Résultat municipale 2026 au Marigot (97225) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Marigot a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Marigot, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Marigot [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Toussaint Joseph PERASTE
Toussaint Joseph PERASTE ENSEMBLE POUR UN MARIGOT FORT ET SOLIDAIRE 		632 33,46%
Cynthia YERRO
Cynthia YERRO LE MARIGOT EN COMMUN 		611 32,35%
Mylène HERACLIDE
Mylène HERACLIDE DYNAMIQUE MARIGOTINE 		342 18,10%
Médard Patrick BREDAS
Médard Patrick BREDAS L'ALLIANCE NOUVELLE 		304 16,09%
Participation au scrutin Le Marigot
Taux de participation 62,46%
Taux d'abstention 37,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Nombre de votants 1 945

Source : ministère de l’Intérieur

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