kremlinnoises. Il vise également à améliorer le logement avec des mesures contre les marchands de sommeil et à développer des espaces publics accessibles. Ces initiatives sont conçues pour renforcer la solidarité et l'engagement citoyen.

Environnement et écologie

Un des axes majeurs du programme est de faire du Kremlin-Bicêtre une ville douce et écologique. Cela passe par la création de corridors végétaux et d'arbres fruitiers, ainsi que des aides à l'isolation des logements. L'objectif est de favoriser un cadre de vie sain et durable pour tous les habitants.

Participation citoyenne

Rim Yehya propose un modèle de gouvernance basé sur le pouvoir partagé avec les habitants. Cela inclut la possibilité de révocation des élus et des référendums d'initiative citoyenne. De plus, elle souhaite permettre aux jeunes et aux étrangers de participer aux décisions locales, renforçant ainsi la démocratie participative.