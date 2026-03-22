Résultat de l'élection municipale 2026 au Lavandou : les résultats du 2e tour

Programme de Bertrand Carletti à Le Lavandou (ENERGIES LAVANDOURAINES)

Projet pour le Lavandou

Le projet proposé vise à améliorer la vie quotidienne des Lavandourains en intégrant leurs besoins. Il se concentre sur des objectifs clairs, tels que la santé de proximité et la sécurité. L'accent est mis sur la solidarité intergénérationnelle et le soutien aux familles et à la jeunesse.

Priorités Structurantes

Le programme identifie trois priorités majeures pour le développement du Lavandou. La création d'un centre de services vise à offrir un espace de vie requalifié et végétalisé. De plus, l'amélioration du stationnement et la construction d'un complexe de loisirs moderne sont essentiels pour dynamiser l'économie locale.

Économie et Tourisme

Un des objectifs principaux est de rebooster l'économie locale et de redynamiser le tourisme. Cela inclut la planification d'animations diversifiées pour revitaliser Le Lavandou. La protection de l'environnement et du littoral est également une priorité pour préserver l'identité locale.

Méthode et Participation

Le programme met l'accent sur une gestion rigoureuse et une participation active de la population. Un audit externe sera réalisé pour établir un point budgétaire zéro. La valorisation des services techniques et un dialogue apaisé avec les communes voisines sont également prévus pour garantir une collaboration efficace.