Résultat de l'élection municipale 2026 au Marigot : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Marigot

Tête de listeListe
Cynthia Yerro
Cynthia Yerro Divers
LE MARIGOT EN COMMUN
  • Cynthia Yerro
  • Sébastien Drame
  • Astrid Melicine
  • Hugues Cannenterre
  • Lisa Etienne
  • Steeve Idoménée
  • Malika Clairvoyant
  • Edgard Renaud Mirza
  • Jeanne Savilia
  • Daniel Michalon
  • Christiane Crispin
  • Jean-Marie Lorté
  • Livie éloïse
  • Richard Brédas
  • Arantxa Martiny
  • Antoine Rochefort
  • Doris Dorféans
  • Alick Michalon
  • Yveline étienne
  • Emile Permal
  • Steffy Vebobe
  • Michel Plésel
  • Mélissa Lésel
Mylène Heraclide
Mylène Heraclide Divers
DYNAMIQUE MARIGOTINE
  • Mylène Heraclide
  • Denis Courcet
  • Élodie Martiny
  • André Nelta
  • Johann Lesel
  • Jean-Pierre Mastail
  • Audrey Ecrabet
  • Max Mona
  • Célia Oliere
  • Thierry Francois
  • Annie-Claude Francois
  • Jean-Paul Colosse
  • Stéphanie Fse-E-Fsan
  • Franky Brudey
  • Andréa Jean-Baptiste
  • Franck David
  • Karlyn Couchy
  • Marc-Michel Narbonnais
  • Yolene Maville
  • José Matime
  • Sonia Fleural Epouse Francois
  • Gilbert Vitula
  • Régine Védérine
Médard Patrick Bredas
Médard Patrick Bredas Divers
L'ALLIANCE NOUVELLE
  • Médard Patrick Bredas
  • Christiane Yerro
  • Victor Rincon
  • Christelle Martinvalet ép Canatous
  • Alain Dultheo
  • Régine Bridier
  • Venance Bredas
  • Audrey Hilderal Bolo
  • Joseph Grandisson
  • Myrta Berimey ép Martinel
  • Ismaël Minard
  • Fany Lamien
  • Manuel Bredas
  • Marie Rincon
  • Manuel Martinvalet
  • Marie-Claire Giraud
  • Thomas Trobillant
  • Ingrid Lauretta
  • Michel Lesel
  • Germaine Gros-Desirs ép Pavilla
  • David Pelonde
  • Maria Sabin
  • Raphaël Plesel
Toussaint Joseph Peraste
Toussaint Joseph Peraste Divers
ENSEMBLE POUR UN MARIGOT FORT ET SOLIDAIRE
  • Toussaint Joseph Peraste
  • Rosine Herelle
  • Jocelyn Neizelien
  • Mylène Fleural
  • Max Michalon
  • Olivia Lucien
  • Emmanuel Heraclide
  • Noémie Dultheo
  • Jean Fortune
  • Clara Mambert
  • Guy-Alfred Maville
  • Gisèle Angol
  • Loïc Vahala
  • Mirette Marie-Claire
  • Jean-Charles Perrin
  • Gilberte Dantin
  • Juvénal Remir
  • Bénédicta Alama
  • Jonathan Peronet
  • Myriam Chery
  • Eddy Herelle
  • Mariette Martinet
  • Antoine Annonay

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Toussaint Joseph Peraste
Toussaint Joseph Peraste (18 élus) Ensemble pour un marigot fort et solidaire 		1 086 54,11%
  • Toussaint Joseph Peraste
  • Julie Thobor (Gros-Desirs)
  • Jocelyn Neizelien
  • Pie Rosine Herelle
  • Antoine Annonay
  • Thérèse Flora Cannenterre
  • Max Michalon
  • Clémence Peronet
  • Emmanuel Heraclide
  • Marie-Antoine Trobrillant Epouse Asselie
  • Vicky Anglo
  • Didiere Chabale Epouse Muhel
  • Guy Flandrina
  • Mylène Elisabeth Heraclide
  • Jean Fortune
  • Marie-Jessie Annonay
  • Jean-Claude Trobrillant
  • Marie-Loriane Peronet
Ange Lavenaire
Ange Lavenaire (3 élus) Union pour la promotion et l'animation de marigot 		545 27,15%
  • Ange Lavenaire
  • Marie-Line Annie Newton
  • Denis André Courcet
Médard Patrick Bredas
Médard Patrick Bredas (2 élus) L'alliance nouvelle 		376 18,73%
  • Médard Patrick Bredas
  • Christelle Audrey Martinvalet Epouse Canatous
Participation au scrutin Le Marigot
Taux de participation 64,08%
Taux d'abstention 35,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 064

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Toussaint Joseph Peraste
Toussaint Joseph Peraste Ensemble pour un marigot fort et solidaire 		848 49,47%
Ange Lavenaire
Ange Lavenaire Union pour la promotion et l'animation de marigot 		434 25,32%
Médard Patrick Bredas
Médard Patrick Bredas L'alliance nouvelle 		337 19,66%
Daniel Gros-Desirs
Daniel Gros-Desirs Ensemble batissons notre avenir 		95 5,54%
Participation au scrutin Le Marigot
Taux de participation 55,57%
Taux d'abstention 44,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 786

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Joseph Peraste
Joseph Peraste (21 élus) Ensemble pour un marigot fort et solidaire 		1 234 51,67%
  • Joseph Peraste
  • Julie Gros-Desirs
  • Jocelyn Neizelien
  • Rosine Herelle
  • Samuel Caumartin
  • Flora Cannenterre
  • Patrick Martinet
  • Marie-Antoine Asselie
  • Francois Martinet
  • Clemence Peronet
  • Emmanuel Heraclide
  • Line Muhel
  • Antoine Annonay
  • Jessie Annonay
  • Frederic Bridier
  • Victoire Matime
  • Daniel Gros-Desirs
  • Didiere Muhel
  • Max Michalon
  • Althea Oliere
  • Jean Fortune
Ange Lavenaire
Ange Lavenaire (6 élus) Union pour la promotion et l'animation de marigot (upam) 		1 154 48,32%
  • Ange Lavenaire
  • Célia Oliere
  • Philippe Augustine
  • Chantal Yvette Ravier
  • Lucien Pelonde
  • Mireille Gamot Ep Permal
Participation au scrutin Le Marigot
Taux de participation 75,93%
Taux d'abstention 24,07%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,79%
Nombre de votants 2 482

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Ange Lavenaire
Ange Lavenaire Union pour la promotion et l'animation de marigot (upam) 		948 41,18%
Joseph Peraste
Joseph Peraste Ensemble pour un marigot fort et solidaire 		780 33,88%
Médard Patrick Bredas
Médard Patrick Bredas L'alliance nouvelle 		411 17,85%
Frantz Michalon
Frantz Michalon Agir ensemble pour le marigot 		163 7,08%
Participation au scrutin Le Marigot
Taux de participation 73,39%
Taux d'abstention 26,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,04%
Nombre de votants 2 399

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