Résultat municipale 2026 au Magny (36400) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Magny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Magny, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Magny [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme CHARTRON (12 élus) Proches de vous, engagés pour Le Magny
|350
|52,47%
|
|Régis MERLEN (3 élus) Le Magny : agir pour vous et avec vous
|317
|47,53%
|
|Participation au scrutin
|Le Magny
|Taux de participation
|81,60%
|Taux d'abstention
|18,40%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,88%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,46%
|Nombre de votants
|683
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale au Magny - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme CHARTRON (Ballotage) Proches de vous, engagés pour Le Magny
|298
|50,00%
|Régis MERLEN (Ballotage) Le Magny : agir pour vous et avec vous
|298
|50,00%
|Participation au scrutin
|Le Magny
|Taux de participation
|74,25%
|Taux d'abstention
|25,75%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,74%
|Nombre de votants
|620
Election municipale 2026 au Magny [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Magny sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Magny.
L'actu des élections municipales 2026 au Magny
18:38 - Des résultats tranchés à droite pour Magny il y a deux ans
Pour le tour unique des européennes 2024 au Magny, les votes s'étaient majoritairement orientés sur Jordan Bardella (39,53%). Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants du Magny accordaient leurs suffrages à Marc Siffert (Union de l'extrême droite) avec 38,03% au premier tour. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Nicolas Forissier (Les Républicains), avec 57,73%. Le contexte politique du Magny a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune reflétait une zone pivot, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.
15:57 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale au Magny ?
Les résultats des municipales précédentes au Magny ont offert un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Seule en lice, 'Ensemble, construisons l'avenir' a sans surprise rassemblé 280 voix (100,00%) dès le premier tour. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 au Magny, ce décor constitue un point de départ particulier. Au moment des résultats des municipales au Magny, l'attention se concentrera sur la capacité d'une alternative à voir le jour. Un indice est probablement donné dans la liste officielle des candidats.
13:58 - Les candidats en lice pour le second tour de la municipale au Magny
Comme l'indiquent les candidatures officielles pour le deuxième tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine, l'élection a donc une suite ce dimanche, avec Jérôme Chartron (DIV) et sa liste "Proches De Vous, Engagés Pour Le Magny" et Régis Merlen (DIV) et sa liste "Le Magny : Agir Pour Vous Et Avec Vous". L'heure de fermeture du bureau de vote du Magny a été fixée à 18 heures.
11:59 - Second tour incertain entre Jérôme Chartron et Régis Merlen
Dimanche dernier, c'est Jérôme Chartron qui s'est arrogé la première place en rassemblant 50,00 % des votes. Régis Merlen s'est classé deuxième avec 50,00 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Du côté de la mobilisation au Magny, le rendez-vous électoral a mobilisé 74,25 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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