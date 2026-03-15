Résultat de l'élection municipale 2026 au Lorrain : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Lorrain

Tête de listeListe
Justin Pamphile
Justin Pamphile Liste divers gauche
ENSEMBLE CONTINUONS À CONSTRUIRE LE LORRAIN
  • Justin Pamphile
  • Rose Liliane Adequin
  • René Michel-Etienne
  • Sonia Coldold
  • Olivier Jean-Denis
  • Paméla Patron
  • Gérard Cabrimol
  • Taïna Jourdain
  • Joseph Zelela
  • Gracieuse Olliva
  • Paul Galva
  • Mickaelle Joachim
  • Raymond Genevieve
  • Antoinette Cabrimol
  • Luc Lucien Victorin
  • Irène Vincente Thalmensy
  • Albert Lalung
  • Frédérique Yollande Leonil
  • Olivier Brieu
  • Noémie Duclovel
  • Sylvain Thalmensy
  • Lauriane Pernock
  • Richard Henriette
  • Céline Louisor
  • Berthier Verroux
  • Marie Mariello
  • Alban Basinc
  • Sabrina Gamot
  • Alex Duclovel
Tony Jean-Claude Tanic
Tony Jean-Claude Tanic Liste régionaliste
MOUVEMENT POPULAIRE LORRINOIS
  • Tony Jean-Claude Tanic
  • Katia Dordonne Ep Bellance
  • Michel Jalta
  • Laure Camille Lucienne Cledelin
  • Jean-Pierre Fulbert Sylvanise
  • Sylvie Romeo Ladeon
  • Leon Ravier
  • Stephanie Zapha Ep Abatord
  • Robert Michalon
  • Micheline Cabrimol
  • Thierry Jean Frontier
  • Rose Yolande Citony
  • Roland Diony
  • Yvette Hardim Ep Casuc
  • Julien Omer Marcelin
  • Paola Thomas Vildeuil
  • Stephane Loïc Gamot
  • Danielle Florence Novembre Ep Rabez
  • Jean-Jose Clement Rosalie
  • Sabrina Schenin-King
  • Justin Lesalles
  • Apolline Marie-Gabrielle Polomack
  • Bertrand Charles Tanic
  • Geraldine Ruster
  • Jean Lesbo
  • Brigitte Granvorka
  • Nito Saint-Albert Bartel
  • Philomene Helene Lucenay
  • Jean-Charles Jalta

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Justin Pamphile
Justin Pamphile (25 élus) Ensemble continuons a construire le lorrain 		2 327 69,62%
  • Justin Pamphile
  • Rose Liliane Hardim Epouse Adequin
  • René Michel-Etienne
  • Paméla Patron
  • Olivier Jean-Denis
  • Céline Louisor
  • Gérard Cabrimol
  • Gracieuse Olliva
  • Bertin Zoror
  • Sonia Coldold
  • Albert Lalung
  • Irène Vincente Levert Epouse Thalmensy
  • Joseph Zelela
  • Judith Denise Descas
  • Luc Lucien Victorin
  • Antoinette Cabrimol
  • Alban Basinc
  • Mickaëlle Brena Epouse Joachim
  • Léon Richard Henriette
  • Frédérique Yollande Leonil
  • Alex Christine
  • Noémie Duclovel
  • Sylvain Thalmensy
  • Marie Mariello
  • Yann Descas
Véronique Joachim Pamphile Oudiane
Véronique Joachim Pamphile Oudiane (3 élus) Agir pour le lorrain 		679 20,31%
  • Véronique Joachim Pamphile Oudiane
  • Gérard René Coly
  • Cornélie Marie Onier
Guy Annonay
Guy Annonay (1 élu) Yonn epi lot pou loren 		336 10,05%
  • Guy Annonay
Participation au scrutin Le Lorrain
Taux de participation 52,39%
Taux d'abstention 47,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 474

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Justin Pamphile
Justin Pamphile (25 élus) Rassemblement des forces lorrinoises 		3 400 69,70%
  • Justin Pamphile
  • Pamela Patron
  • Alban Basinc
  • Liliane Hardim
  • René Michel Etienne
  • Michelle Sorhaindo
  • Gérard Cabrimol
  • Gracieuse Olliva
  • Gerard Coly
  • Laurence Tesor Epse Audinay
  • Bertin Zoror
  • Laurence Carel
  • Lucien Victorin
  • Françoise Bartel
  • Lucien Abelkalon
  • Sonia Coldold
  • Olivier Jean-Denis
  • Denise Descas
  • Joseph Zelela
  • Maxence Menialec
  • Serge Henriette
  • Marie Mariello
  • Jean-Marc Manyri
  • Irene Thalmensy
  • Barthelemy Condoris
Guy Annonay
Guy Annonay (4 élus) "union pour un lorrain autrement" upla 		1 478 30,29%
  • Guy Annonay
  • Camille Michel-Etienne
  • Tony Tanic
  • Chantal Dalphrase
Participation au scrutin Le Lorrain
Taux de participation 74,87%
Taux d'abstention 25,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,94%
Nombre de votants 5 078

Villes voisines du Lorrain

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