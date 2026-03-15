Résultat de l'élection municipale 2026 au Lamentin : les infos en direct

Raoul Oliny Liste divers gauche

POU AN LOT LANMANTIN Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Raoul Oliny Programme de Raoul Oliny à Le Lamentin (POU AN LOT LANMANTIN) Éducation et Bien-Être Nous ferons de l'éducation une priorité en nous appuyant sur les expériences des parents et des enseignants. La continuité sera garantie pour permettre à tous d'accéder à un enseignement de qualité. Le sport et les loisirs seront également intégrés pour promouvoir le bien-être intergénérationnel. Santé et Accès aux Soins Nous veillerons à l'amélioration de l'accès aux soins pour tous les citoyens. En développant les infrastructures sanitaires, nous garantirons une prise en charge de qualité. Cela inclut des initiatives pour renforcer les services de santé disponibles sur notre territoire. Développement Économique Nous favoriserons l'implantation d'entreprises sur notre territoire pour dynamiser l'économie locale. En soutenant les initiatives locales, nous créerons des emplois durables. Cela contribuera à la prospérité et à la croissance de notre communauté. Cohésion Sociale Nous mettrons en place des actions pour renforcer le lien social au sein de notre communauté. En développant les infrastructures, nous améliorerons la qualité de vie des habitants. La cohésion et l'attractivité du territoire seront au cœur de nos préoccupations.

Raoul Oliny

Muguette Luilet

Thierry Adele

Océanne Delanoë

Yann Mievilly

Chantal Zobda

Pierre Adelaîde

Inèss Ephestion

Michel Ponnamah

Myrtha Beuze

Jean-Luc Postdam

Micheline Noemi

Kenneth Joseph

Emeline Rega

Patrick Tunis

Jeannette Lamien

Joël Gourtaud

Marie-Aline Argus

André Rabout

Dany Bernadine

Teylor Bellemare

Germaine Jean-Louis

Bertrand Jean-Louis

Myrtha Herbil

David Vérino

Isabelle Nicolas-Nelson

Steeve Gille Moffat

Joëlle Fanny

Brice Zachelin

Francelise Samos

Jules Pendant

Yolaine Pendant

Ismaël Marie-Luce

Maryse Solbiac

Pierre Chérubin

Éliane Thélineau

Germain Milton

Tellia Raquil

David Anaclet

Sylvio Robert Gibon Liste divers centre

UNE FORCE COLLECTIVE POUR UN LAMENTIN AMBITIEUX Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Sylvio Robert Gibon Programme de Sylvio Robert Gibon à Le Lamentin (UNE FORCE COLLECTIVE POUR UN LAMENTIN AMBITIEUX) Engagement pour le Lamentin Sylvio Gibon se présente comme un candidat ancré dans le tissu associatif et culturel de Lamentin. Son parcours professionnel en tant que chef d'entreprise lui a permis de développer des compétences en écoute et en gestion. Il souhaite mettre fin au gaspillage du potentiel de sa ville en s'engageant activement pour son développement. Vision pour l'avenir Le projet Horizon 2026-2040 est le résultat de deux ans de concertation avec les habitants et les acteurs locaux. Il se concentre sur la transformation de la ville à travers huit pôles structurants, allant de la culture à la santé. Cette vision globale vise à améliorer la qualité de vie des Lamentinois et à renforcer le lien social. Axes d'action prioritaires Cinq axes d'action ont été définis pour agir dès le premier jour : famille, sécurité, jeunesse, culture et environnement. Chaque axe propose des initiatives concrètes pour répondre aux besoins des citoyens, comme le soutien à l'éducation et la valorisation des traditions. Ces mesures visent à créer un cadre de vie agréable et dynamique pour tous. Un maire accessible et exemplaire Sylvio Gibon se positionne comme un maire accessible, qui connaît bien les réalités des quartiers et des familles. Il prône une gestion rigoureuse et transparente, sans cumul de mandats, pour servir au mieux les intérêts des citoyens. Son objectif est de construire une gouvernance participative, où les habitants sont impliqués dans les décisions qui les concernent.

