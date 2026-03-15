Résultat municipale 2026 au Kremlin-Bicêtre (94270) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Kremlin-Bicêtre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Kremlin-Bicêtre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Kremlin-Bicêtre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel ZINCIROGLU
Lionel ZINCIROGLU Ensemble Changeons le KB 		2 761 39,41%
Jean-François DELAGE
Jean-François DELAGE LA FORCE DE L'HUMAIN 		1 883 26,88%
Rim YEHYA
Rim YEHYA Faire mieux au Kremlin-Bicêtre 		1 191 17,00%
Toufik KHIAR
Toufik KHIAR REDONNER CONFIANCE 		697 9,95%
Nadia CHIBOUB
Nadia CHIBOUB Agir ensemble pour le Kremlin-Bicêtre 		347 4,95%
François OLIVIER
François OLIVIER LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		127 1,81%
Participation au scrutin Le Kremlin-Bicêtre
Taux de participation 52,65%
Taux d'abstention 47,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 7 143

Source : ministère de l’Intérieur

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