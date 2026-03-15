En direct

19:20 - Le Mesnil-Amelot aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville du Mesnil-Amelot, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent les résultats des municipales. Avec une densité de population de 101 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,07%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (21,91%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 330 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 26,21% et d'une population étrangère de 22,28% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 8,32% au Mesnil-Amelot, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux mesures relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.

17:57 - Les données récentes du vote RN au Mesnil-Amelot Le mouvement lepéniste n'était pas officiellement en lice pour la dernière municipale au Mesnil-Amelot il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen séduisait 33,85% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 58,67% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 35,48% au candidat RN lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national validait 56,83% des voix au niveau local. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 44,83% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées offriront, lors du premier tour, un résultat de 46,06% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 52,98% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Ersilia Soudais.

16:58 - Quelle abstention attendre au Mesnil-Amelot aux municipales ? En parallèle de l'élection municipale, le niveau de l'abstention pèsera assurément sur les résultats du Mesnil-Amelot. Pour rappel, l'abstention atteignait 48,01 % lors des précédentes élections municipales, un chiffre assez faible alors que l'événement se tenait en pleine pandémie de coronavirus. On observe en effet traditionnellement qu'une municipale demeure, avec l'élection présidentielle, le rendez-vous où les Français se rendent le plus aux urnes. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est à ce titre stabilisé à 28,11 %. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 65,47 % en 2022 à seulement 41,70 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 53,61 % (contre 48,51 % en France). Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le secteur apparaît visiblement comme une zone souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - Comment Mesnil-Amelot a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les élections législatives au Mesnil-Amelot organisées après la dissolution de 2024, plaçaient Agnès Laffite (Rassemblement National) en tête du peloton avec 46,06% au premier tour, devant Ersilia Soudais (Union de la gauche) avec 25,87%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Agnès Laffite culminant à 52,98% des suffrages exprimés dans la commune. Les élections européennes avant la dissolution au Mesnil-Amelot avaient cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (44,83%), devant Manon Aubry qui avait récolté 17,24% des voix. De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Pour les municipales 2026, Le Mesnil-Amelot reste un territoire bien ancré à le Rassemblement national Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Le Mesnil-Amelot votaient en priorité pour Marine Le Pen (33,85%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 28,46%. Lors de la finale de l'élection au Le Mesnil-Amelot, les électeurs accordaient 58,67% pour Marine Le Pen, contre 41,33% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Le Mesnil-Amelot accordaient leurs suffrages à Didier Bernard (RN) avec 35,48% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Didier Bernard virant de nouveau en tête avec 56,83% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Le Mesnil-Amelot s'inscrit comme un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts au Mesnil-Amelot Au Mesnil-Amelot, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 5,79 % en 2024 (dernières données disponibles), générant une recette de 2 940 €. Un apport qui est loin des 32 760 € enregistrés en 2020. Sa disparition pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui justifie cette diminution significative de produit pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté au Mesnil-Amelot a évolué pour se fixer à 27,44 % en 2024 (contre 9,44 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage au Mesnil-Amelot s'est établi à 42 189 € en 2024, alors que ce montant se situait à 21 875 € quatre ans auparavant.

11:59 - Les résultats de la dernière élection municipale au Mesnil-Amelot Au Mesnil-Amelot, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans ont été riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Seule en lice, la liste menée par Alain Aubry a sans surprise recueilli 100,00% des soutiens dès le premier tour. Cette élection sans adversaire a naturellement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour ces municipales 2026 au Mesnil-Amelot, cette dynamique offre une matrice bien spécifique que certains auront peut-être à cœur de dépasser. À l'occasion de ces nouvelles élections municipales cette fois, l'enjeu sera de savoir si une véritable opposition réussit à s'organiser face à cette domination. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un élément de réponse significatif a déjà été fourni.