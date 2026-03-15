Résultat municipale 2026 au Marin (97290) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé au Marin. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales au Marin, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Marin [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
José MIRANDE
José MIRANDE DYNAMIQUE MARINOISE 		1 175 68,16%
Yvonne TRITZ
Yvonne TRITZ MARIN AN KONFYANS 		447 25,93%
Michelle BONNAIRE
Michelle BONNAIRE SOLIDAIRE POUR LE MARIN 		102 5,92%
Participation au scrutin Le Marin Partiels *
Taux de participation 54,75%
Taux d'abstention 45,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Nombre de votants 1 780

* Résultats partiels sur 57% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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