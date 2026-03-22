Résultat municipale 2026 au Magny (36400) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Magny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Magny, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Magny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme CHARTRON
Jérôme CHARTRON (12 élus) Proches de vous, engagés pour Le Magny 		350 52,47%
  • Jérôme CHARTRON
  • Delphine ALAPETITE
  • Benoît BIRE
  • Stéphanie DUBREU
  • Philippe COULADON
  • Delphine FLOSSEAU
  • Didier BAUDIN
  • Catherine PLISSON
  • Yann LE BECHEC
  • Elise MOULIN
  • Laurent MOULIN
  • Valérie PRINCE
Régis MERLEN
Régis MERLEN (3 élus) Le Magny : agir pour vous et avec vous 		317 47,53%
  • Régis MERLEN
  • Sabrina SPIECZNY
  • Mathieu ALAPETITE
Participation au scrutin Le Magny
Taux de participation 81,60%
Taux d'abstention 18,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Nombre de votants 683

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale au Magny - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme CHARTRON
Jérôme CHARTRON (Ballotage) Proches de vous, engagés pour Le Magny 		298 50,00%
Régis MERLEN
Régis MERLEN (Ballotage) Le Magny : agir pour vous et avec vous 		298 50,00%
Participation au scrutin Le Magny
Taux de participation 74,25%
Taux d'abstention 25,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,74%
Nombre de votants 620

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