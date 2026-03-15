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19:21 - Démographie et politique au Marigot, un lien étroit Quel portrait faire du Marigot, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec une population de 2 991 habitants répartis dans 1 737 logements, cette localité présente une densité de 138 habitants/km². Ses 120 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 838 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la localité, 12,40% des résidents sont des enfants, et 12,00% de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 19,63% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 16 539 € par an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 23,57%, révélant une situation économique en demi-teinte. Au Marigot, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN progresse-t-il au Marigot ? Le mouvement lepéniste n'était pas représenté au moment de la dernière municipale au Marigot il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 16,11% des voix comptabilisées lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 62,89% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 1,94% au parti lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, au Marigot comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 25,27% aux élections européennes. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 17,30% pour le Rassemblement national. Il était ensuite écarté du trio de tête lors du vote final.

16:58 - Marigot : 55,57 % de votants aux dernières municipales Les données de 2020 montrent qu'au premier tour des municipales au Marigot, l'abstention frappait 44,43 % des électeurs (en deçà de la moyenne nationale), la pandémie du coronavirus ayant fortement impacté la compétition. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été définie par une abstention à 63,62 % dans la ville (la participation grimpant à 36,38 %). La fuite des électeurs atteignait quant à elle 89,51 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 72,63 %, contre 79,18 % en 2022. Prendre du recul sur cette évolution lors des dernières élections permet d'identifier Le Marigot comme une commune assez abstentionniste en comparaison de la moyenne. Dans le cadre de l'élection municipale de 2026 au Marigot, ce facteur jouera en définitive un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Les européennes et législatives de 2024 : quels résultats au Marigot ? Les législatives au Marigot du printemps 2024, plaçaient Marcellin Nadeau (Régionaliste) en tête avec 54,20% au premier tour, devant Yan Monplaisir (Divers droite) avec 18,96%. Le second round n'a pas changé grand chose, Marcellin Nadeau culminant à 78,45% des votes dans la commune. Lors du match européen près d'un mois plus tôt, les citoyens du Marigot avaient cette fois soutenu l'équipe menée par Jordan Bardella avec 25,27% des votes. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 révèle ainsi que Le Marigot demeurait à l'époque un territoire difficile à étiqueter, confortant son orientation.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans au Marigot : les résultats qu'il faut comprendre Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Le Marigot privilégiaient la candidature de Jean-Luc Mélenchon (50,14%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 19,16%. Le duel final se soldait finalement par un score de 62,89% pour Marine Le Pen, contre 37,11% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Le Marigot plébiscitaient Marcellin Nadeau (Régionaliste) avec 68,01% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 100,00% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Le Marigot un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Le Marigot : la situation fiscale observée à l'approche des municipales Si l'on observe la fiscalité du Marigot, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 25,52 % en 2024 (dernière date de relevé), pour un produit communal totalisant 125 790 € la même année, marquant une forte baisse face aux 528 430 € récoltés en 2020. Sa suppression pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui explique cette diminution significative de rendement pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal au Marigot est passé à 49,42 % en 2024 (contre 29,93 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal au Marigot a atteint 569 € en 2024 (contre 491 € en 2020).

11:59 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 au Marigot Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans au Marigot se sont révélés très éclairants concernant la configuration politique locale. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Toussaint Joseph Peraste a dominé les débats avec 848 suffrages (49,47%). Deuxième, Ange Lavenaire a rassemblé 434 suffrages en sa faveur (25,32%). Un écart substantiel. Faute de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Toussaint Joseph Peraste l'a finalement emporté avec 54,11% des voix, face à Ange Lavenaire rassemblant 545 votants (27,15%) et Médard Patrick Bredas avec 18,73% des suffrages. L'éparpillement des voix a sans doute pesé., sécurisant 238 voix supplémentaires entre les deux tours.