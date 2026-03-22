Résultat municipale 2026 au Menoux (36200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Menoux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Menoux, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Menoux [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe GIRON (9 élus) UN NOUVEL ELAN POUR LE MENOUX
|161
|53,67%
|
|Robert DETILLEUL (2 élus) LE MENOUX DEMAIN
|139
|46,33%
|
|Participation au scrutin
|Le Menoux
|Taux de participation
|93,50%
|Taux d'abstention
|6,50%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,66%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|302
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale au Menoux - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Robert DETILLEUL (Ballotage) LE MENOUX DEMAIN
|127
|44,56%
|Christophe GIRON (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR LE MENOUX
|127
|44,56%
|Florian MILITON (Ballotage) LE MENOUX DANS LA LUMIÈRE
|31
|10,88%
|Participation au scrutin
|Le Menoux
|Taux de participation
|88,85%
|Taux d'abstention
|11,15%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,35%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,35%
|Nombre de votants
|287
Election municipale 2026 au Menoux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Menoux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Menoux.
L'actu des élections municipales 2026 au Menoux
18:34 - Comment a voté Menoux l'année de la dissolution ?
Pour le tour unique des européennes de juin 2024 au Menoux, les choix s'étaient majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (38,92%). Marc Siffert (Union de l'extrême droite) avait par la suite remporté le premier tour des législatives au Menoux quelques semaines plus tard avec 34,48%. Clément Sapin (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 32,18%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Nicolas Forissier (Les Républicains), avec 60,70%. La préférence des électeurs du Menoux a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune esquissait une zone pivot, elle s'est positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale.
15:57 - Un résultat serré pour l'élection de 2020 au Menoux
Comment s'était conclu le précédent scrutin municipal au Menoux ? Dans la commune, le scrutin s'est tenu par candidatures à titre individuel à l'époque, sans liste constituée. 6 conseillers ont été élus au premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Thierry Brisse a récolté le plus de voix avec 52,05% des soutiens. Ensuite, Nelly Toty a rassemblé 149 suffrages en sa faveur (51,02%). Un second tour a ensuite été organisé avec 16 candidats en lice. A ce deuxième tour, Béatrice Llorens a rassemblé 148 voix (50,16%), devant Robert Detilleul qui a obtenu 49,49% des votants et Benoît Ducoudray avec 145 électeurs (49,15%). Le scrutin s'est achevé sur des scores particulièrement serrés. Pour les municipales 2026 au Menoux, cette logique si singulière sera une fois encore scrutée avec attention. Dans le pays, le dispositif électoral particulier qui permettait les candidatures isolées appartient cependant au passé.
13:58 - Les candidats en lice pour le second tour de l'élection municipale au Menoux
Le duel oppose donc ce dimanche Robert Detilleul et Christophe Giron, d'après les candidatures au deuxième tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Même si le score était suffisant pour se qualifier, Florian Militon est absent de ce second tour. Les habitants de la commune ont la possibilité de se rendre dans l'isoloir jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote du Menoux, afin de s'exprimer.
11:59 - Robert Detilleul, Christophe Giron et Florian Militon forment le trio de tête au Menoux
À l'occasion du premier tour des élections municipales au Menoux, c'est Robert Detilleul qui s'est placé en première position en récoltant 44,56 % des bulletins valides. Christophe Giron a pris la position de dauphin avec 44,56 %. Le duel s'est avéré serré. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Florian Militon est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation au Menoux, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 88,85 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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