Résultat de l'élection municipale 2026 au Mée-sur-Seine : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Mée-sur-Seine [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Mée-sur-Seine sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Mée-sur-Seine.
L'actu des élections municipales 2026 au Mée-sur-Seine
13:46 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité du Mée-sur-Seine
Au Mée-sur-Seine, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 16,00 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 195 930 € la même année. Une somme bien en-dessous des 4 363 850 € engrangés en 2020. Précisons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron limitant drastiquement son rendement et contraignant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux au Mée-sur-Seine atteint désormais 44,62 % en 2024 (contre 26,62 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne au Mée-sur-Seine s'est chiffrée à environ 954 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 913 € quatre ans auparavant.
11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Franck Vernin au Mée-sur-Seine
Les résultats des élections municipales il y a six ans au Mée-sur-Seine ont fourni un tableau détaillé des forces politiques en présence. Dès le premier tour à l'époque, Franck Vernin (Union des Démocrates et Indépendants) a fait la course en tête avec 2 322 bulletins (60,21%). À sa poursuite, Nathalie Dauvergne-Jovin (Divers gauche) a recueilli 1 534 votes (39,78%). Ce triomphe au premier tour de Franck Vernin a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ce scrutin de 2026 au Mée-sur-Seine, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. La tâche s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition face à ce triomphe écrasant, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Elections au Mée-sur-Seine : les horaires des 8 bureaux de vote
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 8 bureaux de vote du Mée-sur-Seine sont les suivants : de 8 h à 18 h. À l’occasion des élections municipales 2026, les habitants du Mée-sur-Seine devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local suscite déjà de nombreuses attentes. Le bilan du dernier mandat permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? La liste de ceux qui souhaitent diriger la commune après les élections municipales 2026 au Mée-sur-Seine est affichée plus bas. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Mée-sur-Seine
|Tête de listeListe
|
Franck Vernin
Liste d'union au centre
Le Mée pour Vous, Le Mée pour Tous
|
|
Jérôme Louis
Liste du Rassemblement National
Unis pour Le Mée
|
|
Hamza El Hiyani
Liste divers centre
VOIX MÉENNE
|
|
Nathalie Dauvergne-Jovin
Liste divers gauche
RASSEMBLÉS POUR LE MÉE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Vernin (28 élus) Le mée pour vous, le mée pour tous
|2 322
|60,21%
|
|Nathalie Dauvergne-Jovin (7 élus) Rassemblés pour le mée
|1 534
|39,78%
|
|Participation au scrutin
|Le Mée-sur-Seine
|Taux de participation
|37,54%
|Taux d'abstention
|62,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 992
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Vernin (29 élus) Le mee pour vous, le mee pour tous
|3 344
|56,82%
|
|Jean-Pierre Guerin (5 élus) Un nouveau depart pour le mee
|1 693
|28,76%
|
|Nurcan Yazici (1 élu) Collectif m.e.e., au service de tous
|547
|9,29%
|
|Jean-Pierre Poupard Le mee-sur-seine ville citoyenne
|301
|5,11%
|Participation au scrutin
|Le Mée-sur-Seine
|Taux de participation
|55,86%
|Taux d'abstention
|44,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,32%
|Nombre de votants
|6 087
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