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19:21 - Élections municipales au Lorrain : impact de la démographie et de l'économie locale Dans les rues du Lorrain, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 6 607 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 273 entreprises, Le Lorrain permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (47,34%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. La présence de 184 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 2,65%, participe à son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 1 899 euros/mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,47%, synonyme d'une situation économique instable. Finalement, au Lorrain, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

17:57 - Les données clés du vote RN au Lorrain Le mouvement lepéniste avait échoué à grimper sur le podium lors des élections locales au Lorrain en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 19,22% des votes lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 65,67% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 1,67% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop décevant, au Lorrain comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 29,81% pour les européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 21,11% pour le parti d'extrême droite. Il était ensuite relégué plus loin lors du vote définitif.

16:58 - Quels niveaux de participation au Lorrain aux dernières élections ? Pour rappel, l'abstention s'élevait à 47,61 % au Lorrain lors du dernier scrutin local, un chiffre assez faible alors que débutait la crise du Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été marquée par une abstention à 59,26 % dans la ville (40,74 % de participation). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 86,71 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 69,46 %, loin des 71,24 % affichés aux législatives de 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité souvent détournée des bureaux de vote par rapport aux moyennes françaises. Cette variable au Lorrain constituera quoi qu'il en soit une variable majeure pour ces municipales.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans au Lorrain Marcellin Nadeau (Régionaliste) avait remporté au premier tour des élections des députés au Lorrain en 2024 avec 39,00%. Juvénal Remir (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 21,11%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Marcellin Nadeau culminant à 69,27% des votes localement. Les élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt au Lorrain avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (29,81%), suivie par Valérie Hayer qui avait récolté 18,96% des votes. Cette analyse des scrutins de 2024 a donc révélé que Le Lorrain restait à l'époque une ville politiquement partagée, fortifiant sa position.

14:57 - Bien avant les municipales 2026, Le Lorrain est un territoire dont l'étiquette reste à définir L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Le Lorrain s'inscrit comme une ville politiquement partagée. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Le Lorrain privilégiaient la candidature de Jean-Luc Mélenchon (46,80%), surpassant ainsi Marine Le Pen avec 19,22%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 65,67%, contre 34,33% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Le Lorrain soutenaient en priorité Justin Pamphile (Régionaliste) avec 86,10% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Justin Pamphile virant de nouveau en tête avec 100,00% des voix.

12:58 - Impôts au Lorrain : un enjeu central pour 2026 Pour ce qui concerne la pression fiscale du Lorrain, la recette fiscale par foyer s'est établie à 762 € en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 623 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 53,01 % en 2024 (contre 28,97 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 667 900 euros de recettes en 2024, loin des 1 546 420 € récoltés en 2020 pour un taux stable d'environ 29,88 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette chute des recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats au Lorrain La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans au Lorrain est très instructive. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Justin Pamphile (Divers gauche) a distancé ses rivaux avec 69,62% des suffrages. À sa poursuite, Véronique Joachim Pamphile Oudiane (Ecologiste) a recueilli 20,31% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers gauche a rendu tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 au Lorrain, ce décor constitue un point de départ particulier. Renverser une majorité aussi écrasante sera le principal enjeu pour l'opposition ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.