Résultat de l'élection municipale 2026 au Mesnil-Aubry : les infos en direct

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17:20 - Résultats électoraux au Mesnil-Aubry : le point sur la participation Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de la municipale au Mesnil-Aubry avait été marqué par une abstention de 33,65 %, une abstention exceptionnellement basse (la participation se limitant à 66,35 %) alors que l'épidémie de Covid-19 faisait hésiter la population. Traditionnellement, les municipales demeurent en effet, avec la présidentielle, un scrutin où les électeurs se déplacent le plus massivement, s'agissant de choisir leur maire ou leur président. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été accompagnée d'une abstention à 16,25 % dans la ville (83,75 % de participation). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 42,66 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 26,03 %, loin des 50,55 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. En parallèle des municipales de 2026, cette contingence pèsera quoi qu'il en soit définitivement sur les résultats du Mesnil-Aubry.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans au Mesnil-Aubry L'analyse des scrutins de 2024 révèle que Le Mesnil-Aubry s'affirmait alors toujours comme une localité à dominante nationaliste, dans la droite ligne de 2022. Le choc des Européennes 2024 au Mesnil-Aubry avait en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (54,12%), avec derrière elle Manon Aubry qui avait récolté 11,26% des voix. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants du Le Mesnil-Aubry soutenaient en priorité David Quentin (Rassemblement National) avec 48,37% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, David Quentin culminant à 62,68% des voix dans la commune.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Le Mesnil-Aubry reste un territoire tourné vers l'extrême droite La physionomie politique de Le Mesnil-Aubry révèle une ville au vote identitaire très marqué. En avril 2022, la première étape de la présidentielle au Mesnil-Aubry plaçait en effet Marine Le Pen en pole position avec 31,37% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 21,29%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,67% pour Marine Le Pen, contre 44,33% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Le Mesnil-Aubry plébiscitaient Bruno Marcel (RN) avec 37,30% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Romain Eskenazi (Nouvelle union populaire écologique et sociale), vainqueur dans la commune avec 50,20%.

12:58 - Le montant de la pression fiscale est en hausse au Mesnil-Aubry Avec la montée des prélèvements locaux au Mesnil-Aubry, la taxe d'habitation a affiché un taux à 10,73 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 2 270 € la même année. Une somme bien en-dessous des 142 260 € enregistrés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté au Mesnil-Aubry atteint désormais un peu moins de 31,83 % en 2024 (contre 13,57 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage au Mesnil-Aubry s'est établi à 1 069 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 896 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale au Mesnil-Aubry Les forces politiques en présence sont encore à ce jour déterminées par l'issue des dernières municipales en date au Mesnil-Aubry. Il est à noter que cette élection s'est déroulée sans liste à l'époque, avec exclusivement des candidatures à titre individuel, et la liberté pour les électeurs de barrer ou ajouter des noms. Dès le premier tour, 11 candidats ont par ailleurs été élus. Lors de la première manche électorale, Martine Bidel a récolté le plus de voix avec 54,32% des voix. À la suite, Cathy Clichy a capté 219 suffrages en sa faveur (54,07%). Stephanie De Jesus Graca complétait le trio de tête, rassemblant 214 bulletins (52,83%). Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 19 participants. Lors de ce second tour, Catherine Barbat a terminé en tête avec 169 voix (54,87%), devançant Patricia Audouard avec 50,97% des électeurs inscrits et Christian Buronfosse obtenant 155 voix (50,32%). Le scrutin s'est achevé sur des scores particulièrement serrés. Lors de cette nouvelle municipale 2026 au Mesnil-Aubry, les citoyens doivent de nouveau se prononcer dans ce cadre local très particulier. En France, le dispositif électoral particulier sans liste n'est cependant plus en vigueur.