Résultat de l'élection municipale 2026 au Marigot : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Marigot [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Marigot sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Marigot.
L'actu des élections municipales 2026 au Marigot
11:47 - Qui est en tête au Marigot avant le 2e tour de cette municipale 2026 ?
Pour le lancement des municipales au Marigot, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le scrutin s'est soldé par une participation de 62,46 % localement. C'est Toussaint Joseph Peraste qui a terminé premier en récoltant 33,46 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Cynthia Yerro est arrivée en deuxième position avec 32,35 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. La première place, déjà obtenue en 2020, a été conservée pour Toussaint Joseph Peraste, mais il a subi néanmoins un fort recul de 16 points comparé à 2020. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Mylène Heraclide a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. De son côté, Médard Patrick Bredas a récolté 16,09 % des voix, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Marigot
Le deuxième tour des élections municipales au Marigot a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Cynthia Yerro
Divers
LE MARIGOT EN COMMUN
|
|
Toussaint Joseph Peraste
Divers
ENSEMBLE POUR UN MARIGOT FORT ET SOLIDAIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Marigot
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Toussaint Joseph PERASTE (Ballotage) ENSEMBLE POUR UN MARIGOT FORT ET SOLIDAIRE
|632
|33,46%
|Cynthia YERRO (Ballotage) LE MARIGOT EN COMMUN
|611
|32,35%
|Mylène HERACLIDE (Ballotage) DYNAMIQUE MARIGOTINE
|342
|18,10%
|Médard Patrick BREDAS (Ballotage) L'ALLIANCE NOUVELLE
|304
|16,09%
|Participation au scrutin
|Le Marigot
|Taux de participation
|62,46%
|Taux d'abstention
|37,54%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,98%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,90%
|Nombre de votants
|1 945
Source : ministère de l’Intérieur
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