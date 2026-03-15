Résultat municipale 2026 au Lorrain (97214) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Lorrain a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Lorrain, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Lorrain [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Justin PAMPHILE
Justin PAMPHILE (26 élus) ENSEMBLE CONTINUONS À CONSTRUIRE LE LORRAIN 		2 546 79,39%
  • Justin PAMPHILE
  • Rose Liliane ADEQUIN
  • René MICHEL-ETIENNE
  • Sonia COLDOLD
  • Olivier JEAN-DENIS
  • Paméla PATRON
  • Gérard CABRIMOL
  • Taïna JOURDAIN
  • Joseph ZELELA
  • Gracieuse OLLIVA
  • Paul GALVA
  • Mickaelle JOACHIM
  • Raymond GENEVIEVE
  • Antoinette CABRIMOL
  • Luc Lucien VICTORIN
  • Irène Vincente THALMENSY
  • Albert LALUNG
  • Frédérique Yollande LEONIL
  • Olivier BRIEU
  • Noémie DUCLOVEL
  • Sylvain THALMENSY
  • Lauriane PERNOCK
  • Richard HENRIETTE
  • Céline LOUISOR
  • Berthier VERROUX
  • Marie MARIELLO
Tony Jean-Claude TANIC
Tony Jean-Claude TANIC (3 élus) MOUVEMENT POPULAIRE LORRINOIS 		661 20,61%
  • Tony Jean-Claude TANIC
  • Katia DORDONNE EP BELLANCE
  • Michel JALTA
Participation au scrutin Le Lorrain
Taux de participation 52,49%
Taux d'abstention 47,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,76%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,20%
Nombre de votants 3 410

Source : ministère de l’Intérieur

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