Résultat de l'élection municipale 2026 au Lamentin : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Lamentin

Tête de listeListe
Raoul Oliny
Raoul Oliny Liste divers gauche
POU AN LOT LANMANTIN
  • Raoul Oliny
  • Muguette Luilet
  • Thierry Adele
  • Océanne Delanoë
  • Yann Mievilly
  • Chantal Zobda
  • Pierre Adelaîde
  • Inèss Ephestion
  • Michel Ponnamah
  • Myrtha Beuze
  • Jean-Luc Postdam
  • Micheline Noemi
  • Kenneth Joseph
  • Emeline Rega
  • Patrick Tunis
  • Jeannette Lamien
  • Joël Gourtaud
  • Marie-Aline Argus
  • André Rabout
  • Dany Bernadine
  • Teylor Bellemare
  • Germaine Jean-Louis
  • Bertrand Jean-Louis
  • Myrtha Herbil
  • David Vérino
  • Isabelle Nicolas-Nelson
  • Steeve Gille Moffat
  • Joëlle Fanny
  • Brice Zachelin
  • Francelise Samos
  • Jules Pendant
  • Yolaine Pendant
  • Ismaël Marie-Luce
  • Maryse Solbiac
  • Pierre Chérubin
  • Éliane Thélineau
  • Germain Milton
  • Tellia Raquil
  • David Anaclet
Sylvio Robert Gibon
Sylvio Robert Gibon Liste divers centre
UNE FORCE COLLECTIVE POUR UN LAMENTIN AMBITIEUX
  • Sylvio Robert Gibon
  • Audrey Nadège Ledron
  • Steeve Julien Sorbe
  • Roseline Pierrette Raumel
  • Jacques Adeline
  • Sandra Fabrice Bodol
  • Bruno Bernardo Biron
  • Nora Nathalie Diane Benjamin
  • Joël Maximin Martine
  • Béatrice Florent Félicienne Rémi Agastin
  • Olivier Edouard Martial
  • Cendrine Géraldine Charles
  • Jacques Josephine
  • Johanne Maude Lepel Valiame
  • Swann Alexis Defoi
  • Chloé Noémie Sulty
  • Olivier François Gulliver
  • Alison Ghislaine Desort
  • Stevy Johan Cherubin
  • Fabienne Laurette Petit
  • David Willy Paillette
  • Joëlle Sandrine Romain
  • Raymond Pierre Vilna
  • Séverine Mélissa Adelaide
  • Christopher Seveur
  • Kettie Lisa Fladin
  • Jean-Pierre Christophe Patrick Servius
  • Yamila Sergie Camille
  • Mickaël René Charron
  • Claire Lucette Jeanne Sylvestre
  • Mathias François Delor
  • Indira Stacy Limeri Trebeau
  • Wylème Fabien Adelaide
  • Linda Jessica Morgane Servius
  • Jean-Denis Willem Clotho
  • Maëlly Rémy Nirennold
  • Emerick Wilfried Vincent Alexandre
  • Julie Angelina Barcourt
  • Gaëtan Mathias Agricole
  • Elisabeth Diane Surville
  • Warren Laurewce Léwis Montredon
David Zobda
David Zobda Liste divers gauche
LE LAMENTIN PLUS GRAND
  • David Zobda
  • Claudie Vetro
  • Miguel Marie-Luce
  • Judith Laborieux
  • Jean-Pierre Jean-Louis
  • Marie-Ange Bizon
  • Fred Samot
  • Eugénie Zobda
  • Lionel Victoire
  • Maëlle Bourgeois
  • Max Burdy
  • Virginie Mian
  • José Crampel
  • Nadine Pastel
  • Henri Basson
  • Mylène Charlotte - Habricot
  • Georges-Louis Lebon
  • Yannick Etienne Notte
  • Omer Murte
  • Claudia Lerigab
  • Louis-Félix Filet
  • Monique Craspag
  • Louis Cadignan
  • Lucie Latour
  • Eric Valere
  • Micheline Carole
  • Patrick Romain
  • Suzy Sillon
  • Ludovic Romain
  • Isabelle Malborough
  • Fabrice Rosette
  • Nelly Charlotte
  • Raymond Rhino
  • Sandrine Gabet
  • Max Laureote
  • Murielle Misaine
  • Lilian Fanget
  • Christina Joseph-Monrose
  • Rodolphe Bocaly
  • Claire Tunorfe
  • Alex Brigthon
Fabrice Dunon
Fabrice Dunon Liste divers gauche
LE LAMENTIN FORT, LE LAMENTIN FIER
  • Fabrice Dunon
  • Betty Lucette Levy
  • Claude Marlin
  • Dominique Loredon
  • Thierry Pierre Carnier
  • Pauline Alerte
  • Léonce Lucien Rangon
  • Esther Caroline Nijean ép Jean-Baptiste
  • Claude Bertrac
  • Marie-Line Haustant
  • Bruno Félix Bulver
  • Micheline Claude Baker
  • Didier Louis Célestine
  • Lauriane Pécome
  • Jean-Michel Symphor
  • Jocelyne Jean-Louis
  • Claude Rhinan
  • Milka Valentin
  • Ulrich Jérémie
  • Steacy Guebri
  • Edouard Rangom
  • Dominique Zorobabel
  • Daniel Jean
  • Julienne Polomack
  • Roger Honoré
  • Carole Murielle Bertiner
  • Rodrigue Lamien
  • Monique Nollidog
  • Moïse Orageux
  • Solène Véronique Dégras Marie-Louise
  • Eyvann Slohan Luigi Levy
  • Marlène Jean
  • Marvin Loredon
  • Colette Paule Bulver
  • Jonathan Stephen Sen
  • Laure-Yanne Pierron
  • Eddy Ortole
  • Régine Litampha
  • Edmond Mondésir

