Résultat de l'élection municipale 2026 au Mesnil-Esnard : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Mesnil-Esnard [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Mesnil-Esnard sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Mesnil-Esnard.
L'actu des élections municipales 2026 au Mesnil-Esnard
11:45 - Un premier constat au Mesnil-Esnard avec les résultats du 1er tour
Lors du premier volet des municipales au Mesnil-Esnard, le rendez-vous a mobilisé 58,02 % des électeurs dans la ville, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Pour ce premier tour, c'est Jean-Marc Vennin (Divers droite) qui a pris la pole position en s'adjugeant 45,95 % des voix. Derrière, Fabrice Louvet (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 35,50 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. La pole position, déjà remportée en 2020, a été maintenue pour Jean-Marc Vennin, et il a en outre enregistré une progression spectaculaire de plus de 12,69 points. Par ailleurs, avec 18,55 %, Jean-Marie Ghys (Divers gauche) s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Mesnil-Esnard
Le deuxième tour des élections municipales au Mesnil-Esnard a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Marc Vennin
Liste divers droite
LE MESNIL-ESNARD, POURSUIVONS ENSEMBLE
|
|
Jean-Marie Ghys
Liste divers gauche
L'ESSENTIEL C'EST VOUS
|
|
Fabrice Louvet
Liste divers droite
L'AVENIR ENSEMBLE AU MESNIL-ESNARD
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Mesnil-Esnard
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc VENNIN (Ballotage) LE MESNIL-ESNARD, POURSUIVONS ENSEMBLE
|1 714
|45,95%
|Fabrice LOUVET (Ballotage) L'AVENIR ENSEMBLE AU MESNIL-ESNARD
|1 324
|35,50%
|Jean-Marie GHYS (Ballotage) L'ESSENTIEL C'EST VOUS
|692
|18,55%
|Participation au scrutin
|Le Mesnil-Esnard
|Taux de participation
|58,02%
|Taux d'abstention
|41,98%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,75%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,60%
|Nombre de votants
|3 820
Source : ministère de l’Intérieur
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