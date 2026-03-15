Résultat municipale 2026 au Mesnil-Amelot (77990) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Mesnil-Amelot a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Mesnil-Amelot, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Mesnil-Amelot [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain AUBRY
Alain AUBRY (13 élus) ENSEMBLE CONTINUONS NOTRE AVENIR 		282 65,73%
  • Alain AUBRY
  • Nadine CHAUFFOUR
  • Manuel PINTO DA COSTA
  • Elodie POIX
  • Stéphane GAY
  • Mauricette GURHEM
  • Guy SAUVANET
  • Virginie RAMOS
  • Kévin DANIEL
  • Najat EL BARBARI
  • Boris MOUCHEL
  • Valérie HARMAND
  • Rémi BARUÉ
Marylise CARON
Marylise CARON (2 élus) UNE COMMUNE SINCERE, UN AVENIR SOLIDAIRE 		147 34,27%
  • Marylise CARON
  • Mickael ERILERI
Participation au scrutin Le Mesnil-Amelot
Taux de participation 69,59%
Taux d'abstention 30,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Nombre de votants 437

Source : ministère de l’Intérieur

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