En direct

19:21 - Le Mée-sur-Seine : démographie, élections et stratégies politiques A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Le Mée-sur-Seine foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 19 527 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 860 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 11 615 foyers fiscaux. Dans la ville, 22,44% des résidents sont des enfants, et 6,27% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le Mée-sur-Seine forme une communauté diversifiée, avec ses 3 512 résidents étrangers, soit 17,99% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 986 € par an, la ville dévoile un taux de chômage de 16,58%, révélant une situation économique précaire. Au Mée-sur-Seine, où les moins de 30 ans représentent 41% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression au Mée-sur-Seine Le parti à la flamme restait loin du match lors de l'élection municipale au Mée-sur-Seine en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 18,87% des votes lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 37,64% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 20,06% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, au Mée-sur-Seine comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 27,20% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Le parti à la flamme faisait figure de grand absent dans l'urne.

16:58 - Mée-sur-Seine : 37,54 % de votants aux dernières municipales Pour rappel, l'abstention atteignait 62,46 % au Mée-sur-Seine lors de la précédente élection municipale, au-dessus de la moyenne nationale alors que le pays était frappé par le Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention s'élever à 30,59 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 56,05 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 39,60 % au premier tour, contre 62,15 % en 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la commune apparaît comme une contrée souvent détournée des bureaux de vote. Au soir de cette élection municipale 2026, ce paramètre pèsera en tout cas inévitablement sur les résultats du Mée-sur-Seine.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Mée-sur-Seine a-t-elle voté ? En juin 2024, les élections législatives au Mée-sur-Seine avaient placé en tête Olivier Faure (Union de la gauche) avec 55,03% au premier tour, devant Vincent Paul-Petit (Divers droite) avec 28,14%. L'élection se terminait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Lors des élections européennes près d'un mois plus tôt, le podium au Mée-sur-Seine s'était cette fois forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,20%), en tête de peloton devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (25,87%) et Raphaël Glucksmann (12,42%). Le panorama politique du Le Mée-sur-Seine a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir un territoire fortement orienté à gauche, elle s'est affichée dès lors comme une ville politiquement partagée.

14:57 - Mée-sur-Seine : retour sur les scores de la dernière présidentielle Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Le Mée-sur-Seine soutenaient en priorité Olivier Faure (Nupes) avec 43,54% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Olivier Faure virant de nouveau en tête avec 63,13% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle au Mée-sur-Seine quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 39,91% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 20,97%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 62,36% pour Emmanuel Macron, contre 37,64% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Le Mée-sur-Seine laisse ainsi apparaître un terrain profondément marqué par les idées de gauche.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité du Mée-sur-Seine Au Mée-sur-Seine, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 16,00 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 195 930 € la même année. Une somme bien en-dessous des 4 363 850 € engrangés en 2020. Précisons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron limitant drastiquement son rendement et contraignant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux au Mée-sur-Seine atteint désormais 44,62 % en 2024 (contre 26,62 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne au Mée-sur-Seine s'est chiffrée à environ 954 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 913 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Franck Vernin au Mée-sur-Seine Les résultats des élections municipales il y a six ans au Mée-sur-Seine ont fourni un tableau détaillé des forces politiques en présence. Dès le premier tour à l'époque, Franck Vernin (Union des Démocrates et Indépendants) a fait la course en tête avec 2 322 bulletins (60,21%). À sa poursuite, Nathalie Dauvergne-Jovin (Divers gauche) a recueilli 1 534 votes (39,78%). Ce triomphe au premier tour de Franck Vernin a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ce scrutin de 2026 au Mée-sur-Seine, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. La tâche s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition face à ce triomphe écrasant, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.