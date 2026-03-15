Résultat de l'élection municipale 2026 au Marigot : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Marigot [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Marigot sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Marigot.
L'actu des élections municipales 2026 au Marigot
13:45 - Le Marigot : la situation fiscale observée à l'approche des municipales
Si l'on observe la fiscalité du Marigot, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 25,52 % en 2024 (dernière date de relevé), pour un produit communal totalisant 125 790 € la même année, marquant une forte baisse face aux 528 430 € récoltés en 2020. Sa suppression pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui explique cette diminution significative de rendement pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal au Marigot est passé à 49,42 % en 2024 (contre 29,93 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal au Marigot a atteint 569 € en 2024 (contre 491 € en 2020).
11:59 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 au Marigot
Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans au Marigot se sont révélés très éclairants concernant la configuration politique locale. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Toussaint Joseph Peraste a dominé les débats avec 848 suffrages (49,47%). Deuxième, Ange Lavenaire a rassemblé 434 suffrages en sa faveur (25,32%). Un écart substantiel. Faute de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Toussaint Joseph Peraste l'a finalement emporté avec 54,11% des voix, face à Ange Lavenaire rassemblant 545 votants (27,15%) et Médard Patrick Bredas avec 18,73% des suffrages. L'éparpillement des voix a sans doute pesé., sécurisant 238 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Tenez-vous informé sur les élections municipales au Marigot
Les 5 bureaux de vote de la commune du Marigot sont accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux habitants de prendre une décision. Dans le cadre des élections municipales de 2026, les 3 080 électeurs du Marigot sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce rendez-vous électoral local suscite déjà de nombreuses attentes. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? Vous pouvez voir ci-dessous la liste des candidats aux municipales au Marigot. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Marigot
|Tête de listeListe
|
Cynthia Yerro
Divers
LE MARIGOT EN COMMUN
|
|
Mylène Heraclide
Divers
DYNAMIQUE MARIGOTINE
|
|
Médard Patrick Bredas
Divers
L'ALLIANCE NOUVELLE
|
|
Toussaint Joseph Peraste
Divers
ENSEMBLE POUR UN MARIGOT FORT ET SOLIDAIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Toussaint Joseph Peraste (18 élus) Ensemble pour un marigot fort et solidaire
|1 086
|54,11%
|
|Ange Lavenaire (3 élus) Union pour la promotion et l'animation de marigot
|545
|27,15%
|
|Médard Patrick Bredas (2 élus) L'alliance nouvelle
|376
|18,73%
|
|Participation au scrutin
|Le Marigot
|Taux de participation
|64,08%
|Taux d'abstention
|35,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 064
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Toussaint Joseph Peraste Ensemble pour un marigot fort et solidaire
|848
|49,47%
|Ange Lavenaire Union pour la promotion et l'animation de marigot
|434
|25,32%
|Médard Patrick Bredas L'alliance nouvelle
|337
|19,66%
|Daniel Gros-Desirs Ensemble batissons notre avenir
|95
|5,54%
|Participation au scrutin
|Le Marigot
|Taux de participation
|55,57%
|Taux d'abstention
|44,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 786
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joseph Peraste (21 élus) Ensemble pour un marigot fort et solidaire
|1 234
|51,67%
|
|Ange Lavenaire (6 élus) Union pour la promotion et l'animation de marigot (upam)
|1 154
|48,32%
|
|Participation au scrutin
|Le Marigot
|Taux de participation
|75,93%
|Taux d'abstention
|24,07%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,79%
|Nombre de votants
|2 482
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ange Lavenaire Union pour la promotion et l'animation de marigot (upam)
|948
|41,18%
|Joseph Peraste Ensemble pour un marigot fort et solidaire
|780
|33,88%
|Médard Patrick Bredas L'alliance nouvelle
|411
|17,85%
|Frantz Michalon Agir ensemble pour le marigot
|163
|7,08%
|Participation au scrutin
|Le Marigot
|Taux de participation
|73,39%
|Taux d'abstention
|26,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,04%
|Nombre de votants
|2 399
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