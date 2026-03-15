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19:20 - Le Mesnil-le-Roi et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux Les données démographiques et socio-économiques du Mesnil-le-Roi mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'impacter les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 7,24% et une densité de population de 1951 habitants/km², les questions liées au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 45,33%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 8,34% et d'une population immigrée de 12,18% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, de 8,91% au Mesnil-le-Roi, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN au Mesnil-le-Roi ? Le Rassemblement national restait loin du match lors des élections locales au Mesnil-le-Roi il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen recueillait 11,98% des bulletins exprimés lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 25,97% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 8,30% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, au Mesnil-le-Roi comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 16,77% aux élections européennes de juin 2024. Le Rassemblement national était inexistant dans les suffrages.

16:58 - Les électeurs du Mesnil-le-Roi très mobilisés lors des scrutins Pour cette municipale, l'envie d'aller voter au Mesnil-le-Roi sera primordiale dans la conclusion du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de la municipale avait vu 43,74 % des inscrits aller jusqu'aux isoloirs dans la commune, un niveau conforme à la tendance du pays alors que nombre d'électeurs avaient choisi de rester chez eux en raison de la pandémie du Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a cependant été rapporté à 79,19 %. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué quant à lui de 57,25 % au premier tour en 2022 à 74,29 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 60,18 % (51,49 % au national). Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans témoigne à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Comment Mesnil-le-Roi a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 au Mesnil-le-Roi avait vu s'imposer la liste de Valérie Hayer (24,33%), avec en deuxième position Jordan Bardella qui avait récolté 16,77% des suffrages. Les élections des députés au Mesnil-le-Roi quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Yaël Braun-Pivet (Majorité présidentielle) en tête du peloton avec 48,75% au premier tour, devant Jacques Myard (Divers droite) avec 26,92%. Le second round n'a pas changé grand chose, Yaël Braun-Pivet culminant à 55,54% des votes sur place. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des scrutins de 2022 au Mesnil-le-Roi ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Le Mesnil-le-Roi plébiscitaient Yaël Braun-Pivet (Ensemble !) avec 39,13% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 73,58%. En avril 2022, la première étape de la présidentielle au Mesnil-le-Roi quelques semaines plus tôt plaçait Emmanuel Macron devant avec 40,05% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 13,90%. Le second tour n'a fait que confirmer cette entrée en matière en donnant 74,03% pour Emmanuel Macron, contre 25,97% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Le Mesnil-le-Roi s'affirme comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Constat clé en amont des municipales 2026 : des impôts stables au Mesnil-le-Roi Reflet d'une pression fiscale en diminution depuis 2020 au Mesnil-le-Roi, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 16,18 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 80 110 € la même année. Un montant loin des 2 118 110 € engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux au Mesnil-le-Roi a évolué pour se fixer à un peu moins de 26,00 % en 2024 (contre 13,40 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal au Mesnil-le-Roi a atteint 996 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 091 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur le résultat des élections de 2020 au Mesnil-le-Roi L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans au Mesnil-le-Roi est très révélatrice. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Serge Caseris (Divers droite) a devancé tous ses adversaires en recueillant 1 583 voix (78,79%). À sa poursuite, Anne-Lise Auffret (Divers droite) a recueilli 426 bulletins valides (21,20%). Cette victoire sans appel a rendu tout second tour superflu. Pour cette municipale 2026 au Mesnil-le-Roi, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Au vu de ce triomphe écrasant, le défi s'annonce colossal ce dimanche pour les forces d'opposition, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.