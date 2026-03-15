Résultat de l'élection municipale 2026 au Mée-sur-Seine : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Mée-sur-Seine

Tête de listeListe
Franck Vernin
Franck Vernin Liste d'union au centre
Le Mée pour Vous, Le Mée pour Tous
  • Franck Vernin
  • Maxelle Thevenin
  • Serge Durand
  • Maggy Piret
  • Valentin Bayoud
  • Ouda Berradia
  • Neima Tounkara
  • Stéphanie Guy
  • Denis Didierlaurent
  • Consuelo Pavan
  • Fabien Fosse
  • Yasmine Guendouz
  • Richie Bakala Mateta
  • Anna Priscille Nyemb Wea
  • Yannick Leboeuf
  • Jocelyne Bak
  • Denis Grivalliers
  • Aurélie Durand
  • Jaouad Zaki
  • Justine Kengne
  • Georges Auricoste
  • Lidwine Schynkel
  • Benoît Baton
  • Sonia Aoulmi
  • Erwann Mossot
  • Rheine Watson
  • Eric Liméa
  • Sophie Guillot
  • Didier Desart
  • Nahida Dhunny
  • Claude Sacré
  • Bérivan Aydin
  • Alexandre Mansilla
  • Cathy Bonnal
  • Taoufik Bentej
Jérôme Louis
Jérôme Louis Liste du Rassemblement National
Unis pour Le Mée
  • Jérôme Louis
  • Mounia Simonin
  • Francisco Martins
  • Marie-Claude Roux
  • David Conceiçao
  • Céline Chouraki
  • Alexandre Chretien
  • Jocelyne Marcel
  • Rabaïe Ben Amer
  • Martine Besse
  • Karl-Heinz Lemburg
  • Valérie Raynal
  • Kacou Serge Koffi
  • Elisabeth Vergnes
  • Abraham Tobaly
  • Anna-Christina Salvado
  • Sezgin Eski
  • Anne-Marie Rochias
  • Didier Bordier
  • Bénédicte Robin
  • Alain Pannier
  • Alison Bristuile
  • Jean-Denis Laporte
  • Claudine Pannier
  • Jean-Yves Rio
  • Aline Furon
  • Emmael Tayot
  • Marie-Agnès Bonnet de Viller
  • Raoul Chatelain
  • Maria Madeira
  • Georges Ponsot
  • Monique Loiret
  • Laurent Tobaly
Hamza El Hiyani
Hamza El Hiyani Liste divers centre
VOIX MÉENNE
  • Hamza El Hiyani
  • Chantale Thomas
  • Mehdi Lefeuvre
  • Jocelyne Vernon
  • Pascal Bertaux
  • Nadia Diop
  • Alassane Sow
  • Catherine Borgne
  • Baptiste Bertaux
  • Mireille Bordenave
  • Renaud Poirel
  • Jessica Anguehard
  • Hersen Biluila
  • Aurélie Bondu
  • Ausman Abdul
  • Meryem Arzu
  • Krobea Heneson
  • Aysel Yazici
  • Samy Bouchi
  • Antonella Denga
  • Raphaël Sedkaoui
  • Julie Daniel
  • Philippe Lespinasse
  • Karine Brague
  • Thierno Dramé
  • Lucienne Dansicare
  • Julien Hego
  • Allyson Marques
  • Cédric Boumba
  • Lindsay Toussaint
  • Sinan Erbil
  • Sylvie Delmas
  • Maaz Butt
  • Carole Nowicki
  • Charles Lefranc
Nathalie Dauvergne-Jovin
Nathalie Dauvergne-Jovin Liste divers gauche
RASSEMBLÉS POUR LE MÉE
  • Nathalie Dauvergne-Jovin
  • Micaylou Diallo
  • Angélique Decros Rocher
  • Matthieu Perez
  • Karine Roubertie
  • Henri Lescat
  • Émilie Duchene
  • Jean-Paul Delourme
  • Alicia Joaquina Santos
  • Didier Dauron
  • Françoise Guillochon
  • Jérémie Delcourt
  • Clémentine Sayette
  • Christian Doualla Etouke
  • Aurélie Dewandel
  • Christian Giraudon
  • Marie Le Duc
  • Abdelouahed Belkheiri
  • Candice Ngantsui-Ouabo
  • Robert Samyn
  • Isabelle Berthel
  • Bernard Casanova
  • Sylvie Coyez
  • Jean-Luc Richard
  • Darling Ngassa
  • Christophe Mudry
  • Bernadette Maria Jaillet
  • Steve Dugast
  • Sonia Elvira Mansilla
  • Pierre Cottier
  • Ghislaine Nadeau
  • Farid Anseur
  • Nelly Gobillot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck Vernin
Franck Vernin (28 élus) Le mée pour vous, le mée pour tous 		2 322 60,21%
  • Franck Vernin
  • Nadia Diop
  • Serge Durand
  • Ouda Berradia
  • Denis Didierlaurent
  • Jocelyne Bak
  • Christian Quillay
  • Sylvie Rigault
  • Christian Genet
  • Michèle Euler
  • Hamza Elhiyani
  • Laure Hallassou
  • Neima Tounkara
  • Lidwine Schynkel
  • Georges Auricoste
  • Sophie Imouzou
  • Fabien Fosse
  • Stéphanie Guy
  • Taoufik Bentej
  • Maggy Piret
  • Benoît Baton
  • Sophie Guillot
  • Didier Desart
  • Julienne Tchaye
  • Renaud Poirel
  • Charlotte Mireux
  • Charles Lefranc
  • Maxelle Thevenin
Nathalie Dauvergne-Jovin
Nathalie Dauvergne-Jovin (7 élus) Rassemblés pour le mée 		1 534 39,78%
  • Nathalie Dauvergne-Jovin
  • Robert Samyn
  • Karine Roubertie
  • Jean-Pierre Guerin
  • Angélique Decros
  • Kébir El Yafi
  • Sylvie Miheaye-Guézodjé
Participation au scrutin Le Mée-sur-Seine
Taux de participation 37,54%
Taux d'abstention 62,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 992

