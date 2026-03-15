Résultat de l'élection municipale 2026 au Marigot : les infos en direct

Programme de Cynthia Yerro à Le Marigot (LE MARIGOT EN COMMUN)

Engagements pour l'enfance

Le programme vise à moderniser et sécuriser les écoles pour garantir la réussite de chaque enfant. Il inclut également le développement du sport et de la culture pour tous, avec des équipements adaptés et une école municipale des sports. La transmission de notre identité culturelle est également une priorité dans cette démarche.

Cohésion sociale

La mise en place de conseils de quartier et d'outils de consultation vise à renforcer la participation citoyenne. Soutenir les associations et valoriser l'engagement citoyen sont des axes essentiels pour faire vivre nos traditions. Cette approche vise à créer un lien fort entre la population et les instances municipales.

Mobilité et sécurité

Le programme prévoit de désenclaver les quartiers et de rénover les voiries pour améliorer la mobilité. Le développement de la mobilité douce et du transport solidaire est également au cœur des préoccupations. En parallèle, une culture de sécurité civile sera renforcée pour assurer la protection des citoyens.

Transparence municipale

Garantir une information continue à travers un site internet et des réseaux sociaux est essentiel pour la transparence. Le rapprochement entre élus et population se fera par des permanences régulières et la création d'un conseil citoyen. L'implication de la jeunesse dans la gouvernance locale est également une priorité pour l'équipe.