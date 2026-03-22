Résultat de l'élection municipale 2026 au Lavandou : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Lavandou [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Lavandou sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Lavandou.
L'actu des élections municipales 2026 au Lavandou
11:47 - Que retenir des premiers résultats de l'élection municipale 2026 au Lavandou ?
Bertrand Carletti a remporté le premier tour des élections municipales au Lavandou dimanche dernier, avec 40,77 % des bulletins valides. Derrière, Gil Bernardi (Les Républicains) a obtenu la seconde place avec 37,71 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Du côté des autres candidats, avec 14,56 %, Nicolas Coll (Divers droite) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Nadine Alessandroni, avec la nuance Extrême droite, a rassemblé 6,96 % des voix, trop peu pour aller au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin au Lavandou, le rendez-vous électoral a mobilisé 65,35 % des électeurs, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Lavandou
Le deuxième tour des élections municipales au Lavandou a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Bertrand Carletti
Liste Divers
ENERGIES LAVANDOURAINES
|
|
Nicolas Coll
Liste divers droite
LE LAVANDOU UN AVENIR PARTAGÉ
|
|
Gil Bernardi
Liste des Républicains
REGAIN POUR LE LAVANDOU
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Lavandou
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bertrand CARLETTI (Ballotage) ENERGIES LAVANDOURAINES
|1 576
|40,77%
|Gil BERNARDI (Ballotage) REGAIN POUR LE LAVANDOU
|1 458
|37,71%
|Nicolas COLL (Ballotage) LE LAVANDOU UN AVENIR PARTAGÉ
|563
|14,56%
|Nadine ALESSANDRONI LE RASSEMBLEMENT LAVANDOURAIN
|269
|6,96%
|Participation au scrutin
|Le Lavandou
|Taux de participation
|65,35%
|Taux d'abstention
|34,65%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,79%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Nombre de votants
|3 924
Source : ministère de l’Intérieur
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