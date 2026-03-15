Résultat municipale 2026 au Mesnil-Aubry (95720) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Mesnil-Aubry a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Mesnil-Aubry, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Mesnil-Aubry [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine BIDEL
Martine BIDEL (13 élus) LE MESNIL-AUBRY, UNE PASSION COMMUNE 		392 74,52%
  • Martine BIDEL
  • Pascal PAROLINI
  • Patricia AUDOUARD
  • Julien AVRIN
  • Stephanie DE JESUS GRACA
  • Daniel CHAUVOT
  • Cathy CLICHY
  • Franck ETOILE
  • Patricia ROBIN
  • Jacques JOCELYN
  • Céline DEPRAETER-GEFFROY
  • Jean-Paul YALAP
  • Agnès SORIA
Noël ANAR
Noël ANAR (2 élus) TOUS MESNILOIS 		134 25,48%
  • Noël ANAR
  • Rahima LEMBA
Participation au scrutin Le Mesnil-Aubry
Taux de participation 73,82%
Taux d'abstention 26,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 533

Source : ministère de l’Intérieur

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