Résultat de l'élection municipale 2026 au Marigot : les résultats du 2e tour

Programme de Cynthia Yerro à Le Marigot (LE MARIGOT EN COMMUN)

Urgences pour l'enfance

Le programme met l'accent sur la modernisation et la sécurisation des écoles afin de garantir la réussite de chaque enfant. Il prévoit également le développement du sport et de la culture pour tous, avec des équipements adaptés et une école municipale des sports. Ces initiatives visent à renforcer l'éducation et à promouvoir l'identité locale.

Cohésion sociale

Pour favoriser la cohésion sociale, des conseils de quartier et des outils de consultation seront mis en place pour garantir une communication directe avec la population. Le soutien aux associations et la valorisation de l'engagement citoyen sont également des priorités. Ces actions visent à faire vivre les traditions et à renforcer l'identité communautaire.

Mobilité et sécurité

Le programme prévoit des mesures pour désenclaver les quartiers et rénover les voiries, tout en développant la mobilité douce et le transport solidaire. La sécurité civile sera renforcée par un plan communal de sauvegarde et la désignation de référents de quartier. Ces initiatives visent à améliorer la sécurité et l'accessibilité pour tous les citoyens.

Gouvernance et transparence

La gouvernance sera améliorée par la garantie d'une information continue via un site internet et des réseaux sociaux. Des permanences régulières et un conseil citoyen permettront de rapprocher les élu-es de la population. L'implication de la jeunesse dans les décisions municipales sera également encouragée pour renforcer la transparence et la participation citoyenne.