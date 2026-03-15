Résultat municipale 2026 au Mesnil-le-Roi (78600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Mesnil-le-Roi a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Mesnil-le-Roi, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Mesnil-le-Roi [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Aline BILLET
Aline BILLET (25 élus) ENGAGÉS POUR LE MESNIL 		1 844 68,50%
  • Aline BILLET
  • Cyriac MILLOT
  • Sandrine MARCHAND
  • Olivier ROBERT
  • Alice FISCHER
  • Achille CHOAY
  • Christèle COLOMBIER
  • Bruno LEBRUN
  • Sandrine CORTES
  • Denis LEFEBVE
  • Claudette DOS SANTOS
  • Didier KENISBERG
  • Amélie CAILLE
  • Jean-Claude GUEHENNEC
  • Marie-Alice COLOMBIER
  • Jean-François LAMOTTE
  • Valérie BESNAULT
  • Hubert FRANÇOIS
  • Sandra ROYET
  • Pascal CRINCKET
  • Céline BRUISSON
  • Paul BITAUD
  • Martine POYER
  • Florian LAMIOT
  • Elisabeth GANDY
Anne-Lise AUFFRET
Anne-Lise AUFFRET (4 élus) VIVRE AU MESNIL 		848 31,50%
  • Anne-Lise AUFFRET
  • Stephane LEDOUX
  • Evelyne TOMLJANOVIC
  • Eric HAMEL
Participation au scrutin Le Mesnil-le-Roi
Taux de participation 57,69%
Taux d'abstention 42,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 2 773

Source : ministère de l’Intérieur

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