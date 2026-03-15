Résultat municipale 2026 au Mesnil-Saint-Denis (78320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Mesnil-Saint-Denis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Mesnil-Saint-Denis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Mesnil-Saint-Denis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric CHAUVIERRE
Cédric CHAUVIERRE (25 élus) UNIS POUR LE MESNIL 		2 564 71,76%
  • Cédric CHAUVIERRE
  • Véronique DEZ
  • Quentin ABOUT
  • Hélène BATT-FRAYSSE
  • Jean-Marc BRUISSON
  • Adélaïde LOPES
  • Kamel BENABDALLAH
  • Sylvie LEGRAND CLAESSENS
  • Jean-Michel MICHENAUD
  • Magalie LEBIHAN
  • Christophe SUCHEL
  • Virginie LE BOURDOULOUS
  • Boris CAUMONT
  • Nadège GRANDAMME
  • Didier DEMUYT
  • Béatrice JOUBERT
  • Thomas GOLLERY
  • Naomie VOYNEAU
  • Hermenegildo MENDES MARQUES
  • Christine COLALONGO
  • Frédéric WINTER
  • Christine MATHILLON-DELMARTY
  • Cédric BROSSARD
  • Lucile LEMIUS
  • Nicolas COCHET
Christophe BUHOT
Christophe BUHOT (4 élus) NATURELLEMENT MESNIL 		1 009 28,24%
  • Christophe BUHOT
  • Nicole PERRIAU
  • Pascal EGEE
  • Hélène CLAUZIER
Participation au scrutin Le Mesnil-Saint-Denis
Taux de participation 65,84%
Taux d'abstention 34,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 3 693

Source : ministère de l’Intérieur

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