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck Vernin
Franck Vernin (29 élus) Le mee pour vous, le mee pour tous 		3 344 56,82%
  • Franck Vernin
  • Jocelyne Vernon
  • Michel Dauvergne
  • Anne Morin
  • Serge Durand
  • Ouda Berradia
  • Christian Genet
  • Josette Meunier
  • Christian Quillay
  • Nadia Diop
  • Lambert Bama
  • Josette Antignac
  • Denis Didierlaurent
  • Jocelyne Bak
  • Georges Auricoste
  • Annie Prono
  • Taoufik Bentej
  • Michelle Vidal
  • Fabien Fosse
  • Jeannine Kowalczyk
  • Patrick Schrub
  • Thomazia Ndiaye
  • Bruno Piette
  • Estelle Guidy
  • Michel Billecocq
  • Sylvie Rigault
  • Neima Tounkara
  • Monique Lecam
  • Benoît Baton
Jean-Pierre Guerin
Jean-Pierre Guerin (5 élus) Un nouveau depart pour le mee 		1 693 28,76%
  • Jean-Pierre Guerin
  • Nathalie Dauvergne-Jovin
  • Robert Samyn
  • Laëtitia Cadet
  • Martial Ayina
Nurcan Yazici
Nurcan Yazici (1 élu) Collectif m.e.e., au service de tous 		547 9,29%
  • Nurcan Yazici
Jean-Pierre Poupard
Jean-Pierre Poupard Le mee-sur-seine ville citoyenne 		301 5,11%
Participation au scrutin Le Mée-sur-Seine
Taux de participation 55,86%
Taux d'abstention 44,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,32%
Nombre de votants 6 087

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