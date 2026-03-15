Résultat de l'élection municipale 2026 au Marin : les infos en direct

Programme de Michelle Bonnaire à Le Marin (SOLIDAIRE POUR LE MARIN)

Engagement pour le Marin

Michelle BONNAIRE se présente comme une candidate engagée pour le bien-être des habitants du Marin. Son parcours de plus de 25 ans témoigne de sa détermination à défendre les intérêts de la communauté. Elle prône une gestion transparente et un contrat de confiance avec les citoyens.

Inclusion et solidarité

Le projet de Michelle BONNAIRE met l'accent sur l'inclusion de tous les habitants, en particulier ceux qui se sentent oubliés. Avec son équipe, elle souhaite transformer l'exclusion en opportunités pour chacun, en favorisant la bienveillance et le soutien mutuel. L'objectif est de créer des projets communs qui permettent à tous de s'épanouir.

Projets structurants

Le programme électoral inclut plusieurs projets majeurs, tels que le Pôle Intergénérationnel de Santé et de Vitalité et le Pôle Sécurité & Services Techniques. Ces initiatives visent à améliorer les infrastructures et les services pour les habitants du Marin. Chaque projet est conçu pour répondre aux besoins spécifiques de la communauté tout en respectant l'environnement.

Priorités de développement

Les priorités de Michelle BONNAIRE incluent la protection des plus fragiles, le soutien à la jeunesse et l'amélioration du cadre de vie. Elle souhaite également valoriser le tourisme en mettant en avant le patrimoine culturel du Marin. Ces axes de développement visent à créer un avenir prospère et solidaire pour tous les habitants.