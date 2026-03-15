Résultat de l'élection municipale 2026 au Lorrain : les infos en direct

Programme de Justin Pamphile à Le Lorrain (ENSEMBLE CONTINUONS À CONSTRUIRE LE LORRAIN)

Engagement Municipal

Le Maire, Justin Pamphile, sollicite à nouveau la confiance des Lorrinoises et Lorrinois pour les élections municipales de mars 2026. Son équipe souhaite poursuivre les efforts engagés pour améliorer la qualité de vie dans la ville. Ils mettent en avant leur slogan : "Dire Faire et Voir", qui reflète leur détermination à répondre aux besoins des citoyens.

Priorités de Développement

Le programme pour la mandature 2026-2032 se concentre sur des priorités claires telles que l'habitat, la sécurité, la santé et l'éducation. Chaque domaine est abordé avec des actions concrètes pour améliorer le cadre de vie des habitants. L'accent est mis sur un développement durable et solidaire pour l'avenir de la ville.

Actions en Cours

Des initiatives sont déjà en place pour lutter contre les incivilités et moderniser les infrastructures. La police municipale de proximité sera renforcée et des caméras de vidéoprotection seront installées pour améliorer la sécurité. Parallèlement, des projets d'amélioration de l'habitat et de soutien aux familles sont en cours.

Vision d'Avenir

La vision de Justin Pamphile pour le Lorrain repose sur une gestion réaliste et rigoureuse, avec un engagement à long terme. Il souhaite mobiliser les ressources pour favoriser l'emploi et dynamiser le commerce local. L'objectif est de construire un avenir meilleur pour tous les citoyens de la ville.