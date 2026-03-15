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19:21 - Le Marin : quand les données démographiques façonnent les urnes La démographie et le contexte socio-économique du Marin contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les municipales. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans l'agglomération, 13,73% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 33,97% ont 60 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 18 831 € par an peut être l'expression d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de familles monoparentales (42,19%) met en lumière des besoins de suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (18,58%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction au Marin mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 24,00% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Au Marin, le vote RN s'annonce puissant aux élections de 2026 Le mouvement nationaliste n'avait pas fait d'étincelles lors de l'élection municipale au Marin il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 12,58% des votes lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 59,44% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 0,92% au candidat RN au tour 1. Un score trop limité, au Marin comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 17,08% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Le mouvement nationaliste était inexistant localement.

16:58 - Au Marin, 53,25 % de participation aux dernières municipales Dans le cadre de cette élection municipale de 2026 au Marin, l'absence ou non de votants dans les isoloirs jouera un rôle déterminant sur les résultats locaux. Pour rappel, l'abstention se montait à 46,75 % lors des précédentes élections municipales, en deçà de la moyenne nationale, beaucoup d'électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause de l'épidémie de coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est toutefois arrêté à 62,75 %. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 89,30 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 73,62 %, contre 78,61 % en 2022. Zoomer sur cette évolution lors des dernières élections permet de ranger Le Marin comme une contrée distancée du processus électoral par rapport au reste de la France.

15:59 - Au Marin, les élections d'il y a deux ans en faveur de le bloc de gauche Au printemps 2024, les élections législatives au Marin avaient propulsé aux avants-postes Jean-Philippe Nilor (Régionaliste) avec 64,64% au premier tour, devant Louis Boutrin (Ecologistes) avec 10,03%. Le second round n'a pas changé grand chose, Jean-Philippe Nilor culminant à 88,03% des voix dans la localité. Les élections européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée au Marin avaient cette fois vu s'imposer la liste de Raphaël Glucksmann (20,03%), avec en deuxième position la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait obtenu 18,41% des voix. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Dernière présidentielle au Marin : les résultats à comprendre Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Le Marin accordaient leurs suffrages à Jean-Philippe Nilor (Régionaliste) avec 67,30% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 100,00% des suffrages. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat qui avait précédé, les citoyens de Le Marin votaient précédemment en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (55,45%), devant Emmanuel Macron avec 16,96%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 59,44% pour Marine Le Pen, contre 40,56% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Le Marin comme une ville politiquement partagée.

12:58 - José MIRANDE a-t-il augmenté les impôts au Marin ? Au Marin, en matière d'impôts locaux, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 886 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 621 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à un peu plus de 52,10 % en 2024 (contre 32,61 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 359 850 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 1,00447 million d'euros engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 15,46 %. Cette taxe est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales au Marin Au Marin, les résultats du scrutin municipal de 2020 ont été particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. À l'issue du premier passage aux urnes, Yvonne Dominique Tritz (Divers gauche) a terminé en tête en obtenant 1 327 suffrages (38,00%). À ses trousses, José Mirande (Divers gauche) a rassemblé 1 294 votes (37,05%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Michelle Bonnaire (Divers gauche), glanant 9,76% des électeurs. Avec un écart aussi ténu, la fin du 2ème tour se montrait nébuleuse. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. José Mirande l'a finalement emporté avec 52,99% des bulletins, face à Yvonne Dominique Tritz avec 47,00% des votants. La dynamique a fini par s'inverser, confirmant le basculement que ce score étriqué laissait présager. José Mirande a pu profiter du report de voix des électeurs de Michelle Bonnaire, sécurisant 789 voix supplémentaires entre les deux tours.