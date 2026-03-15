Résultat de l'élection municipale 2026 au Mesnil-Aubry : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Mesnil-Aubry

Tête de listeListe
Noël Anar
Noël Anar Divers
TOUS MESNILOIS
  • Noël Anar
  • Rahima Lemba
  • Frédéric Ronchin
  • Nadège Legoullon
  • Laurent Blevinal
  • Soria Benballa
  • Jérémy Cosnefroy
  • Elodie Vivien
  • Erdal Kas
  • Sophie Nissan
  • David Sak
  • Julye Vicari
  • Masson Ariche
Martine Bidel
Martine Bidel Divers
LE MESNIL-AUBRY, UNE PASSION COMMUNE
  • Martine Bidel
  • Pascal Parolini
  • Patricia Audouard
  • Julien Avrin
  • Stephanie de Jesus Graca
  • Daniel Chauvot
  • Cathy Clichy
  • Franck Etoile
  • Patricia Robin
  • Jacques Jocelyn
  • Céline Depraeter-Geffroy
  • Jean-Paul Yalap
  • Agnès Soria
  • Jean-Paul Beguin
  • Patricia Chauvet
  • Thierry Le Masson
  • Odile Muller

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Candidat Voix % des voix
Catherine Barbat
Catherine Barbat 		169 54,87%
Patricia Audouard
Patricia Audouard 		157 50,97%
Christian Buronfosse
Christian Buronfosse 		155 50,32%
Tony Langlois
Tony Langlois 		149 48,37%
Serge Juchors
Serge Juchors 		147 47,72%
Bruno Lemazurier
Bruno Lemazurier 		141 45,77%
Marie Françoise Fournier
Marie Françoise Fournier 		138 44,80%
Jean-Marc Dartus
Jean-Marc Dartus 		130 42,20%
Kevin Teixeira
Kevin Teixeira 		0 0,00%
Béatrice Girard
Béatrice Girard 		0 0,00%
Valérie Doman
Valérie Doman 		0 0,00%
Stephane Yanan
Stephane Yanan 		0 0,00%
Marine Lecuona
Marine Lecuona 		0 0,00%
Jeremy Cosnefroy
Jeremy Cosnefroy 		0 0,00%
Nicolas Rykaërt
Nicolas Rykaërt 		0 0,00%
Diana Ravoux
Diana Ravoux 		0 0,00%
Joseph Benarroch
Joseph Benarroch 		0 0,00%
Alexandre Le Gal
Alexandre Le Gal 		0 0,00%
Ornella Groiset-Forestier
Ornella Groiset-Forestier 		0 0,00%
Participation au scrutin Le Mesnil-Aubry
Taux de participation 49,44%
Taux d'abstention 50,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 311

Municipales 2020 - TOUR 1

Candidat Voix % des voix
Martine Bidel
Martine Bidel 		220 54,32%
Cathy Clichy
Cathy Clichy 		219 54,07%
Stephanie De Jesus Graca
Stephanie De Jesus Graca 		214 52,83%
Robert Desachy
Robert Desachy 		214 52,83%
Robert Gagnet
Robert Gagnet 		213 52,59%
Franck Champigny
Franck Champigny 		213 52,59%
Agnès Soria
Agnès Soria 		210 51,85%
Hervé Dezobry
Hervé Dezobry 		206 50,86%
Daniel Chauvot
Daniel Chauvot 		206 50,86%
Céline Depraeter-Geffroy
Céline Depraeter-Geffroy 		205 50,61%
Patricia Robin
Patricia Robin 		203 50,12%
Christian Buronfosse
Christian Buronfosse 		202 49,87%
Marie Françoise Fournier
Marie Françoise Fournier 		202 49,87%
Tony Langlois
Tony Langlois 		201 49,62%
Serge Juchors
Serge Juchors 		200 49,38%
Patricia Audouard
Patricia Audouard 		200 49,38%
Catherine Barbat
Catherine Barbat 		199 49,13%
Alexandre Le Gal
Alexandre Le Gal 		196 48,39%
Diana Ravoux
Diana Ravoux 		196 48,39%
Jeremy Cosnefroy
Jeremy Cosnefroy 		195 48,14%
Bruno Lemazurier
Bruno Lemazurier 		192 47,40%
Kevin Teixeira
Kevin Teixeira 		191 47,16%
Jean-Marc Dartus
Jean-Marc Dartus 		187 46,17%
Béatrice Girard
Béatrice Girard 		187 46,17%
Valérie Doman
Valérie Doman 		187 46,17%
Ornella Groiset-Forestier
Ornella Groiset-Forestier 		186 45,92%
Marine Lecuona
Marine Lecuona 		184 45,43%
Joseph Benarroch
Joseph Benarroch 		183 45,18%
Nicolas Rykaërt
Nicolas Rykaërt 		183 45,18%
Stephane Yanan
Stephane Yanan 		181 44,69%
Participation au scrutin Le Mesnil-Aubry
Taux de participation 66,35%
Taux d'abstention 33,65%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 420

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Candidat Voix % des voix
Diana Ameri-Ravoux
Diana Ameri-Ravoux 		337 90,34%
Marie-Françoise Fournier
Marie-Françoise Fournier 		336 90,08%
Serge Juchors
Serge Juchors 		331 88,73%
Martine Bidel
Martine Bidel 		330 88,47%
Brigitte Gironnet
Brigitte Gironnet 		328 87,93%
Daniel Quignot
Daniel Quignot 		328 87,93%
Robert Desachy
Robert Desachy 		328 87,93%
Agnès Soria
Agnès Soria 		322 86,32%
Catherine Barbat
Catherine Barbat 		320 85,79%
Patricia Chauvet
Patricia Chauvet 		317 84,98%
Serge Joubert
Serge Joubert 		314 84,18%
Francis Colomies
Francis Colomies 		310 83,10%
Hervé Dezobry
Hervé Dezobry 		308 82,57%
Véronique Llorens
Véronique Llorens 		307 82,30%
Daniel Chauvot
Daniel Chauvot 		307 82,30%
Simone Trayssat
Simone Trayssat 		77 20,64%
Jean-Michel Erouart
Jean-Michel Erouart 		77 20,64%
Participation au scrutin Le Mesnil-Aubry
Taux de participation 58,97%
Taux d'abstention 41,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,60%
Nombre de votants 391

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