Résultat municipale 2026 au Mée-sur-Seine (77350) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Mée-sur-Seine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Mée-sur-Seine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Mée-sur-Seine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck VERNIN
Franck VERNIN Le Mée pour Vous, Le Mée pour Tous 		2 138 41,23%
Hamza EL HIYANI
Hamza EL HIYANI VOIX MÉENNE 		1 764 34,01%
Nathalie DAUVERGNE-JOVIN
Nathalie DAUVERGNE-JOVIN RASSEMBLÉS POUR LE MÉE 		817 15,75%
Jérôme LOUIS
Jérôme LOUIS Unis pour Le Mée 		467 9,01%
Participation au scrutin Le Mée-sur-Seine
Taux de participation 51,09%
Taux d'abstention 48,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Nombre de votants 5 288

Source : ministère de l’Intérieur

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