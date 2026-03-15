Résultat de l'élection municipale 2026 au Lamentin : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Lamentin [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Lamentin sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Lamentin.
L'actu des élections municipales 2026 au Lamentin
13:46 - Le Lamentin : les impôts s'invitent dans la campagne
Reflet d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 au Lamentin, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 21,58 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant 3 633 050 €. Une somme bien en-dessous des 8 528 710 € perçus en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux au Lamentin s'est établi à près de 40,93 % en 2024 (contre 21,44 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables au Lamentin a représenté 1 188 euros en 2024 (contre 872 € en 2020).
11:59 - L'écart important qui a marqué le résultat de la municipale de 2020 au Lamentin
Les résultats des municipales de 2020 au Lamentin se sont avérés riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. À l'issue du premier passage aux urnes, David Zobda (Divers gauche) a fait la course en tête en obtenant 52,84% des suffrages. À ses trousses, Raoul Bernadin Oliny (Divers) a engrangé 2 254 votes (27,46%). Cette victoire écrasante du candidat Divers gauche a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour ce scrutin de 2026 au Lamentin, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Ce succès éclatant met l'opposition face à un défi colossal ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote au Lamentin
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 29 bureaux de vote du Lamentin sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. À l’occasion des élections municipales 2026, les habitants du Lamentin devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de la commune. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? Plus bas dans la page vous pourrez voir la liste des candidats au Lamentin. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Lamentin
|Tête de listeListe
|
Raoul Oliny
Liste divers gauche
POU AN LOT LANMANTIN
|
|
Sylvio Robert Gibon
Liste divers centre
UNE FORCE COLLECTIVE POUR UN LAMENTIN AMBITIEUX
|
|
David Zobda
Liste divers gauche
LE LAMENTIN PLUS GRAND
|
|
Fabrice Dunon
Liste divers gauche
LE LAMENTIN FORT, LE LAMENTIN FIER
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Zobda (31 élus) Le lamentin plus grand !
|4 337
|52,84%
|
|Raoul Bernadin Oliny (5 élus) Pou an lot lanmanten
|2 254
|27,46%
|
|Fabrice Dunon (3 élus) Le lamentin, la releve
|1 331
|16,21%
|
|Erick Valere Unis pour notre lamentin
|285
|3,47%
|Participation au scrutin
|Le Lamentin
|Taux de participation
|31,98%
|Taux d'abstention
|68,02%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 615
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Samot (31 élus) Le lamentin toujours !
|5 554
|51,57%
|
|Daniel Marie-Sainte (3 élus) Rassemblement populaire lamentinois
|1 799
|16,70%
|
|Fabrice Dunon (3 élus) Le lamentin, la releve
|1 760
|16,34%
|
|Johan Gaudoux (1 élu) Le lamentin, aujourd'hui et demain
|609
|5,65%
|
|Erick Valere (1 élu) Unis pour le lamentin
|553
|5,13%
|
|David Doulin Force lamentinoise
|494
|4,58%
|Participation au scrutin
|Le Lamentin
|Taux de participation
|45,74%
|Taux d'abstention
|54,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,85%
|Nombre de votants
|11 561
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