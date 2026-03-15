Résultat de l'élection municipale 2026 au Marin : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Marin [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Marin sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Marin.
L'actu des élections municipales 2026 au Marin
13:45 - José MIRANDE a-t-il augmenté les impôts au Marin ?
Au Marin, en matière d'impôts locaux, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 886 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 621 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à un peu plus de 52,10 % en 2024 (contre 32,61 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 359 850 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 1,00447 million d'euros engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 15,46 %. Cette taxe est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.
11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales au Marin
Au Marin, les résultats du scrutin municipal de 2020 ont été particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. À l'issue du premier passage aux urnes, Yvonne Dominique Tritz (Divers gauche) a terminé en tête en obtenant 1 327 suffrages (38,00%). À ses trousses, José Mirande (Divers gauche) a rassemblé 1 294 votes (37,05%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Michelle Bonnaire (Divers gauche), glanant 9,76% des électeurs. Avec un écart aussi ténu, la fin du 2ème tour se montrait nébuleuse. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. José Mirande l'a finalement emporté avec 52,99% des bulletins, face à Yvonne Dominique Tritz avec 47,00% des votants. La dynamique a fini par s'inverser, confirmant le basculement que ce score étriqué laissait présager. José Mirande a pu profiter du report de voix des électeurs de Michelle Bonnaire, sécurisant 789 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales au Marin
Les 7 bureaux de vote de l'agglomération du Marin ferment à 18 h. Les municipales de 2026 doivent permettre aux votants du Marin de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce scrutin s’annonce déterminant pour l’avenir politique de l'agglomération. Le bilan du dernier mandat ouvrira-t-il la voie à un nouveau cap politique ? Parcourez ci-dessous la liste des candidats au Marin. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Marin
|Tête de listeListe
|
Michelle Bonnaire
Liste régionaliste
SOLIDAIRE POUR LE MARIN
|
|
Yvonne Tritz
Liste divers gauche
MARIN AN KONFYANS
|
|
José Mirande
Liste divers gauche
DYNAMIQUE MARINOISE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|José Mirande (22 élus) Dynamique marinoise
|2 116
|52,99%
|
|Yvonne Dominique Tritz (7 élus) Le marin en avant
|1 877
|47,00%
|
|Participation au scrutin
|Le Marin
|Taux de participation
|60,39%
|Taux d'abstention
|39,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 097
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yvonne Dominique Tritz Le marin en avant
|1 327
|38,00%
|José Mirande Dynamique marinoise
|1 294
|37,05%
|Michelle Bonnaire Alliance nouvelle democratique
|341
|9,76%
|Joseph Belrose Le marin uni
|329
|9,42%
|Erick Elore Marin autrement, terre d'excellence
|201
|5,75%
|Participation au scrutin
|Le Marin
|Taux de participation
|53,25%
|Taux d'abstention
|46,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 600
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rodolphe Desire (23 élus) Le marin en avant
|2 220
|55,03%
|
|José Mirande (6 élus) Le grand rassemblement marinois
|1 814
|44,96%
|
|Participation au scrutin
|Le Marin
|Taux de participation
|61,90%
|Taux d'abstention
|38,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,75%
|Nombre de votants
|4 191
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