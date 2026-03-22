Résultat de l'élection municipale 2026 au Marigot : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Marigot

Le deuxième tour des élections municipales au Marigot a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Cynthia Yerro
Cynthia Yerro Divers
LE MARIGOT EN COMMUN
  • Cynthia Yerro
  • Sébastien Drame
  • Astrid Melicine
  • Hugues Cannenterre
  • Lisa Etienne
  • Steeve Idoménée
  • Malika Clairvoyant
  • Edgard Renaud Mirza
  • Jeanne Savilia
  • Daniel Michalon
  • Christiane Crispin
  • Jean-Marie Lorté
  • Livie éloïse
  • Richard Brédas
  • Arantxa Martiny
  • Antoine Rochefort
  • Doris Dorféans
  • Alick Michalon
  • Yveline étienne
  • Emile Permal
  • Steffy Vebobe
  • Michel Plésel
  • Mélissa Lésel
Toussaint Joseph Peraste
Toussaint Joseph Peraste Divers
ENSEMBLE POUR UN MARIGOT FORT ET SOLIDAIRE
  • Toussaint Joseph Peraste
  • Rosine Herelle
  • Jocelyn Neizelien
  • Mylène Fleural
  • Max Michalon
  • Olivia Lucien
  • Emmanuel Heraclide
  • Noémie Dultheo
  • Jean Fortune
  • Clara Mambert
  • Guy-Alfred Maville
  • Gisèle Angol
  • Loïc Vahala
  • Mirette Marie-Claire
  • Jean-Charles Perrin
  • Gilberte Dantin
  • Juvénal Remir
  • Bénédicta Alama
  • Jonathan Peronet
  • Myriam Chery
  • Eddy Herelle
  • Mariette Martinet
  • Antoine Annonay

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Marigot

Tête de listeListe Voix % des voix
Toussaint Joseph PERASTE
Toussaint Joseph PERASTE (Ballotage) ENSEMBLE POUR UN MARIGOT FORT ET SOLIDAIRE 		632 33,46%
Cynthia YERRO
Cynthia YERRO (Ballotage) LE MARIGOT EN COMMUN 		611 32,35%
Mylène HERACLIDE
Mylène HERACLIDE (Ballotage) DYNAMIQUE MARIGOTINE 		342 18,10%
Médard Patrick BREDAS
Médard Patrick BREDAS (Ballotage) L'ALLIANCE NOUVELLE 		304 16,09%
Participation au scrutin Le Marigot
Taux de participation 62,46%
Taux d'abstention 37,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Nombre de votants 1 945

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Martinique ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Martinique. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines du Marigot

En savoir plus sur Le Marigot