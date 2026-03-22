Résultat de l'élection municipale 2026 au Mesnil-Esnard : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Mesnil-Esnard

Le deuxième tour des élections municipales au Mesnil-Esnard a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Marc Vennin
Jean-Marc Vennin Liste divers droite
LE MESNIL-ESNARD, POURSUIVONS ENSEMBLE
  • Jean-Marc Vennin
  • Evelyne Cocagne
  • Xavier Jean
  • Catherine Dangueuger
  • Olivier Fleutry
  • Carole Gascoin
  • Olivier de Valicourt
  • Hélène Rousseliere
  • Jean-Luc Schroeder
  • Christine Vennin
  • Marc Deveaux
  • Michèle Latour
  • Jean-Luc Duflou
  • Catherine Fosse
  • Eric Mabilais
  • Martine Décultot
  • Xavier Cuisy
  • Agnes Canipel
  • Jean-Luc Décultot
  • Maryvonne Malservet
  • Philippe Beignot-Devalmont
  • Bénédicte Guichart
  • Luc Lechevallier
  • Carole Chéron
  • Jean Hu
  • Alice Delcourt
  • Olivier Le Moal
  • Sandrine Delamare
  • Richard Lecoutre
  • Simone Duflou
  • Pierre-Marie Renard
Jean-Marie Ghys
Jean-Marie Ghys Liste divers gauche
L'ESSENTIEL C'EST VOUS
  • Jean-Marie Ghys
  • Fabienne Lebret
  • Alexandre Lefort
  • Anne Raynaud
  • Stéphane Chevalier
  • Amira Nacer-Khodja
  • Philippe Vaché
  • Solène Ghys
  • Jean-Philippe Mabire
  • Teresa Frias Marhuendas-Munoz
  • Jean-Marie Virelizier
  • Aurélie Nicaise
  • Daniel Petiton
  • Françoise Latron
  • Jean-Marc Lefebvre
  • Héloïse Fossey
  • Richard Munoz
  • Elisabeth Moron
  • Laurent Menochet
  • Agathe Abraham
  • Patrick Thiou
  • Sabrina Chevalier
  • Lahcène Hadj Ali
  • Françoise Hurel
  • Jacques Latron
  • Anne-Marie Letelie
  • Emeric Marette
  • Katell Adam
  • Mohamadou Sy
  • Annick Moulin
  • Dominique Coutard
Fabrice Louvet
Fabrice Louvet Liste divers droite
L'AVENIR ENSEMBLE AU MESNIL-ESNARD
  • Fabrice Louvet
  • Kelly Hodson-Teitgen
  • Denis Lebaillif
  • Annie Corbin
  • Philippe Breuillaud
  • Dominique Autret-Barre
  • Jérémy Champeval
  • Martine Denize
  • Thibault Prevost
  • Claire Lecoupeur
  • Bruno Gillet
  • Solange Demarest
  • Didier Auber
  • Patricia Torossian
  • François Piquereau
  • Habsa Banor Sall
  • Alain Debroas
  • Sabine Bagot
  • Jacky Lecoeur
  • Sylvie Choisnet-Debroas
  • Patrick Torossian
  • Corinne Emo
  • Tom Breuillaud
  • Catherine Thierry
  • Anthony Loisel
  • Sarah Maurouard
  • Louis Perry
  • Françoise Beauzamy
  • Gilles Thierry
  • Annie-Claude Machy

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Mesnil-Esnard

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc VENNIN
Jean-Marc VENNIN (Ballotage) LE MESNIL-ESNARD, POURSUIVONS ENSEMBLE 		1 714 45,95%
Fabrice LOUVET
Fabrice LOUVET (Ballotage) L'AVENIR ENSEMBLE AU MESNIL-ESNARD 		1 324 35,50%
Jean-Marie GHYS
Jean-Marie GHYS (Ballotage) L'ESSENTIEL C'EST VOUS 		692 18,55%
Participation au scrutin Le Mesnil-Esnard
Taux de participation 58,02%
Taux d'abstention 41,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Nombre de votants 3 820

Source : ministère de l’Intérieur

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