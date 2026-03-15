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19:20 - Analyse socio-économique du Mesnil-Saint-Denis : perspectives électorales Dans la ville du Mesnil-Saint-Denis, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent le résultat des municipales. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 19,26% des résidents sont des enfants, et 9,83% de plus de 75 ans. Le taux élevé de cadres, atteignant 44,48%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (12,59%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (4,43%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 7,15% au Mesnil-Saint-Denis, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le poids du RN au Mesnil-Saint-Denis ? Le mouvement nationaliste n'avait pas fait d'étincelles lors des élections locales au Mesnil-Saint-Denis en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen obtenait 12,79% des voix lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 25,88% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 10,97% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop faible, au Mesnil-Saint-Denis comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 20,75% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 24,06% pour le Rassemblement national. Il était ensuite relégué plus loin lors du vote définitif.

16:58 - Aux dernières municipales, 54,00 % d'abstention au Mesnil-Saint-Denis En ce jour de municipales au Mesnil-Saint-Denis, l'abstention sera particulièrement scrutée. Les données de 2020 indiquent qu'au premier tour des municipales, l'abstention frappait 54,00 % des électeurs (un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale) alors que le coronavirus faisait planer une ombre sur l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 18,78 % des citoyens inscrits. Même si les dynamiques changent en fonction du type de scrutin, les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent aisément être mis en perspective. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 42,26 % en 2022 à seulement 24,91 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 38,29 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone où l'abstention est contenue.

15:59 - Qui a remporté les votes il y a deux ans au Mesnil-Saint-Denis ? Le paysage politique du Le Mesnil-Saint-Denis a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une terre centriste-macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une zone plus ouverte au centre-droit. Les Européennes 2024 au Mesnil-Saint-Denis avaient en effet vu s'imposer l'équipe de Valérie Hayer (22,37%), avec derrière elle la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui s'était arrogée 20,75% des votes. Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants du Le Mesnil-Saint-Denis accordaient leurs suffrages à Laurent Mazaury (Union des Démocrates et Indépendants) avec 45,54% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Laurent Mazaury culminant à 70,71% des voix dans la commune.

14:57 - Dernière présidentielle au Mesnil-Saint-Denis : les résultats à analyser La physionomie politique de Le Mesnil-Saint-Denis laisse apparaître une ville acquise au bloc central. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Le Mesnil-Saint-Denis accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 37,07%, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 16,20%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 74,12% pour Emmanuel Macron, contre 25,88% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Le Mesnil-Saint-Denis soutenaient en priorité Aurélie Piacenza (Ensemble !) avec 37,69% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Aurélie Piacenza virant de nouveau en tête avec 67,87% des voix.

12:58 - La fiscalité locale, enjeu de campagne au Mesnil-Saint-Denis ? Dans une dynamique de recul des prélèvements locaux au Mesnil-Saint-Denis, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 22,33 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de près de 130 100 euros la même année. Une somme bien en-dessous des 3 593 770 € enregistrés en 2020. Son abolition pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui justifie cette baisse drastique de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux au Mesnil-Saint-Denis atteint désormais près de 32,84 % en 2024 (contre 19,87 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables au Mesnil-Saint-Denis a représenté 1 197 euros en 2024 contre 1 643 euros en début de mandat.

11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Christophe Buhot au Mesnil-Saint-Denis Les résultats des élections municipales il y a six ans au Mesnil-Saint-Denis se sont avérés particulièrement parlants concernant la configuration politique locale. Au soir du premier tour à l'époque, Evelyne Aubert (Les Républicains) a devancé tous ses rivaux en totalisant 39,34% des bulletins. À sa poursuite, Christophe Buhot (La République en marche) a obtenu 31,99% des suffrages. Une distance large. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Christophe Buhot l'a finalement emporté avec 55,35% des voix, face à Evelyne Aubert rassemblant 44,64% des électeurs. Les voix de réserve ont été un facteur clé, permettant un renversement total de la situation. Le candidat étiqueté La République en marche a sans doute bénéficié des votes des listes du centre éjectées au premier tour, gagnant 406 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette élection de 2026 au Mesnil-Saint-Denis, cet équilibre sert de matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser.