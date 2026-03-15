Résultat de l'élection municipale 2026 au Lorrain : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Lorrain [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Lorrain sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Lorrain.
L'actu des élections municipales 2026 au Lorrain
13:45 - Impôts au Lorrain : un enjeu central pour 2026
Pour ce qui concerne la pression fiscale du Lorrain, la recette fiscale par foyer s'est établie à 762 € en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 623 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 53,01 % en 2024 (contre 28,97 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 667 900 euros de recettes en 2024, loin des 1 546 420 € récoltés en 2020 pour un taux stable d'environ 29,88 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette chute des recettes.
11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats au Lorrain
La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans au Lorrain est très instructive. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Justin Pamphile (Divers gauche) a distancé ses rivaux avec 69,62% des suffrages. À sa poursuite, Véronique Joachim Pamphile Oudiane (Ecologiste) a recueilli 20,31% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers gauche a rendu tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 au Lorrain, ce décor constitue un point de départ particulier. Renverser une majorité aussi écrasante sera le principal enjeu pour l'opposition ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - À quelle heure ferment les 7 bureaux de vote au Lorrain ?
Pour voter, les citoyens de l'agglomération pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 7 bureaux de vote du Lorrain. En 2026, les électeurs du Lorrain sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? La liste des prétendants en 2026 est affichée plus bas. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Lorrain
|Tête de listeListe
|
Justin Pamphile
Liste divers gauche
ENSEMBLE CONTINUONS À CONSTRUIRE LE LORRAIN
|
|
Tony Jean-Claude Tanic
Liste régionaliste
MOUVEMENT POPULAIRE LORRINOIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Justin Pamphile (25 élus) Ensemble continuons a construire le lorrain
|2 327
|69,62%
|
|Véronique Joachim Pamphile Oudiane (3 élus) Agir pour le lorrain
|679
|20,31%
|
|Guy Annonay (1 élu) Yonn epi lot pou loren
|336
|10,05%
|
|Participation au scrutin
|Le Lorrain
|Taux de participation
|52,39%
|Taux d'abstention
|47,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 474
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Justin Pamphile (25 élus) Rassemblement des forces lorrinoises
|3 400
|69,70%
|
|Guy Annonay (4 élus) "union pour un lorrain autrement" upla
|1 478
|30,29%
|
|Participation au scrutin
|Le Lorrain
|Taux de participation
|74,87%
|Taux d'abstention
|25,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,94%
|Nombre de votants
|5 078
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