Résultat de l'élection municipale 2026 au Mée-sur-Seine : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Mée-sur-Seine

Le deuxième tour des élections municipales au Mée-sur-Seine a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Franck Vernin
Franck Vernin Liste d'union au centre
Le Mée pour Vous, Le Mée pour Tous
  • Franck Vernin
  • Maxelle Thevenin
  • Serge Durand
  • Maggy Piret
  • Valentin Bayoud
  • Ouda Berradia
  • Neima Tounkara
  • Stéphanie Guy
  • Denis Didierlaurent
  • Consuelo Pavan
  • Fabien Fosse
  • Yasmine Guendouz
  • Richie Bakala Mateta
  • Anna Priscille Nyemb Wea
  • Yannick Leboeuf
  • Jocelyne Bak
  • Denis Grivalliers
  • Aurélie Durand
  • Jaouad Zaki
  • Justine Kengne
  • Georges Auricoste
  • Lidwine Schynkel
  • Benoît Baton
  • Sonia Aoulmi
  • Erwann Mossot
  • Rheine Watson
  • Eric Liméa
  • Sophie Guillot
  • Didier Desart
  • Nahida Dhunny
  • Claude Sacré
  • Bérivan Aydin
  • Alexandre Mansilla
  • Cathy Bonnal
  • Taoufik Bentej
Hamza El Hiyani
Hamza El Hiyani Liste divers centre
VOIX MÉENNE
  • Hamza El Hiyani
  • Chantale Thomas
  • Mehdi Lefeuvre
  • Jocelyne Vernon
  • Pascal Bertaux
  • Nadia Diop
  • Alassane Sow
  • Catherine Borgne
  • Baptiste Bertaux
  • Mireille Bordenave
  • Renaud Poirel
  • Jessica Anguehard
  • Hersen Biluila
  • Aurélie Bondu
  • Ausman Abdul
  • Meryem Arzu
  • Krobea Heneson
  • Aysel Yazici
  • Samy Bouchi
  • Antonella Denga
  • Raphaël Sedkaoui
  • Julie Daniel
  • Philippe Lespinasse
  • Karine Brague
  • Thierno Dramé
  • Lucienne Dansicare
  • Julien Hego
  • Allyson Marques
  • Cédric Boumba
  • Lindsay Toussaint
  • Sinan Erbil
  • Sylvie Delmas
  • Maaz Butt
  • Carole Nowicki
  • Charles Lefranc
Nathalie Dauvergne-Jovin
Nathalie Dauvergne-Jovin Liste divers gauche
RASSEMBLÉS POUR LE MÉE
  • Nathalie Dauvergne-Jovin
  • Micaylou Diallo
  • Angélique Decros Rocher
  • Matthieu Perez
  • Karine Roubertie
  • Henri Lescat
  • Émilie Duchene
  • Jean-Paul Delourme
  • Alicia Joaquina Santos
  • Didier Dauron
  • Françoise Guillochon
  • Jérémie Delcourt
  • Clémentine Sayette
  • Christian Doualla Etouke
  • Aurélie Dewandel
  • Christian Giraudon
  • Marie Le Duc
  • Abdelouahed Belkheiri
  • Candice Ngantsui-Ouabo
  • Robert Samyn
  • Isabelle Berthel
  • Bernard Casanova
  • Sylvie Coyez
  • Jean-Luc Richard
  • Darling Ngassa
  • Christophe Mudry
  • Bernadette Jaillet
  • Steve Dugast
  • Sonia Elvira Mansilla
  • Pierre Cottier
  • Ghislaine Nadeau
  • Farid Anseur
  • Nelly Gobillot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Mée-sur-Seine

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck VERNIN
Franck VERNIN (Ballotage) Le Mée pour Vous, Le Mée pour Tous 		2 138 41,23%
Hamza EL HIYANI
Hamza EL HIYANI (Ballotage) VOIX MÉENNE 		1 764 34,01%
Nathalie DAUVERGNE-JOVIN
Nathalie DAUVERGNE-JOVIN (Ballotage) RASSEMBLÉS POUR LE MÉE 		817 15,75%
Jérôme LOUIS
Jérôme LOUIS Unis pour Le Mée 		467 9,01%
Participation au scrutin Le Mée-sur-Seine
Taux de participation 51,09%
Taux d'abstention 48,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Nombre de votants 5 288

Source : ministère de l’Intérieur

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