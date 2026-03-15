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19:21 - Le Kremlin-Bicêtre : municipales et dynamiques démographiques Quel impact auront les habitants du Kremlin-Bicêtre sur les résultats des élections municipales ? La pyramide des âges peut agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la commune, 14,74% des résidents sont des enfants, et 24,60% ont 60 ans et plus. Le taux élevé de cadres, représentant 34,68%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Enfin, la présence d'une population immigrée de 22,22% et d'une population étrangère de 15,34% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 10,07% au Kremlin-Bicêtre, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

17:57 - Vote RN au Kremlin-Bicêtre : les derniers résultats Le RN récoltait un résultat relativement faible lors de l'élection municipale au Kremlin-Bicêtre il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 9,69% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 22,44% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 9,80% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop faible, au Kremlin-Bicêtre comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 13,61% aux élections européennes. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier round, un résultat de 15,25% pour le parti à la flamme. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Mathilde Panot.

16:58 - Kremlin-Bicêtre classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Il y a six ans au Kremlin-Bicêtre, le tour de chauffe des municipales avait vu 38,20 % des électeurs se déplacer aux bureaux de votes dans la commune, un niveau inférieur aux 44,7 % du pays. C'étaient 5 522 votants qui s'étaient mobilisés alors qu'en raison du coronavirus, bon nombre d'électeurs avaient préféré éviter les isoloirs. L'élection suprême en 2022 avait cependant provoqué un fort engouement, avec 71,71 % de participation dans la ville (contre une abstention à 28,29 %). L'affluence pour les législatives, chiffrée quant à elle à 45,49 % en 2022, a largement grossi pour culminer à 68,67 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation atteignait 53,08 %. Regarder à la loupe ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de ranger Le Kremlin-Bicêtre comme une localité assez peu mobilisée par rapport au reste de la France. En ce jour de municipales 2026 au Kremlin-Bicêtre, cette réalité sera en conséquence regardée de près.

15:59 - Que retenir pour les dernières élections au Kremlin-Bicêtre ? Un retour sur les résultats de 2024 révèle que Le Kremlin-Bicêtre restait à l'époque un territoire très porté vers la gauche, en cohérence avec les choix de 2022. Lors du scrutin européen de juin 2024, les citoyens du Kremlin-Bicêtre avaient en effet donné la victoire localement à la liste menée par Manon Aubry avec 29,83% des inscrits. Quelques semaines plus tard, les élections législatives au Kremlin-Bicêtre avaient ensuite placé en tête Mathilde Panot (Union de la gauche) avec 52,64% au premier tour, devant Shannon Seban (Majorité présidentielle) avec 24,25%. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections il y a 4 ans au Kremlin-Bicêtre ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Le Kremlin-Bicêtre accordaient leurs suffrages à Mathilde Panot (Nupes) avec 46,23% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,65% des suffrages. Au premier tour de la dernière élection présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Le Kremlin-Bicêtre plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 40,00% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 26,89%. Le duel final se soldait finalement par un score de 77,56% pour Emmanuel Macron, contre 22,44% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Le Kremlin-Bicêtre comme un territoire fortement orienté à gauche.

12:58 - Le Kremlin-Bicêtre touchée par la réforme fiscale avant ces élections municipales Tandis que les impôts locaux se sont accrus au Kremlin-Bicêtre entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 21,87 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de 1,00751 million d'euros environ la même année, bien en deçà des 11 607 900 € récoltés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux au Kremlin-Bicêtre a évolué pour se fixer à près de 41,95 % en 2024 (contre 23,20 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne au Kremlin-Bicêtre s'est chiffrée à environ 1 617 euros en 2024 (contre 1 569 € en 2020).

11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 au Kremlin-Bicêtre Quelles leçons tirer des résultats des dernières municipales au Kremlin-Bicêtre ? Lors de la première manche électorale à l'époque, Jean-Marc Nicolle (Divers gauche) a imposé son rythme en récoltant 1 209 bulletins (22,52%). À ses trousses, Jean-Luc Laurent (Divers gauche) a rassemblé 19,28% des votes. Avec une marge aussi maigre, la clôture du 2ème tour s'annonçait incertaine. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Jean-Luc Laurent l'a finalement emporté avec 1 819 voix (34,24%), face à Jean-Marc Nicolle rassemblant 1 767 votants (33,27%) et Lionel Zinciroglu avec 32,47% des suffrages. Le challenger a réussi à faire basculer le rapport de force, signant un retournement de situation spectaculaire. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Bien que Jean-Marc Nicolle ait puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 732 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Pour cette municipale 2026 au Kremlin-Bicêtre, ce décor a forcément dicté les stratégies des différents camps.