Sylvio Robert Gibon

Audrey Nadège Ledron

Steeve Julien Sorbe

Roseline Pierrette Raumel

Jacques Adeline

Sandra Fabrice Bodol

Bruno Bernardo Biron

Nora Nathalie Diane Benjamin

Joël Maximin Martine

Béatrice Florent Félicienne Rémi Agastin

Olivier Edouard Martial

Cendrine Géraldine Charles

Jacques Josephine

Johanne Maude Lepel Valiame

Swann Alexis Defoi

Chloé Noémie Sulty

Olivier François Gulliver

Alison Ghislaine Desort

Stevy Johan Cherubin

Fabienne Laurette Petit

David Willy Paillette

Joëlle Sandrine Romain

Raymond Pierre Vilna

Séverine Mélissa Adelaide

Christopher Seveur

Kettie Lisa Fladin

Jean-Pierre Christophe Patrick Servius

Yamila Sergie Camille

Mickaël René Charron

Claire Lucette Jeanne Sylvestre

Mathias François Delor

Indira Stacy Limeri Trebeau

Wylème Fabien Adelaide

Linda Jessica Morgane Servius

Jean-Denis Willem Clotho

Maëlly Rémy Nirennold

Emerick Wilfried Vincent Alexandre

Julie Angelina Barcourt

Gaëtan Mathias Agricole

Elisabeth Diane Surville

Warren Laurewce Léwis Montredon

David Zobda Liste divers gauche

LE LAMENTIN PLUS GRAND Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de David Zobda Programme de David Zobda à Le Lamentin (LE LAMENTIN PLUS GRAND) Engagement Communautaire Le projet de Zobda David met l'accent sur l'importance de l'écoute et de la compréhension des préoccupations des habitants de Lamentin. L'équipe s'engage à être proche de la population, en intégrant les expériences des anciens et les idées des jeunes. Cette approche vise à créer un lien sincère et à renforcer la solidarité au sein de la communauté. Développement Durable Le plan CAP 2032 propose des solutions concrètes pour un développement économique durable à Lamentin. Cela inclut la valorisation des ressources locales et la création de nouvelles zones d'activités pour attirer des entreprises innovantes. L'objectif est de lutter contre la vie chère tout en préservant l'environnement et en diversifiant les recettes de la ville. Amélioration de la Qualité de Vie Une attention particulière est portée à l'amélioration des espaces publics et des infrastructures essentielles à Lamentin. Le projet prévoit des initiatives pour rendre le transport gratuit en centre-ville et renforcer l'insertion et la formation des jeunes. Ces mesures visent à dynamiser les quartiers et à améliorer le quotidien des habitants. Contrat Social Territorial Le développement économique à Lamentin doit s'accompagner d'un véritable Contrat social territorial pour réduire les inégalités. Ce contrat vise à lutter contre l'habitat indigne et à transformer les quartiers fragiles. L'engagement est de travailler ensemble, sans pression fiscale supplémentaire, pour bâtir un avenir durable et solidaire.

David Zobda

Claudie Vetro

Miguel Marie-Luce

Judith Laborieux

Jean-Pierre Jean-Louis

Marie-Ange Bizon

Fred Samot

Eugénie Zobda

Lionel Victoire

Maëlle Bourgeois

Max Burdy

Virginie Mian

José Crampel

Nadine Pastel

Henri Basson

Mylène Charlotte - Habricot

Georges-Louis Lebon

Yannick Etienne Notte

Omer Murte

Claudia Lerigab

Louis-Félix Filet

Monique Craspag

Louis Cadignan

Lucie Latour

Eric Valere

Micheline Carole

Patrick Romain

Suzy Sillon

Ludovic Romain

Isabelle Malborough

Fabrice Rosette

Nelly Charlotte

Raymond Rhino

Sandrine Gabet

Max Laureote

Murielle Misaine

Lilian Fanget

Christina Joseph-Monrose

Rodolphe Bocaly

Claire Tunorfe

Alex Brigthon

Fabrice Dunon Liste divers gauche

LE LAMENTIN FORT, LE LAMENTIN FIER Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Fabrice Dunon Programme de Fabrice Dunon à Le Lamentin (LE LAMENTIN FORT, LE LAMENTIN FIER) Engagements municipaux La liste « Le Lamentin fort, Le Lamentin fier » s'engage à améliorer la gestion des services publics locaux. Elle vise à renforcer la sécurité et la propriété tout en soutenant l'emploi et l'économie locale. Ce projet municipal est conçu pour préparer l'avenir de la commune avec responsabilité et transparence. Familles et jeunesse Une attention particulière sera portée aux familles, considérées comme le socle de la commune. Les priorités incluent la facilitation du quotidien des parents, la protection des enfants et l'accompagnement de la jeunesse. Le soutien aux aînés et le renforcement du cadre de vie sont également des éléments clés de cet engagement. Démarche inclusive La démarche de la liste se veut rassembleuse, respectueuse et ouverte, visant à unir plutôt qu'à opposer. Elle met l'accent sur l'écoute et l'action collective pour améliorer la vie quotidienne des habitants. Ce projet est construit de manière réaliste et collective, en tenant compte des besoins des Lamentinois. Appel à l'élection Le 15 mars 2026, les habitants du Lamentin seront appelés à se prononcer sur l'avenir de leur commune. La liste « Le Lamentin fort, Le Lamentin fier », conduite par Fabrice DUNON, invite les citoyens à participer massivement au scrutin. Ce moment est crucial pour accorder leur confiance à un projet ambitieux pour la ville.