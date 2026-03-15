Résultat de l'élection municipale 2026 au Marin : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Marin

Tête de listeListe
Michelle Bonnaire
Michelle Bonnaire Liste régionaliste
SOLIDAIRE POUR LE MARIN
  • Michelle Bonnaire
  • Maurice Mian
  • Angéla Riskwait
  • Olivier Vassard
  • Estella Nilor
  • Claudel Filet
  • Valérie Bonnaire
  • Maurice Amory Dumanoir
  • Yanessa Marville
  • Jean-Robert Pancrate
  • Manuella Nicole
  • Eric Doran
  • Evelyne Agathine
  • David Doré
  • Nicole Plessier
  • Christophe Marville
  • Germaine Antiope
  • David Farade
  • Marynella Malle
  • Jocelyn Prudent
  • Delcina Bolivard
  • Dominique Victorin
  • Nadiège Malle
  • Fabien Lyte
  • Muriel Pancrate
  • Maurille Guy
  • Claudine Simonin
  • Raymond Edmond
  • Mexane Bonnaire
Yvonne Tritz
Yvonne Tritz Liste divers gauche
MARIN AN KONFYANS
  • Yvonne Tritz
  • Hervé Edmond
  • Leila Lamrhari
  • Boniface Mandouki
  • Chantal Coran
  • Michel Hieu
  • Myriam Loupy
  • Jocelyn Modestin
  • Olivia Pancrate
  • Bruno Franciette
  • Veronique Touahri
  • Sylvère Guy
  • Séverine Arsene
  • Anthony Remy
  • Patricia Brival
  • Alex M'Benny
  • Laurentina Louis-Joseph
  • Bruno Aurokiom
  • Ingrid Comprelle
  • Symphor Frédéric
  • Rita Lamon
  • Hubert Brival
  • Makéda Hayot
  • Cyril Degras
  • Chantale Kanor
  • Henri Nicole
  • Samantha Tom
  • Patrick Hieu
  • Suzy Hierso
  • Fabrice Café
  • Prescillia Valoise
José Mirande
José Mirande Liste divers gauche
DYNAMIQUE MARINOISE
  • José Mirande
  • Chantal Allaguy-Salachy
  • Michel Marville
  • Corinne Bonnaire Anglionin
  • Patrick Louis-Joseph
  • Sabrina Bache
  • Eric Mathieu
  • Valérie Bernadine
  • Dominique Franciette
  • Thérèse Lenerand
  • Jean-Yves Bonnaire
  • Nathanaëlle Ennoyotie
  • Emmanuel Marie-Angelique
  • Franceline Edmond
  • Paul-André Boungo
  • Sylviane Thibaut
  • Miguel Zaire
  • Amelie Zaire
  • Donald Dogue
  • Graziella Bourdais
  • Jean-Raymond Neris
  • Marie-France Ponceau
  • Ernest Orlay
  • Marie-Alice Prudent
  • Alphonse Degras
  • Alice Laviolette
  • Benoît Pinel-Fereol
  • Micheline Zamy
  • Emile Gabriel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
José Mirande
José Mirande (22 élus) Dynamique marinoise 		2 116 52,99%
  • José Mirande
  • Chantal Allaguy-Salachy
  • Michel Marville
  • Micheline Zamy
  • Patrick Louis Joseph
  • Corinne Bonnaire Anglionin
  • Miguel Zaire
  • Thérèse Lenerand
  • Emile Gabriel
  • Valérie Bernadine
  • Eric Mathieu
  • Sylvia Hieu
  • Ernest Orlay
  • Erika Sivatte
  • Roger Calcul
  • Christine Ozier-Lafontaine
  • Antony Nouel
  • Sabrina Bache
  • Willy Francois-Lubin
  • Agnès Prillieux
  • Benoît Pinel-Fereol
  • Marie-Agnès Filet
Yvonne Dominique Tritz
Yvonne Dominique Tritz (7 élus) Le marin en avant 		1 877 47,00%
  • Yvonne Dominique Tritz
  • André Armougon
  • Claudine Marville (Ega)
  • Jimmy Telga
  • Leïla Lamrhari
  • Raymond Janvier
  • Maryse Lamon
Participation au scrutin Le Marin
Taux de participation 60,39%
Taux d'abstention 39,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 097

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yvonne Dominique Tritz
Yvonne Dominique Tritz Le marin en avant 		1 327 38,00%
José Mirande
José Mirande Dynamique marinoise 		1 294 37,05%
Michelle Bonnaire
Michelle Bonnaire Alliance nouvelle democratique 		341 9,76%
Joseph Belrose
Joseph Belrose Le marin uni 		329 9,42%
Erick Elore
Erick Elore Marin autrement, terre d'excellence 		201 5,75%
Participation au scrutin Le Marin
Taux de participation 53,25%
Taux d'abstention 46,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 600

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Rodolphe Desire
Rodolphe Desire (23 élus) Le marin en avant 		2 220 55,03%
  • Rodolphe Desire
  • Yvonne Tritz
  • Jocelyn Germe
  • Danièle Cayau
  • Raymond Janvier
  • Maryse Lamon
  • Erick Elore
  • Ingrid Naffer
  • Jude Pancrate
  • Claudia Menard
  • Boniface Maxime Mandouki
  • Antoinette Remy
  • Alex Lenerand
  • Leïla Fage
  • Christian Dachir
  • Claire Mori
  • Guy- Andre Lagrandcourt
  • Denise Sinzele
  • Jimmy Zaire
  • Delcina Bolivard
  • Simonard Mori
  • Maguy Eustache
  • Raphaël Belrose
José Mirande
José Mirande (6 élus) Le grand rassemblement marinois 		1 814 44,96%
  • José Mirande
  • Micheline Zamy
  • Joseph Belrose
  • Michelle Bonnaire
  • Charles Edmond
  • Clarisse Jean Privat
Participation au scrutin Le Marin
Taux de participation 61,90%
Taux d'abstention 38,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,75%
Nombre de votants 4 191

Villes voisines du Marin

En savoir plus sur Le Marin