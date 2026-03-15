Résultat municipale 2026 au Mesnil-en-Thelle (60530) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Mesnil-en-Thelle a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Mesnil-en-Thelle, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Mesnil-en-Thelle [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nadia MORIA
Nadia MORIA (18 élus) MESNIL, ENSEMBLE ! 		666 80,73%
  • Nadia MORIA
  • Hervé MAUGER
  • Carole DELPLANQUE
  • Aurélien GUILMARD
  • Sylvie ROZÉ
  • Benoît BRUNNEVAL
  • Aline COURBO
  • Jean-Yannick CHEVREAU
  • Élodie MOREL
  • Eddy CUNY
  • Valérie LEROY
  • Nicolas GUILMAIN
  • Stéphanie LANDRE
  • Michaël FORESTIER
  • Céline DUVAL
  • Louis ANNAMOUTOU
  • Agnès HERNANDEZ
  • Jérémy BESSE
Laurent FORGERON
Laurent FORGERON (1 élu) Un souffle nouveau pour le Mesnil 		159 19,27%
  • Laurent FORGERON
Participation au scrutin Le Mesnil-en-Thelle
Taux de participation 63,68%
Taux d'abstention 36,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 24,76%
Nombre de votants 1 131

Source : ministère de l’Intérieur

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