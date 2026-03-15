Résultat municipale 2026 au Lamentin (97232) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Lamentin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Lamentin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Lamentin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
David ZOBDA
David ZOBDA (32 élus) LE LAMENTIN PLUS GRAND 		5 651 57,04%
  • David ZOBDA
  • Claudie VETRO
  • Miguel MARIE-LUCE
  • Judith LABORIEUX
  • Jean-Pierre JEAN-LOUIS
  • Marie-Ange BIZON
  • Fred SAMOT
  • Eugénie ZOBDA
  • Lionel VICTOIRE
  • Maëlle BOURGEOIS
  • Max BURDY
  • Virginie MIAN
  • José CRAMPEL
  • Nadine PASTEL
  • Henri BASSON
  • Mylène CHARLOTTE - HABRICOT
  • Georges-Louis LEBON
  • Yannick ETIENNE NOTTE
  • Omer MURTE
  • Claudia LERIGAB
  • Louis-Félix FILET
  • Monique CRASPAG
  • Louis CADIGNAN
  • Lucie LATOUR
  • Eric VALERE
  • Micheline CAROLE
  • Patrick ROMAIN
  • Suzy SILLON
  • Ludovic ROMAIN
  • Isabelle MALBOROUGH
  • Fabrice ROSETTE
  • Nelly CHARLOTTE
Raoul OLINY
Raoul OLINY (4 élus) POU AN LOT LANMANTIN 		2 205 22,26%
  • Raoul OLINY
  • Muguette LUILET
  • Thierry ADELE
  • Océanne DELANOË
Fabrice DUNON
Fabrice DUNON (2 élus) LE LAMENTIN FORT, LE LAMENTIN FIER 		1 411 14,24%
  • Fabrice DUNON
  • Betty Lucette LEVY
Sylvio Robert GIBON
Sylvio Robert GIBON (1 élu) UNE FORCE COLLECTIVE POUR UN LAMENTIN AMBITIEUX 		640 6,46%
  • Sylvio Robert GIBON
Participation au scrutin Le Lamentin
Taux de participation 37,29%
Taux d'abstention 62,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,01%
Nombre de votants 10 426

Source : ministère de l’Intérieur

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