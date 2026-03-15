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19:21 - Analyse démographique et économique des élections municipales au Lamentin Quelle influence les habitants du Lamentin exercent-ils sur le résultat des élections municipales ? Avec 33% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 16,76%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (34,44%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 7985 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (7,85%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (13,95%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation au Lamentin mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 29,34% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

17:57 - La percée du Rassemblement national RN au Lamentin avant les municipales Le parti à la flamme n'était pas représenté sur le podium lors du scrutin municipal au Lamentin il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen recueillait 13,40% des voix comptabilisées lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 62,70% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 3,57% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, au Lamentin comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 17,82% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 9,91% pour le parti à la flamme. Il était ensuite relégué plus loin lors du vote définitif.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation au Lamentin ? Pour ces élections municipales, la mobilisation des votants au Lamentin sera déterminante dans l'aboutissement du scrutin. Lors des municipales de 2020, la participation avait atteint 31,98 % à la fin du premier round (un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national). 8 615 votants étaient allés voter alors qu'à cause du Covid-19, un grand nombre de votants avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part fédéré 45,74 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 11,14 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 28,77 % au premier tour, contre 19,88 % en 2022. Zoomer sur ces variations lors des cinq derniers scrutins permet de ranger Le Lamentin comme une ville en déficit de participation.

15:59 - Comment Lamentin a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Lors du scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants du Le Lamentin soutenaient en priorité Jiovanny William (Régionaliste) avec 54,43% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Jiovanny William culminant à 77,70% des votes dans la commune. Lors du scrutin européen en amont, les électeurs du Lamentin avaient cette fois donné la victoire localement à la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry avec 19,34% des votes. Cette analyse des scrutins de 2024 a ainsi révélé que Le Lamentin s'affirmait alors toujours comme un territoire aux votes hétérogènes, en cohérence avec les choix de 2022.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans au Lamentin : les résultats qu'il faut retenir L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Le Lamentin s'affirme comme une commune au paysage politique fragmenté. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Le Lamentin choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 55,59% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 14,58%. Le duel final se soldait finalement par un score de 62,70% pour Marine Le Pen, contre 37,30% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Le Lamentin portaient leur choix sur Fred Samot (DVG) avec 64,93% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Jiovanny William (Divers gauche), vainqueur dans la commune avec 53,52%.

12:58 - Le Lamentin : les impôts s'invitent dans la campagne Reflet d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 au Lamentin, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 21,58 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant 3 633 050 €. Une somme bien en-dessous des 8 528 710 € perçus en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux au Lamentin s'est établi à près de 40,93 % en 2024 (contre 21,44 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables au Lamentin a représenté 1 188 euros en 2024 (contre 872 € en 2020).

11:59 - L'écart important qui a marqué le résultat de la municipale de 2020 au Lamentin Les résultats des municipales de 2020 au Lamentin se sont avérés riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. À l'issue du premier passage aux urnes, David Zobda (Divers gauche) a fait la course en tête en obtenant 52,84% des suffrages. À ses trousses, Raoul Bernadin Oliny (Divers) a engrangé 2 254 votes (27,46%). Cette victoire écrasante du candidat Divers gauche a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour ce scrutin de 2026 au Lamentin, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Ce succès éclatant met l'opposition face à un défi colossal ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.