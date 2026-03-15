Résultat municipale 2026 au Mesnil-le-Roi (78600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 au Mesnil-le-Roi - Tour 1
- Election municipale 2026 au Mesnil-le-Roi [EN DIRECT]
- Bureaux de vote au Mesnil-le-Roi
- Le Mesnil-le-Roi (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Mesnil-le-Roi a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Mesnil-le-Roi, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 au Mesnil-le-Roi [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Aline BILLET (25 élus) ENGAGÉS POUR LE MESNIL
|1 844
|68,50%
|
|Anne-Lise AUFFRET (4 élus) VIVRE AU MESNIL
|848
|31,50%
|
|Participation au scrutin
|Le Mesnil-le-Roi
|Taux de participation
|57,69%
|Taux d'abstention
|42,31%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,95%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Nombre de votants
|2 773
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 au Mesnil-le-Roi [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales du Mesnil-le-Roi en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 au Mesnil-le-Roi
19:20 - Le Mesnil-le-Roi et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux
Les données démographiques et socio-économiques du Mesnil-le-Roi mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'impacter les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 7,24% et une densité de population de 1951 habitants/km², les questions liées au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 45,33%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 8,34% et d'une population immigrée de 12,18% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, de 8,91% au Mesnil-le-Roi, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.
17:57 - Quel poids électoral pour le RN au Mesnil-le-Roi ?
Le Rassemblement national restait loin du match lors des élections locales au Mesnil-le-Roi il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen recueillait 11,98% des bulletins exprimés lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 25,97% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 8,30% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, au Mesnil-le-Roi comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 16,77% aux élections européennes de juin 2024. Le Rassemblement national était inexistant dans les suffrages.
16:58 - Les électeurs du Mesnil-le-Roi très mobilisés lors des scrutins
Pour cette municipale, l'envie d'aller voter au Mesnil-le-Roi sera primordiale dans la conclusion du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de la municipale avait vu 43,74 % des inscrits aller jusqu'aux isoloirs dans la commune, un niveau conforme à la tendance du pays alors que nombre d'électeurs avaient choisi de rester chez eux en raison de la pandémie du Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a cependant été rapporté à 79,19 %. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué quant à lui de 57,25 % au premier tour en 2022 à 74,29 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 60,18 % (51,49 % au national). Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans témoigne à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville fortement mobilisée aux urnes.
15:59 - Comment Mesnil-le-Roi a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ?
Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 au Mesnil-le-Roi avait vu s'imposer la liste de Valérie Hayer (24,33%), avec en deuxième position Jordan Bardella qui avait récolté 16,77% des suffrages. Les élections des députés au Mesnil-le-Roi quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Yaël Braun-Pivet (Majorité présidentielle) en tête du peloton avec 48,75% au premier tour, devant Jacques Myard (Divers droite) avec 26,92%. Le second round n'a pas changé grand chose, Yaël Braun-Pivet culminant à 55,54% des votes sur place. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.
14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des scrutins de 2022 au Mesnil-le-Roi ?
Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Le Mesnil-le-Roi plébiscitaient Yaël Braun-Pivet (Ensemble !) avec 39,13% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 73,58%. En avril 2022, la première étape de la présidentielle au Mesnil-le-Roi quelques semaines plus tôt plaçait Emmanuel Macron devant avec 40,05% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 13,90%. Le second tour n'a fait que confirmer cette entrée en matière en donnant 74,03% pour Emmanuel Macron, contre 25,97% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Le Mesnil-le-Roi s'affirme comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.
12:58 - Constat clé en amont des municipales 2026 : des impôts stables au Mesnil-le-Roi
Reflet d'une pression fiscale en diminution depuis 2020 au Mesnil-le-Roi, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 16,18 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 80 110 € la même année. Un montant loin des 2 118 110 € engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux au Mesnil-le-Roi a évolué pour se fixer à un peu moins de 26,00 % en 2024 (contre 13,40 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal au Mesnil-le-Roi a atteint 996 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 091 € relevés en 2020.
11:59 - Retour sur le résultat des élections de 2020 au Mesnil-le-Roi
L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans au Mesnil-le-Roi est très révélatrice. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Serge Caseris (Divers droite) a devancé tous ses adversaires en recueillant 1 583 voix (78,79%). À sa poursuite, Anne-Lise Auffret (Divers droite) a recueilli 426 bulletins valides (21,20%). Cette victoire sans appel a rendu tout second tour superflu. Pour cette municipale 2026 au Mesnil-le-Roi, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Au vu de ce triomphe écrasant, le défi s'annonce colossal ce dimanche pour les forces d'opposition, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote au Mesnil-le-Roi ?
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 5 bureaux de vote du Mesnil-le-Roi sont les suivants : de 8 h à 20 h. Les élections municipales 2026 se déroulent ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin a pour but de désigner les maires des 35 000 communes françaises. En 2020, le lendemain du premier tour, le report du deuxième tour est annoncé par le chef de l'État en raison du covid. Consultez ci-dessous la liste des candidats au Mesnil-le-Roi. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
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