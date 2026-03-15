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19:19 - Le Mesnil-en-Thelle : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la commune du Mesnil-en-Thelle, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,80% et une densité de population de 393 hab par km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 34 625 euros par an montre l'importance des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 1137 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,14%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (4,99%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation au Mesnil-en-Thelle mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,86% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Les chiffres récents du vote RN au Mesnil-en-Thelle Le parti nationaliste n'était pas formellement représenté au moment de la dernière bataille municipale au Mesnil-en-Thelle en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la commune. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 31,73% des voix comptabilisées lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 51,34% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 29,73% au parti lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le mouvement lepéniste arrachait 55,31% des voix au niveau local. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 44,90% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier round, par un résultat de 47,41% pour le mouvement lepéniste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 58,37% lors du vote définitif et le siège à l'Assemblée raflé par Alexandre Sabatou.

16:58 - Mesnil-en-Thelle : 42,89 % d'abstention à la dernière élection municipale Aux municipales de 2020, la participation au Mesnil-en-Thelle s'était établie à 57,11 % au premier tour, un score meilleur que les 44,7 % nationaux alors que l'épidémie de Covid-19 semait le doute dans la population. Le choix du locataire de l'Elysée avait cependant largement mobilisé, avec 80,35 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 19,65 %). L'affluence pour les législatives, établie de son côté à 51,74 % en 2022, a largement progressé pour atteindre 69,03 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 53,01 %. Cet instantané des scrutins depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée assez participative par rapport au reste du pays. Pour cette municipale 2026, cette réalité au Mesnil-en-Thelle sera quoi qu'il en soit primordiale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans au Mesnil-en-Thelle Les scrutins législatifs provoqués par la dissolution de l'Assemblée en 2024, plaçaient Alexandre Sabatou (Rassemblement National) aux avants-postes avec 47,41% au premier tour, devant Pascal Bois (Majorité présidentielle) avec 22,25%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Alexandre Sabatou culminant à 58,37% des suffrages exprimés dans la localité. Lors des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le podium au Mesnil-en-Thelle s'était cette fois cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (44,90%), challengée par Valérie Hayer (11,25%) et la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (9,38%). De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Mesnil-en-Thelle : rappel des résultats marquants de la présidentielle et des législatives 2022 En avril 2022, la première étape de la présidentielle au Mesnil-en-Thelle était marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 31,73% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 23,02%. Le second tour confirmait ensuite ce premier round en offrant 51,34% pour Marine Le Pen, contre 48,66% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de Le Mesnil-en-Thelle accordaient leurs suffrages à Alexandre Sabatou (RN) avec 29,73% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Alexandre Sabatou virant de nouveau en tête avec 55,31% des voix. Cette physionomie politique de Le Mesnil-en-Thelle laisse apparaître un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Les contribuables du Mesnil-en-Thelle se prononceront-ils sur les impôts ? Tandis que les impôts locaux ont progressé au Mesnil-en-Thelle entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 19,80 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville 17 970 €. Un apport qui est loin des quelque 475 000 euros engrangés en 2020. Sa suppression pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui explique cette chute importante de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux au Mesnil-en-Thelle atteint désormais un peu moins de 49,83 % en 2024 (contre 28,29 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables au Mesnil-en-Thelle a représenté 1 020 euros en 2024 contre 963 euros en début de mandat.

11:59 - Les résultats de la dernière municipale au Mesnil-en-Thelle L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans au Mesnil-en-Thelle est très révélatrice. Au soir du premier tour à l'époque, Alain Duclercq a coiffé ses concurrents au poteau en rassemblant 68,70% des suffrages. Sur la seconde marche, Laurent Forgeron a obtenu 266 bulletins valides (31,29%). Ce triomphe au premier tour a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 au Mesnil-en-Thelle, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin de remettre en cause cette suprématie ce dimanche, le camp minoritaire devra améliorer grandement le résultat, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.