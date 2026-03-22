Résultat municipale 2026 au Menoux (36200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Menoux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Menoux, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Menoux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe GIRON
Christophe GIRON (9 élus) UN NOUVEL ELAN POUR LE MENOUX 		161 53,67%
  • Christophe GIRON
  • Annie BERTHAULT-KORZHYK
  • Jean-Pierre CEDELLE
  • Nadine TONGLET
  • Pierre RAFFIN
  • Annabelle COLLAS
  • Julien ROLAND
  • Catherine GROSSET
  • Gabin PIPEREAU
Robert DETILLEUL
Robert DETILLEUL (2 élus) LE MENOUX DEMAIN 		139 46,33%
  • Robert DETILLEUL
  • Béatrice LLORENS
Participation au scrutin Le Menoux
Taux de participation 93,50%
Taux d'abstention 6,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 302

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale au Menoux - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Robert DETILLEUL
Robert DETILLEUL (Ballotage) LE MENOUX DEMAIN 		127 44,56%
Christophe GIRON
Christophe GIRON (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR LE MENOUX 		127 44,56%
Florian MILITON
Florian MILITON (Ballotage) LE MENOUX DANS LA LUMIÈRE 		31 10,88%
Participation au scrutin Le Menoux
Taux de participation 88,85%
Taux d'abstention 11,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,35%
Nombre de votants 287

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