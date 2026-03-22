Résultat de l'élection municipale 2026 au Lavandou : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Lavandou

Le deuxième tour des élections municipales au Lavandou a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Bertrand Carletti
Bertrand Carletti Liste Divers
ENERGIES LAVANDOURAINES
  • Bertrand Carletti
  • Pascaline Amigues
  • Olivier Dardenne
  • Joan Bertaudon
  • Julien Mancardi
  • Dominique Marmier
  • Geoffroy Farnocchia
  • Dalila Boulkenafet
  • Michel Namri
  • Marine Couraud
  • Jean-Robert Dal Sasso
  • Livilla Portal
  • Jérôme Julien
  • Aurore Schach
  • François Bonifacio
  • Nathalie Thiaudiere
  • Philippe Gastaldi
  • Severine Foureau de la Tour
  • Michel Marechal
  • Marie-France Coste
  • Morgan Viale
  • Valérie Jonesco
  • Stephane Dezwaene
  • Pascale Vandeportal
  • André Vedel
  • Veronique Roussin
  • Stephane Valleix
  • Agnès Joubert-Nederveen
  • Jean-Louis Remy
  • Marie-Pierre Chaboud
  • Ludovic Casado
Nicolas Coll
Nicolas Coll Liste divers droite
LE LAVANDOU UN AVENIR PARTAGÉ
  • Nicolas Coll
  • Christiane Jegou
  • Gilles Collin
  • Chloe Boyaci
  • Max Blanquart
  • Marie Jo Bonnier Chassignole
  • Teddy Trives
  • Florence Duburque
  • Alfonso Cela
  • Carmelina Nehme
  • Djeff Hernandez
  • Sylvia Bret
  • Jonathan Centro
  • Eva Dubois
  • Nadir Chaabena
  • Morgane Hernandez
  • Jean-Baptiste Hoffarth
  • Samia Chaabena
  • Rene Rubio
  • Nora de Pins
  • Patrick Bonneaud
  • Nelly Guichardon
  • Gabriel Usai
  • Eulalie Duburque
  • Maxym Usai
  • Aurelie Van-Petit
  • Quentin Gille
  • Katia Leroux
  • Ruslan Bodnar
Gil Bernardi
Gil Bernardi Liste des Républicains
REGAIN POUR LE LAVANDOU
  • Gil Bernardi
  • Nathalie Janet
  • Bruno Capezzone
  • Laurence Cretella
  • Roland Berger
  • Carole Mamain-Berenger
  • Denis Cavatore
  • Frédérique Cervantes
  • Patrick Lesage
  • Corinne Tillard
  • Philippe Grandveaud
  • Nicole Gerbe
  • Cédric Roux
  • Françoise Popiolek
  • Antoine Isaia
  • Sandra Bianchi
  • Johan Koch
  • Laurence Touze-Roux
  • Maxence Lavau
  • Saliha Habibes
  • Jacques Bompas
  • Brigitte Casta
  • Benjamin Olivier
  • Julie Thuillier
  • Nicolas Berenger
  • Sylvia Aresu
  • Emmanuel Debuyck
  • Charlotte Bouvard
  • Patrick Martini
  • Annie Tallone
  • Jean Fiat

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Lavandou

Tête de listeListe Voix % des voix
Bertrand CARLETTI
Bertrand CARLETTI (Ballotage) ENERGIES LAVANDOURAINES 		1 576 40,77%
Gil BERNARDI
Gil BERNARDI (Ballotage) REGAIN POUR LE LAVANDOU 		1 458 37,71%
Nicolas COLL
Nicolas COLL (Ballotage) LE LAVANDOU UN AVENIR PARTAGÉ 		563 14,56%
Nadine ALESSANDRONI
Nadine ALESSANDRONI LE RASSEMBLEMENT LAVANDOURAIN 		269 6,96%
Participation au scrutin Le Lavandou
Taux de participation 65,35%
Taux d'abstention 34,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 3 924

Source : ministère de l’Intérieur

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