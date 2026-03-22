Résultat de l'élection municipale 2026 au Mée-sur-Seine : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Mée-sur-Seine [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Mée-sur-Seine sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Mée-sur-Seine.
L'actu des élections municipales 2026 au Mée-sur-Seine
11:50 - Que retenir des premiers résultats des élections 2026 au Mée-sur-Seine ?
Franck Vernin (Union du centre) a remporté le premier tour des élections municipales 2026 au Mée-sur-Seine il y a une semaine, avec 41,23 % des bulletins valides. À sa suite, Hamza El Hiyani (Divers centre) est arrivé en deuxième position avec 34,01 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Franck Vernin a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a chuté lourdement, abandonnant 18 points depuis 2020. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Nathalie Dauvergne-Jovin, étiquetée Divers gauche, est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Jérôme Louis, portant la nuance Rassemblement National, a récolté 9,01 % des suffrages, insuffisant pour se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin au Mée-sur-Seine, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 48,91 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Mée-sur-Seine
Le deuxième tour des élections municipales au Mée-sur-Seine a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Franck Vernin
Liste d'union au centre
Le Mée pour Vous, Le Mée pour Tous
|
|
Hamza El Hiyani
Liste divers centre
VOIX MÉENNE
|
|
Nathalie Dauvergne-Jovin
Liste divers gauche
RASSEMBLÉS POUR LE MÉE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Mée-sur-Seine
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck VERNIN (Ballotage) Le Mée pour Vous, Le Mée pour Tous
|2 138
|41,23%
|Hamza EL HIYANI (Ballotage) VOIX MÉENNE
|1 764
|34,01%
|Nathalie DAUVERGNE-JOVIN (Ballotage) RASSEMBLÉS POUR LE MÉE
|817
|15,75%
|Jérôme LOUIS Unis pour Le Mée
|467
|9,01%
|Participation au scrutin
|Le Mée-sur-Seine
|Taux de participation
|51,09%
|Taux d'abstention
|48,91%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,93%
|Nombre de votants
|5 288
Source : ministère de l’Intérieur
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