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David Zobda
David Zobda (31 élus) Le lamentin plus grand ! 		4 337 52,84%
  • David Zobda
  • Claudie Vetro
  • Alex Brigthon
  • Maëlle Bourgeois
  • Louis-Félix Filet
  • Claire Turnorfe
  • José Crampel
  • Christina Joseph-Monrose
  • Lionel Victoire
  • Judith Laborieux
  • Fred Samot
  • Eugénie Zobda
  • Miguel Marie-Luce
  • Marie-Ange Bizon
  • Luc Ledoux
  • Monique Craspag
  • David Doulin
  • Mylène Charlotte
  • Louis Cadignan
  • Lucie Latour
  • Omer Murte
  • Virginie Mian
  • Georges-Louis Lebon
  • Yannick Etienne Notte
  • Rodolphe Bocaly
  • Claudia Lerigab
  • Jean-Pierre Jean-Louis
  • Sandrine Gabet
  • Henri Basson
  • Micheline Carole
  • Max Burdy
Raoul Bernadin Oliny
Raoul Bernadin Oliny (5 élus) Pou an lot lanmanten 		2 254 27,46%
  • Raoul Bernadin Oliny
  • Yolaine Denise Pendant
  • Pierre Joseph Adelaîde
  • Tellia Odette Raquil Postdam
  • Thierry Bernard Adele
Fabrice Dunon
Fabrice Dunon (3 élus) Le lamentin, la releve 		1 331 16,21%
  • Fabrice Dunon
  • Nelly Marie Charlotte
  • Claude Marlin
Erick Valere
Erick Valere Unis pour notre lamentin 		285 3,47%
Participation au scrutin Le Lamentin
Taux de participation 31,98%
Taux d'abstention 68,02%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 615

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Samot
Pierre Samot (31 élus) Le lamentin toujours ! 		5 554 51,57%
  • Pierre Samot
  • Claudie Vetro
  • David Zobda
  • Judith Laborieux
  • Miguel Marie-Luce
  • Claire Turnorfe
  • Louis Cadignan
  • Marie-Ange Bizon
  • Alex Brigthon
  • Eugénie Zobda
  • Fred Samot
  • Christina Joseph-Monrose
  • Justin Lerigab
  • Maelle Bourgeois
  • Rodolphe Bocaly
  • Ghislaine Vroust
  • Omer Murte
  • Mylene Charlotte
  • Luc Ledoux
  • Yannick Etienne Notte
  • Louis-Félix Filet
  • Monique Craspag
  • Eric Rangom
  • Josette Ollon
  • Patrick Petitot
  • Monique Alcindor
  • Henri Basson
  • Tania Augustine
  • Jean - Georges Valminos
  • Jeanne Louis-Zabeth
  • José Crampel
Daniel Marie-Sainte
Daniel Marie-Sainte (3 élus) Rassemblement populaire lamentinois 		1 799 16,70%
  • Daniel Marie-Sainte
  • Virginie Mian
  • Eddy Ortole
Fabrice Dunon
Fabrice Dunon (3 élus) Le lamentin, la releve 		1 760 16,34%
  • Fabrice Dunon
  • Nelly Charlotte
  • Claude Marlin
Johan Gaudoux
Johan Gaudoux (1 élu) Le lamentin, aujourd'hui et demain 		609 5,65%
  • Johan Gaudoux
Erick Valere
Erick Valere (1 élu) Unis pour le lamentin 		553 5,13%
  • Erick Valere
David Doulin
David Doulin Force lamentinoise 		494 4,58%
Participation au scrutin Le Lamentin
Taux de participation 45,74%
Taux d'abstention 54,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,85%
Nombre de votants 11 561

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